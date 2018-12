ده فیلم بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر معرفی شدند؛ از پولاد کیمیایی تا همایون غنی زاده

بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر که سال گذشته از برنامه جشنواره حذف شده بود امسال دوباره بازگشته است و فهرست ده فیلم پذیرفته شده در این بخش اعلام شد. بهروز شعیبی، بازیگر و کارگردان که جوان‌ترین عضو هیات انتخاب سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است اسامی این فیلم‌ها را اعلام کرد. هرچند فیلمسازان این بخش اولین کارهایشان را جلوی دوربین برده‌اند اما برخی از آنها به سبب حضور به عنوان بازیگر جلوی دوربین در طول سال‌ها یا حتی حضور در صحنه تئاتر نام‌های شناخته شده‌ای هستند. با ده فیلم بخش نگاه نوی جشنواره سی و هفتم بیشتر آشنا شوید.

پالتو شتری

کارگردان: مهدی علی‌میرزایی

تهیه‌کننده: مجید شیخ‌انصاری

مهدی علی میرزایی از سال ۱۳۹۰ با نوشتن فیلمنامه «گشت ارشاد» فعالیت حرفه‌ای‌اش در سینما آغاز شد. «گشت ارشاد» جزو کمدی‌های موفق دهه نود است. فیلم «پالتو شتری» هم جوری که از آنونس‌اش پیداست کمدی است. مهدي علي ميرزايي متولد ۱۳۵۶ در اصفهان و فارغ‌التحصيل رشته کارگرداني سينما از دانشکده سينما و تئاتر است. در اولین فیلم او بازیگرانی چون افسانه چهره‌آزاد، سام درخشانی، شاهرخ فروتنیان و بهاره کیان‌افشار بازی می‌کنند. میرزایی پیش‌تر درباره اولین فیلمش توضیح داده بود: «بیشتر لوکیشن‌های این فیلم در دانشگاه‌ها، کافی شاپ‌ها و فضاهای جوان پسند است. «پالتو شتری» یک فیلم کمدی است و سعی کردیم مخاطبان با یک طنز جدید مواجه شوند. این فیلم در مورد یک دانشجوی فلسفه است که یک پالتو از پدرش به ارث برده است که با پوشیدنش افکار وسوسه آمیز و موذیانه به سراغش می‌آید.»

جان‌دار

کارگردان: حسین امیری‌ دوماری ‌و پدرام پورامیری

تهیه‌کننده: کامران مجیدی

کامران مجیدی، برادر مجید مجیدی چند سالی است که تهیه‌کننده فیلمسازان فیلم اولی شده است. سال ۱۳۹۴ با تهیه‌کنندگی یک فیلم اول دیگر یعنی «لاک قرمز» ساخته سید جمال سید حاتمی در جشنواره حضور پیدا کرد.

فیلم «جان‌دار» از آن فیلم‌های پربازیگر است. فاطمه معتمدآریا، حامد بهداد، باران کوثری و جواد عزتی از بازیگران این فیلم هستند. مضمون فیلم اجتماعی است و البته به جای خلاصه داستانش یکی از دیالوگ‌های فیلم در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته: « به‌خدا اگه یه بار دیگه بگین شام چی شد، غذا چیه، همین وسط خودم رو دار می‌زنم که غذاخوردن یادتون بره. بابا از گشنگی نمردین که!؟» عوامل پشت صحنه فیلم «جان‌دار» همه از حرفه‌ای‌ها و قدیمی‌های سینما هستند و جزو فیلم‌های کنجکاوی‌برانگیز نگاه نو خواهد بود.

حمال طلا

کارگردان: تورج اصلانی

تهیه‌کننده: منصور سهراب‌پور

تورج اصلانی را به عنوان مدیر فیلمبرداری حالا دیگر همه می‌شناسند. استعداد فوق‌العاده‌ای در تصویر کردن قاب‌های منحصر به فرد زیبا هم از لحاظ نور و هم حرکت دوربین و خلاصه همه جزییات بصری دارد. طبعا انتظار داریم که فیلم اول خودش به عنوان کارگردان هم از لحاظ بصری فیلم جذابی باشد. (او پیش‌تر هم البته یک فیلم بلند داستانی ساخته اما از آنجایی که مجوز فیلم «جینگو» ویدیویی بود این اولین فیلم بلند سینمایی‌اش محسوب می‌شود.) سعید آقاخانی و ژاله صامتی از بازیگران فیلم هستند و با نگاهی به تیزرش به نظر می‌رسد از آن فیلم‌های اجتماعی مربوط به طبقه محروم اجتماع باشد. اولین نمایش فیلم در جشنواره پوسان کره جنوبی بود.

«حمال طلا» داستان مردی به نام رضاست که حمالی طلا شغلش است. یعنی طلا و جواهرات را از کارگاه به مغازه می‌رساند. یک روز در مسیر از او دزدی می‌شود و او باید غرامت بپردازد. او از دوستش لویی کمک می‌گیرد اما نوسانات بازار تهران اوضاع او را بدتر می‌کند.

