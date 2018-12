The post نام فیلم جدید تام هنکس مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

مدتی است که از تولید یک فیلم سینمایی با محوریت شخصیت فرد راجرز و بازی تام هنکس خبردار شده‌ایم اما پیش از این نام فیلم مشخص نبود و همواره از آن تحت عنوان فیلم بدون نام فرد راجرز یاد می‌شد.

حال مشخص شده که نام این فیلم سینمایی جدید که درباره شخصیت تلویزیونی محبوب، فرد راجرز ساخته می‌شود «یک روز زیبا در محله» (A Beautiful Day in the Neighborhood) است. راجرز معلم و یکی از معروف‌ترین مجریان برنامه‌های کودک در ایالات متحده آمریکا بود. او از سال ۱۹۶۸ برنامه «محله آقای راجرز» را برای کودکان پخش می‌کرد. پخش این مجموعه برنامه حدود ۳۳ سال تا سال ۲۰۰۱ ادامه داشت و اصلی‌ترین دلیل شهرت فرد راجرز بود.

تام هنکس قرار است در سال ۲۰۱۹ با فیلم‌های «سگ تازی» و «یک روز زیبا در محله» در کنار صداپیشگی در «داستان اسباب‌بازی ۴» سال پرکارتری را سپری کند.

فیلم سینمایی یک روز زیبا در محله که نام آن چنانکه مشخص است از برنامه تلویزیونی معروف راجرز برگرفته شده توسط ماریل هلر کارگردانی می‌شود و تام هنکس نیز در این اثر سینمایی ایفای نقش فرد راجرز را برعهده دارد.

این درام آمریکایی داستان لوید ووگل (با بازی متیو ریس) یک روزنامه‌نگار موفق و بدبین را بازگو می‌کند که با بی‌میلی وظیفه تهیه گزارش درباره فرد راجرز را می‌پذیرد. اما ملاقات‌های او با راجرز دیدگاهش نسبت به زندگی را دگرگون می‌کند.

ماریل هلر کارگردان فیلم یک روز زیبا در محله، بازیگر و کارگردانی آمریکایی است که در سال ۲۰۱۸ ساخت فیلم سینمایی «هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟» (Can You Ever Forgive Me?) را در کارنامه دارد. هلر پیشتر به عنوان بازیگر شناخته می‌شد اما از سال ۲۰۱۵ تا به امروز با ساخت سه اثر سینمایی به حرفه کارگردانی روی آورده است.

تام هنکس بازیگر مشهور آمریکایی که نقش اصلی یک روز زیبا در محله را بر عهده دارد برخلاف سال ۲۰۱۷ که در چندین اثر سینمایی حضور داشت در سال ۲۰۱۸ روی پرده‌های سینما ظاهر نشد. هنکس ۶۲ ساله در سال ۲۰۱۹ قرار است با فیلم‌های «سگ تازی» (Greyhound) و «یک روز زیبا در محله» در کنار صداپیشگی در «داستان اسباب‌بازی ۴» سال پرکارتری را سپری کند.

منبع متن: digikala