«انتقام جویان: پایان بازی» به عنوان مورد انتظارترین فیلم ۲۰۱۹ انتخاب شد

وبسایت فاندانگو که یک شرکت فروش بلیت اینترنتی به حساب می‌آید و از طریق وبسایت و اپلیکیشن موبایل به فروش بلیت فیلم‌های روز هالیوود می‌پردازد با برگزاری یک نظرسنجی میان مخاطبان خود فیلم سینمایی «انتقام جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) را به عنوان موردانتظارترین فیلم سال ۲۰۱۹ برگزیده است.

در نظرسنجی این وبسایت فروش بلیت، ۳۵۰۰ نفر شرکت کرده‌اند و طبق آرای این شرکت‌کنندگان «انتقام جویان: پایان بازی» اولین، «کاپیتان مارول» (Captain Marvel) دومین و جنگ ستارگان: قسمت نهم (Star Wars: Episode IX) سومین فیلم مورد انتظار سال میلادی آینده خواهند بود.

اریک دیویس از اعضای ارشد تیم مدیریتی فاندانگو در همین زمینه می‌گوید: حدود ۱۰ سال سرمایه‌گذاری روی این مجموعه سینمایی صورت گرفته و حال، هواداران انتقام جویان به شدت مشتاقند پایان آن را ببینند.

به گفته دیویس قطعا هواداران از قسمت قبلی مجموعه رضایت داشتند اما در عین حال که «انتقام جویان: جنگ ابدیت» اثری سرگرم‌کننده بود اما هضم آن برای بسیاری چندان ساده نبود. حال این سوال مطرح است که آیا در قسمت جدید شخصیت‌هایی که از مجموعه حذف شدند به آن باز می‌گردند یا نه؟ در واقع پایان بازی مشخص خواهد کرد که مسیر آینده مجموعه انتقام جویان به کدام سمت و سو خواهد رفت.

در ادامه می‌توانید لیست موردانتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۱۹ را که از طریق نظرسنجی میان اعضای یکی از بزرگترین مراکز فروش بلیت در آمریکا به دست آمده مورد بررسی بیشتر قرار دهید:

۱- انتقام جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame)

۲- کاپیتان مارول (Captain Marvel)

۳- جنگ ستارگان: قسمت نهم (Star Wars: Episode IX)

۴- مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far From Home)

۵- داستان اسباب‌بازی ۴ (Toy Story 4)

۶- شیشه (Glass)

۷- شیرشاه (The Lion King)

۸- علاءالدین (Aladdin)

۹- دامبو (Dumbo)

۱۰- جوگر (Joker)

منبع متن: digikala