به نظر می‌رسد فیلم با رگه‌های شوخ‌طبعانه‌ای ساخته شده ولی شوخی‌هایی که تلخ هستند.

دیدن این فیلم جرم است!

کارگردان: رضا زهتابچیان

تهیه‌کننده: محمد حمزه‌زاده

جدا از اسم کنجکاوی‌برانگیزش از مهجورترین فیلم‌های بخش نگاه نو است که اطلاعات زیادی درباره‌اش پیدا نمی‌شود. رضا زهتابچیان پیش‌تر چند فیلم کوتاه داستانی ساخته است. از فیلم «دیدن این فیلم جرم است!» هنوز اطلاعاتی منتشر نشده.

روزهای نارنجی

کارگردان: آرش لاهوتی

تهیه‌کننده: علیرضا قاسمخان

آرش لاهوتی مستندساز پرافتخار ایرانی است که مستندهایش جوایز گوناگونی از جشنواره‌های داخلی و خارجی کسب کرده‌اند. اولین فیلم بلند داستانی‌اش اثر پرستاره‌ای است. هدیه تهرانی، علی مصفا و مهران احمدی بازیگران فیلم «روزهای نارنجی» هستند. فیلم او تا امروز نمایش‌های خارجی موفقی داشته است. «روزهای نارنجی» پیش از این در جشنواره مانهایم آلمان جایزه بهترین فیلم جشنواره با عنوان «سینماگر بزرگ تازه وارد»، جایزه فیپرشی (فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما) و جایزه کلیسای جهانی را دریافت کرد و در چهارمین دوره جشنواره سینه ایران تورنتو برنده جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه بهترین بازیگر زن شد. در جشنواره «پالم اسپرینگز» آمریکا هم نمایش‌هایی داشته است.

دیدن اولین فیلم داستانی یک مستندساز حرفه‌ای کنجکاوی‌برانگیز است. به خصوص که در فیلمش بازیگران مهم سینمای ایران بازی می‌کنند.

داستان «روزهای نارنجی» درباره زنی ۴۵ ساله به نام آبان است که واسطه‌ای برای استخدام کارگران فصلی است.

زهر مار

کارگردان: سیدجواد رضویان

تهیه‌کننده: جواد نوروزبیگی

بازیگر سریال‌های طنز تلویزیونی که بعدتر به کمدی‌های سینمایی هم راه پیدا کرد و از نیمه دهه هشتاد به این طرف جزو بازیگران پو‌ل‌ساز سینمای ایران البته در فیلم‌های نه چندان مهم و معتبر بوده، اولین فیلمش را به عنوان کارگردان جلوی دوربین برده است.

همان‌طور که انتظارش می‌رود فیلم رضویان یک کمدی است و خودش هم در آن بازی می‌کند. پیمان عباسی فیلمنامه «زهرمار» را نوشته و سیامک انصاری، شبنم مقدمی و شقایق دهقان هم کنار رضویان در فیلم بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان این فیلم یکی از دیالوگ‌هایش ذکر شده بود: «حشمت: فکر نمی‌کردم تاوان اشتباهم رو با تو پس بدم، لیلا: زهرمار …»

رضا، دفتردار میان‌سالی است که به تازگی به تهران نقل مکان کرده. او رهی، همکلاسی سال‌های دور خود را می‌بیند که هنوز از او کینه به دل دارد، در شرایطی که رضا تلاش می‌کند از او دلجویی کند، رهی دسیسه‌ای طراحی و رضا را در گرفتاری بزرگی اسیر می‌کند. رضا برای حل این مشکل بزرگ مجبور می‌شود چند ساعتی با زنی دردکشیده و درمانده به اسم ساغر در یک سفر درون‌شهری برای پیدا کردن رهی همراه شود که این همراهی حوادثی غیر قابل پیش‌بینی به دنبال دارد.

سونامی

کارگردان: میلاد صدرعاملی

تهیه‌کننده: علی سرتیپی

در حالی که شایعاتی شنیده می‌شد که میلاد صدرعاملی نمی‌خواهد فیلمش را به جشنواره فیلم فجر برساند اما درنهایت «سونامی» توسط هیات انتخاب دیده شد و جزو فیلم‌های بخش نگاه نو هم قرار گرفت. گویا فیلم سوژه ملتهبی دارد و می‌گفتند طبق توصیه کمال تبریزی که گفته بود اگر سوژه فیلم‌تان حساس است بهتر است آن را به جشنواره فجر ندهید، میلاد صدرعاملی هم نمی‌خواهد ریسک کند.

