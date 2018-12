هولمز و واتسون؛ فیلمی که هیچکس دوستش ندارد

این روزها در رسانه‌های سینمایی از فیلم «هولمز و واتسون» (Holmes & Watson) زیاد می‌شنویم. فیلمی به کارگردانی ایتان کوئن که در واقع بخاطر بد بودن زیاد از حدش مورد توجه قرار گرفته.

هولمز و واتسون یک کمدی معمایی است و در حالی که ویل فرل در آن نقش شرلوک هولمز را به عهده دارد، جان سی ریلی نقش دکتر واتسون را ایفا می‌کند. طرح داستانی فیلم، شرلوک هولمز و تحقیقاتش را دنبال می‌کند. تحقیقاتی که در کاخ باکینگهام انجام می‌شود و به حل کردن معمای یک تهدید در اقامتگاه خانواده سلطنتی مربوط است.

شاید نظر دیوید فیر منتقد رولینگ استون تا حد زیادی بیانگر دیدگاه منتقدان باشد. فیر می‌گوید: فیلم به حدی بی‌مزه است که مطمئن نیستیم قانونا بشود نام کمدی را روی آن گذاشت.

اما هولمز و واتسون در میان فیلم‌هایی قرار دارد که این روزها بیشتر بابت شکست‌شان مورد توجه قرار گرفته‌اند. این فیلم سینمایی با بودجه ۴۲ میلیون دلاری ساخته شده اما در افتتاحیه‌اش بیش از ۹ میلیون دلار نفروخته است. حتی گزارش شده تعدادی از تماشاگران در اواسط فیلم سالن را ترک کرده‌اند.

در یک تحلیل کلی‌تر بعضی رسانه‌ها اشاره کرده‌اند که شکست فیلم‌هایی چون هولمز و واتسون، سوای بی‌کیفیت بودن‌شان از نظر سینمایی به این نکته نیز مربوط است که سلیقه مخاطبان بویژه در آمریکا تغییراتی داشته و این روزها فیلم‌های کمدی از نظر تجاری توان رقابت با فیلم‌های دیگر را ندارند.

وضعیت هولمز و واتسون در میان منتقدان هم بهتر از استقبال مردمی نیست. فیلم در وبسایت متاکریتیک نمره متای ۲۴ را بدست آورده است؛ نمره‌ای که از ۹ نقد میانه و ۱۱ نقد منفی به دست آمده. این فیلم هیچ نقد مثبتی ندارد.

همچنین بررسی نتایج وبسایت راتن تومیتوز نشان می‌دهد تنها ۹ درصد از منتقدان فیلم را دوست داشتند در حالی که ۹۱ درصد آن را نپسندیده‌اند. درصد یک رقمی فیلم در راتن تومیتوز خود باعث شوخی‌های رسانه‌ای زیادی هم شده و خیلی‌ها درباره اینکه فیلم می‌تواند عاقبت دو رقمی شود یا نه در حال مسخره کردن آن هستند.

نهایتا با توجه به شرایط وخیم فیلم، سونی که پخش‌کننده فیلم است تلاش کرده آن را به نت‌فلیکس بفروشد تا شاید از این طریق بتواند بخشی از شکست فیلم را جبران کرد. اما این اتفاق هم رخ نداده و ظاهرا نت‌فلیکس این پیشنهاد را رد کرده است. این نکته زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم در لیست گسترده خرید نت‌فلیکس معمولا برخی فیلم‌های ضعیف هم جا دارند اما ظاهرا نت‌فلیکس هم حاضر نشده به هولمز و واتسون روی خوش نشان دهد.

