در آخرین تعطیلی آخر هفته سال هیچ شگفتی بزرگی در باکس آفیس سینماها وجود نداشت. فیلم آکوامن محصول کمپانی برادران وارنر یک‌بار دیگر سلطان گیشه‌ها شد و فروش آن در داخل گیشه سینماهای آمریکای شمالی به بیش از ۱۸۸ میلیون دلار رسید. فروش جهانی فیلم هم تقریبا از مرز ۷۵۰ میلیون دلار عبور کرده است.

در همین حال فیلم‌های تازه «معاون رییس‌جمهور» محصول کمپانی آناپورنا و «هولمز و واتسون» استودیوی سونی اکران شدند و افتتاحیه‌های آرامی داشتند. بیشتر توجه‌ها سمت فیلم‌هایی بود که پیش‌تر اکران شده بودند.

کمی بیشتر از حد انتظار تحلیل‌گران گیشه سینماها، «آکوامن» کمپانی دیزنی و دی.سی در هفته دوم ۵۱.۵۵ میلیون دلار فروخت. فیلم دیگری از جهان کمیک‌های دی.سی که شانه به شانه مارول با محصولاتش گیشه سینماهای جهان را تسخیر می‌کند. فیلم تبدیل به یازدهمین اثر پرفروش گیشه سینماهای آمریکای شمالی شده که در جهان کمیک‌های دی.سی اتفاق می‌افتند. این اتفاق در حالی افتاده که فقط ده روز از اکران این فیلم می‌گذرد.

در بازارهای بین‌المللی «آکوامن» این هفته در ۷۸ کشور جهان اکران بود و آخر هفته در این کشورها به فروشی معادل ۸۵.۴ میلیون دلار رسید. این رقم یعنی فیلم «آکوامن» در جهان فیلم‌های دی.سی سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما در جهان شده است. فهرستی که «جوخه انتحار» در صدر آن قرار دارد.

چین هنوز هم مهم‌ترین بازار برای فیلم «آکوامن» است که فیلم فروش هنگفت ۲۶۰.۴ میلیون دلاری در آن داشته. فیلم «آکوامن» تازه از اول ژانویه در ایتالیا اکران می‌شود. و ژاپن هم مقصد بعدی آن خواهد بود.

فیلم «آکوامن» داستان آرتور کوری است که متوجه می‌شود وارث قلمروی پادشاهی زیر آب آتلانتیس است و حالا باید مردمش را راهنمایی کند و تبدیل به قهرمان جهان شود. جیسون موموا بازیگر نقش آکوامن است و فیلم را جیمز ون کارگردانی کرده.

ون برای کارگردانی فیلم‌های ترسناک «کانجورینگ» یا همان «احضار» شهرت دارد. فیلم‌های ترسناکی که به شدت مورد توجه قرار گرفتند اما از قضا فیلم «آکوامن» در جلب منتقدان شکست خورده است. فیلم امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ را در سایت متاکریتیک دارد. منتقدان می‌گویند که این فیلم گویا می‌خواسته ما و جهان دی.سی را با هم دست بیاندازد. این خنده‌دارترین ابرقهرمانی است که تاکنون روی پرده سینماها دیده‌ایم. شخصیت‌ها اگر بخواهیم صریح حرف بزنیم احمق و حوصله‌سربر هستند.

فیلم «بازگشت مری پاپینز» دیزنی درست همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در گیشه عمل کرد و این هفته به فروش‌اش ۲۸.۹ میلیون دلار اضافه کرد. فیلم در خارج از مرزهای آمریکا هم عملکرد خوبی داشت و همچنان بهترین بازار برایش انگلستان است که در آن ۳۰ میلیون دلار فروخت. فیلمی که به نظر می‌رسد تماشاگران از دیدن آن لذت می‌برند.

در بازارهای جهانی فیلم «زنبور عسل» (بامبل‌بی) در ۵۵ کشور اکران شد و به فروشی معادل ۴۵.۷ میلیون دلار دست پیدا کرد. فیلم در هفته دوم اکرانش فقط ۵ درصد افت فروش داشت و در گیشه‌های داخلی سینماهای آمریکا به فروش ۲۰.۵ میلیون دلار رسید. فروش کل فیلم به این ترتیب به ۶۶.۷ میلیون دلار رسیده است. مردم فیلم را بیشتر از بقیه آثار سری فیلم‌های «ترنسفورمرز» دوست دارند. فیلم البته در کارگردانی رقابت تنگاتنگی با «آکوامن» و «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» دارد. بیشترین فروش فیلم در سینماهای جهان در کره شمالی بوده است.

در جایگاه چهارم فیلم «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» قرار دارد که بیش از حد انتظار فروش‌اش افت داشت.