در اولین فیلم میلاد صدرعاملی، پسر رسول صدرعاملی که سال‌هاست در پشت صحنه سینمای ایران فعالیت دارد، بهرام رادان و مهرداد صدیقیان بازی می‌کنند. بعد از سال گذشته که درام ورزشی «عرق سرد» سهیل بیرقی را داشتیم به نظر می‌رسد که امسال هم قرار است با فیلم میلاد صدرعاملی به دیدن یک درام ورزشی دیگر بنشینیم که به چالش‌های رقابت‌‌های میان ورزشکاران می‌پردازد.

میلاد صدرعاملی پیش از این مستندی را درباره زندگی شخصی برانکو ایوانکوویچ ساخته بود.

مسخره باز

کارگردان: همایون غنی‌زاده

تهیه‌کننده: علی مصفا

همایون غنی‌زاده همین ماه گذشته نمایش پرطرفدار «می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» را برای دومین‌بار روی صحنه تئاتر برده بود. نمایشی که طرفداران زیادی پیدا کرد. اگر قرار باشد یک نکته از نمایش غنی‌زاده مورد توجه قرار بگیرد ویژگی‌ سینمایی بودن آن است. این ویژگی فقط به دلیل ارجاعات سینمایی غنی‌زاده به فیلم‌های تاریخ سینما نیست بلکه از نوع میزانسن‌اش می‌آید. حالا به نظر می‌رسد که آن علاقه به سینما بالاخره مسیر خودش را پیدا کرده و بعد از مدت‌ها حضور موفق در تئاتر غنی‌زاده اولین فیلمش را جلوی دوربین برده است.

او در فیلم «اژدها وارد می‌شود» ساخته مانی حقیقی هم چند سال پیش بازی قابل قبولی جلوی دوربین از خودش نشان داده بود. در فیلم غنی‌زاده بازیگران مطرح سینما و تئاتر کنار هم حضور دارند. علی نصیریان، هدیه تهرانی، فرهاد اصلانی، صابر ابر و بابک حمیدیان بازیگران این فیلم پرستاره هستند.

خلاصه داستان فیلم «مسخره باز» به این شرح منتشر شده: «تو پرورشگاه صدام می‌کردند مسخره باز! اما من مشت محکمی حواله صورت یکیشون کردم تا داستان رو شروع کنم.»

معکوس

کارگردان: پولاد کیمیایی

تهیه‌کننده: مسعود کیمیایی

اسم پولاد کیمیایی اول به خاطر پدرش برای همه سینمادوستان آشناست. سینما را با بازی در فیلم‌های پدرش شروع کرد و البته در سال‌های اخیر سعی کرده که در فیلم‌های کارگردانان دیگر هم بازی کند که فقط زیر سایه پدر نباشد. چند سالی می‌شود که در تدارک و پیش‌تولید ساخت فیلم «معکوس» است که هر بار به دلیلی تولیدش منتفی می‌شد. حالا با حضور مسعود کیمیایی به عنوان حامی و تهیه‌کننده پولاد کیمیایی اولین فیلمش را ساخته است.

فیلمنامه فیلم را خود پولاد کیمیایی نوشته و داستان پسری به نام سالار است که به همراه دوستش تعمیرگاهی سیار دارد و ماشین‌های قدیمی را تعمیر می‌کند. او با بحران هویت روبه‌روست و سوال‌های زیادی در ذهنش دارد تا اینکه پس از سال‌ها پدرش پیدا می‌شود. پدر، آدرسی می‌دهد و از پسر می‌خواهد که به آن آدرس بیاید. اکبر زنجانپور، بابک حمیدیان و اکبر معززی بازیگران فیلم پولاد کیمیایی هستند.

فیلم پولاد کیمیایی مضمون اجتماعی دارد و در تهران هم فیلمبرداری شده است.

یلدا

کارگردان: مسعود بخشی

تهیه‌کننده: علی مصفا

مسعود بخشی چند سال پیش فیلمی ساخت به عنوان «یک خانواده محترم» که در جشنواره کن هم با آن حضور پیدا کرد. فیلم مجوز ویدیویی داشت و به دلیل سیاه‌نمایی در آن سال‌ها توقیف شد. درنتیجه حالا فیلم «یلدا» را به عنوان اولین اثر سینمایی مسعود بخشی در نظر گرفته‌اند.

مشهورترین اثر مسعود بخشی تا به امروز مستند طنز «تهران انار ندارد» است که نیمه دهه ۸۰ ساخته شد و البته آن فیلم هم برای اکران مدت طولانی منتظر ماند. بخشی فیلمسازی را با ساختن فیلم‌های کوتاه شروع کرد. تهیه‌کننده فیلم سینمایی «یلدا»، ایرج تقی‌پور پیش‌تر گفته بود که قهرمان این فیلم دو زن هستند و موضوعش هم درباره عفو و گذشت است.

جزییات بیشتری از فیلم مسعود بخشی منتشر نشده است.

احمد امینی، محمدعلی حسین نژاد، حسن خجسته، شاهرخ دولکو، بهروز شعیبی، حسین کرمی و رضا مقصودی انتخاب فیلم‌های بخش نگاه نو را عهده‌دار بودند.

