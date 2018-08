وودی آلن از کار بیکار شد

گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه وودی آلن برای اولین‌بار در طول چند دهه اخیر می‌خواهد برای مدتی از فیلمسازی فاصله بگیرد.

منابع خبری می‌گویند که آلن در پیدا کردن سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده برای فیلم جدیدش دچار مشکل شده است.این اتفاقات آلن را در موقعیتی قرار داده که از دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است.

طرفداران سینما به صورت رسمی وارد دوره‌ای شده‌اند که در طول چند دهه اخیر سابقه نداشته است و شاید حتی خودشان هم از این ماجرا آگاه نباشند. اما واقعیت این است در زمانی که این مطلب را می‌خوانید وودی آلن مشغول کار روی هیچ پروژه‌ جدیدی نیست. این کارگردان کهنه‌کار که هر سال یک فیلم جدید به بازار می‌داد و مثل ساعت در عرضه سالیانه فیلم‌هایش دقیق بود در حال حاضر حتی ساخت یک فیلم جدید هم جزو برنامه‌های آینده نزدیکش نیست. البته هنوز فیلم «یک روز بارانی در نیویورک» (A Rainy Day in New York) در سینماها اکران نشده اما بخاطر شایعات رسوایی اخلاقی قدیمی وودی آلن حتی اکران این فیلم هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنظر می‌رسد وودی آلن فعلا برای مدتی از فیلمسازی مرخصی گرفته است.

طبق گزارش‌ها اگرچه در صفحه imdb این فیلمساز به عنوان آخرین فعالیتش نوشته شده: «پروژه بدون اسم وودی آلن» اما آلن به صورت رسمی روی هیچ پروژه‌ای کار نمی‌کند. همه این ماجراها زیر سر اتفاقات سال گذشته است که تحت عنوان جنبش #metoo درباره رسوایی‌های اخلاقی در هالیوود، دیلان فارو دخترخوانده وودی آلن دوباره علیه پدرخوانده‌اش اتهاماتی مطرح کرد.

این مجادله واکنش تعدادی از بازیگران مرد و زن را به دنبال داشت. از جمله آنها تیموتی شالامه بود که سال گذشته بخاطر بازی در فیلم «مرا به نام خودت صدا بزن» موردتوجه قرار گرفته بود. و گرتا گرویگ که یکی از مهم‌ترین فیلم‌های مستقل سال گذشته یعنی «لیدی برد» را ساخته بود و یکی از اولین تجربه‌های بازیگری‌اش حضور در فیلم «به رم با عشق» وودی آلن بود.

این حاشیه‌ها به شدت وودی آلن را تحت فشار قرار داد و باعث شد که سرنوشت سه پروژه‌ای که او با استودیوی آمازون قراردادشان را بسته بود، به حالت تعلیق دربیاید. آخرین همکاری او با آمازون فیلم «یک روز بارانی در نیویورک» بود که همان‌طور‌ که گفته شد هنوز خبری از اکرانش نیست. شایعات ترسناک دیگری هم شنیده می‌شود که آمازون تمایل دارد چک خسارتی به وودی آلن بدهد و همکاری‌اش را با او مختومه اعلام کند.

منابع خبری می‌گویند که آلن در پیدا کردن سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده برای فیلم جدیدش دچار مشکل شده است. البته این ماجرا فقط به حاشیه‌هایی که برای او ایجاد شده هم برنمی‌گردد. فیلم‌های اخیر وودی آلن نتوانستند رضایت مخاطبان و منتقدان را برآورده کنند و در گیشه شکست خوردند. و در صنعت سرگرمی‌سازی هالیوود آدم‌ها هر چقدر هم پیشکسوت تا زمانی می‌توانند کار کنند که پول دربیاورند.

این اتفاقات آلن را در موقعیتی قرار داده که از دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است. او بی‌کار شده. باید صبر کنیم و ببینیم آینده برای این کارگردان ۸۲ ساله چه برنامه‌ای دارد.

آخرین فیلم پخش شده وودی آلن «واندرویل» بود که کیت وینسلت در آن بازی می‌کرد. فیلمی که نتوانست انتظارات را برآورده کند. آخرین موفقیت وودی آلن به فیلم «جازمین غمگین» محصول ۲۰۱۳ برمی‌گردد که نامزد اسکار بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش مکمل زن و برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن برای کیت بلانشت شد. بعد از آن آلن چهار فیلم دیگر و یک سریال برای آمازون ساخت.

