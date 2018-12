باراک اوباما همچنان محبوب‌ترین رییس‌جمهور در فرهنگ عامه مردم آمریکاست. او اتفاقات دنیای فرهنگ و هنر را دنبال می‌کند و اخیرا در توییتر ۱۵ فیلم محبوب باراک اوباما در سال ۲۰۱۸ معرفی شده است. از این پانزده فیلم کارگردان بیش از نیمی از آنها سیاهپوست بوده‌اند. کارگردانان رنگین‌پوست فهرست محبوب‌ترین فیلم‌های باراک اوباما عبارتند از: بری جنکینز (اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند)، بینگ لیو (Minding the Gap)، هیروکازو کوریدا (دزدان فروشگاه)، لی چانگ دونگ (سوختن)، کلوئه ژائو (سوارکار)، آلفونسو کوارون (روما)، کارلوس لوپز استرادا (Blindspotting-نقطه کور)، رایان کوگلر (پلنگ سیاه (بلک پنتر)) و اسپایک لی (بلکککلنزمن).

باراک اوباما، رییس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، در اینستاگرام و توییتر نوشت:‌ «همان‌طور که سال ۲۰۱۸ به پایان خودش نزدیک می‌شود من سنت مورد علاقه‌ام را ادامه می‌دهم و فهرست‌های آخر سالم را منتشر می‌کنم. این کار باعث می‌شود یک لحظه متوقف بشوم و سال گذشته را از طریق کتاب‌ها، فیلم‌ها و موسیقی‌هایی ببینم که به نظرم الهام‌بخش بوده یا خیلی ساده دوستش داشتم.»

این فهرست محبوب‌ترین فیلم‌های باراک اوباما در سال گذشته است:

نابودی (Annihilation)

کارگردان: الکس گارلند

پلنگ سیاه (Black Panther)

کارگردان: رایان کوگلر

بلکککلنزمن (BlacKkKlansman)

کارگردان: اسپایک لی

نقطه کور (Blindspotting)

کارگردان: کارلوس لوپز استرادا

سوختن (Burning)

کارگردان: لی چانگ دونگ

مرگ استالین (The Death of Stalin)

کارگردان: آرماندو لانوچی

کلاس هشتم (Eighth Grade)

کارگردان:‌ بو برنهام

اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند (If Beale Street Could Talk)

کارگردان: بری جنکینز

ردی به جا نگذار (Leave No Trace)

کارگردان: دبرا گرانیک

Minding the Gap

کارگردان: بینگ لیو (این یکی از دو مستندی است که بین فیلم‌های محبوب باراک اوباما وجود دارد و داستان سه مرد است که نقطه اشتراک‌شان اسکیت روی یخ است.)

سوارکار (The Rider)

کارگردان: کلوئه ژائو

روما (Roma)

کارگردان: آلفونسو کوارون

دزدان فروشگاه (Shoplifters)

کارگردان: هیروکازو کوریدا

از دخترها پشتیبانی کنید (Support the Girls)

کارگردان: اندرو بوجالسکی

تو همسایه من نیستی؟ (Won’t You Be My Neighbor؟)

کارگردان: مورگان نویل (دومین مستند مورد علاقه باراک اوباما درباره فرد راجرز است. یکی از آن کاراکترهای محبوب تلویزیونی برای کودکان آمریکایی).