بین پنج فیلم صدرنشین جدول فروش می‌توانید «قاطر» کلینت ایستوود را هم ببینید. فیلمی که نقش اولش را خود ایستوود بازی می‌کند و داستان مردی است که برای کارتل‌های مواد مخدر مکزیک کار می‌کند. امتیاز متاکریتیک فیلم ۵۸ از ۱۰۰ است و این‌بار ایستوود، کارگردان کهنه‌کار هالیوود نتوانسته دل منتقدان را به دست بیاورد.

فیلم «قاطر» هفته گذشته ۲۴ درصد فروش‌اش صعود کرد که عدد تاثیرگذاری است.

خارج از پنج فیلم اول باکس آفیس نوبت به فیلم‌های جدیدتر می‌رسد که در رده‌های بعدی قرار دارند. فیلم «معاون رییس‌جمهور» (vice) اکران شد. به کارگردانی آدام مک‌کی و با بازی کریستین بیل که در ۲۴۴۲ سینما به نمایش درآمد. فیلم داستان زندگی دیک چنی است. مردی که معاون جورج بوش بود و یکی از قدرتمندترین مردان ایالات متحده آمریکا. فیلم به فروش ۷.۷۹ میلیون دلار رسید.

فیلم البته آنقدر که انتظار می‌رفت پیش منتقدان محبوب نیست. امتیاز آن در سایت متاکریتیک ۶۱ از ۱۰۰ است در حالی که از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین فیلم‌های فصل جوایز محسوب می‌شود. منتقد هالیوود ریپورتر می‌گوید که این فیلم هوشمندانه و شگفت‌انگیز است با شوخ‌طبعی که نه خسته‌کننده می‌شود و نه اصل قصه موردنظرش را فراموش می‌کند. فیلمی که با ظرافت و سلیقه ساخته شده. پیتر بردشاو از گاردین معتقد است که بازی کریستین بیل شایسته دریافت جوایز متعدد است. امپایر هم می‌گوید که بازی کریستین بیل می‌تواند یک کارگاه آموزشی بازیگری سطح بالا باشد.

فیلم قبلی آدام مک‌کی «رکود بزرگ» (Big Short) از طرف تماشاگران امتیاز A- در سایت سینمااسکور دریافت کرده بود در حالی که این فیلم امتیاز C+ گرفته است. فیلم «معاون رییس‌جمهور» هم مثل «رکود بزرگ» قرار است چند روز بعد از اعلام نامزدهای اسکار اکران وسیع‌تری را تجربه کند.

این پرفروش‌ترین فیلم استودیوی آناپورنا تا امروز است.

کمدی «هولمز و واتسون» کمپانی سونی نه منتقدان را تحت‌تاثیر قرار داد و نه تماشاگران را. فیلم برداشتی خنده‌دار از یکی از داستان‌های اسرارآمیز سر آرتور کانن دویل است که شرلوک هولمز و دکتر واتسون قهرمانان اصلی‌اش هستند. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۲۴ از ۱۰۰ است و اتان کوهن آن را فیلمبرداری کرده. (با اتان کوئن یعنی یکی از برادران کوئن او را اشتباه نگیرید. هیچ فیلم مطرحی در کارنامه‌اش ندارد و فقط دو سه فیلم کوتاه ساخته).

جان سی رایلی و ویل فارل بازیگران فیلم‌اند. حتی رالف فاینس هم در آن بازی کرده اما این گروه بازیگران برجسته هم نتوانسته‌اند فیلم را نجات بدهند. منتقد اینترتینمت ویکلی معتقد است که همه این بازیگران در فیلم تلف شده‌اند. به گفته او تنها راز و رمز واقعی که در این فیلم می‌توانیم کشف کنیم این است که چطور این بازیگران راضی به بازی در چنین فیلم بدی شده‌اند!

راجر مور منتقد مووی نیشن معتقد است که فیلم حتی بامزه هم نیست. و درنهایت تیر خلاص را منتقد ای.وی.کلاب زده که به فیلم امتیاز صفر از صد را داده است.

فیلم‌های بعدی جدول فروش هفته‌های قبل معرفی شده‌اند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی آکوامن ۲ ۵۱.۶ ۱۸۸.۸ بازگشت مری پاپینز ۲ ۲۸ ۹۸.۹ زنبورعسل (بامبل‌بی) ۲ ۲۰.۵ ۶۶.۸ مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی ۳ ۱۸.۳ ۱۰۳.۶ قاطر ۳ ۱۱.۸ ۶۰.۷ معاون رییس‌جمهور ۱ ۷.۸ ۱۷.۷ هولمز و واتسون ۱ ۷.۳ ۱۹.۷ پرده دوم ۲ ۷.۲ ۲۱.۸ رالف اینترنت را خراب می‌کند ۶ ۶.۵ ۱۷۵.۷ گرینچ ۸ ۴.۲ ۲۶۵.۵

باکس آفیس هفته گذشته: یک ابرقهرمان جدید سلطان گیشه و نوستالژی جنیفر لوپز

The post باکس آفیس؛ آکوامن همچنان پادشاه گیشه‌ها باقی ماند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala