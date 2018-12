The post قسمت جدید مجموعه «آینه سیاه» فردا پخش خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

شبکه نت‌فلیکس در آستانه آغاز سال جدید میلادی با پخش یک تریلر خبر داده یک قسمت ویژه از مجموعه «آینه سیاه» (Black Mirror) قرار است فردا از این شبکه پخش شود.

آینه سیاه: بندراسنچ (Black Mirror: Bandersnatch) یک قسمت خاص و ویژه از مجموعه تلویزیونی آینه سیاه است که قرار است در قالب یک فیلم بلند پخش شود‌. از سال گذشته شایعاتی درباره ساخت یک قسمت ویژه و تعاملی از مجموعه آینه سیاه به‌ گوش می‌رسید؛ حال بعضی از رسانه‌ها معتقدند ممکن است بندراسنچ همان فیلم ویژه و تعاملی وعده‌داده شده باشد که مخاطبان می‌توانند در یک قالب تعاملی برای فیلم پایان‌های مختلفی انتخاب کنند.

بندراسنچ» که به عنوان نام این قسمت جدید انتخاب شده در واقع نام موجودی تخیلی است که در رمان «آن‌سوی آینه» (Through the Looking-Glass) توسط لوئیس کارول خلق شده است

داستان آینه سیاه: بندراسنچ در سال ۱۹۸۴ می‌گذرد و داستان یک برنامه‌نویس جوان را روایت می‌کند که قصد دارد یک‌ رمان را به یک بازی ویدیویی تبدیل کند. این تلاش با چالش‌های ذهنی عجیب و غریبی همراه است که در نهایت مرز‌های واقعیت و خیال را از میان می‌برد.

اما «بندراسنچ» که به عنوان نام این قسمت جدید انتخاب شده در واقع نام موجودی تخیلی است که در رمان «آن‌سوی آینه» (Through the Looking-Glass) توسط لوئیس کارول خلق شده است. کارول نویسنده رمان بسیار معروف «آلیس در سرزمین عجایب» (Alice in Wonderland) است که در سال ۱۸۶۵ نوشته شده. کارول رمان آن سوی آینه را چند سال بعد در سال ۱۸۷۱ و به عنوان ادامه‌ای بر رمان آلیس در سرزمین عجایب به رشته تحریر در آورد.

ارتباط رمان‌های کارول و قسمت جدید مجموعه آینه سیاه، همچنین سال ۱۹۸۴ که تاریخ روایی فیلم از آن آغاز می‌شود و ناخودآگاه مخاطب را به یاد رمان معروف جرج اورول می‌اندازد از مجموعه کنجکاوی‌هایی است که بزودی پس از انتشار فیلم برطرف خواهند شد.

چنان‌که اشاره شد این قسمت از مجموعه ارتباطی با فصل پنجم مجموعه که هنوز تاریخ پخشش مشخص نشده ندارد و یک قسمت ویژه از این مجموعه به حساب می‌آید.

