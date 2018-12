کارتون نوستالژیک؛ پروفسور بالتازار کاشف بزرگ نسل ما بود

یکی از نوستالژیک‌ترین برنامه‌های دهه شصت کارتون پروفسور بالتازار بود. کارتونی شاد و مهیج که یک راوی داشت و یک کاراکتر نابغه نیمه دیوانه! به جای دیالوگ در طول هر اپیزود یک موسیقی جذاب در جریان بود.

تاریخ ساخت خالقان کشور سازنده ۱۹۷۸-۱۹۶۷ میلادی زلاتکو گرگیچ یوگسلاوی سابق (کرواسی فعلی)

مثل همه کارتون‌هایی که دهه شصت از تلویزیون برایمان پخش می‌شد این یکی هم از لحاظ ساخت و قصه اثری بود توامان روشنفکرانه و سرگرم‌کننده. سریال درباره مخترع پیر عجیب و غریبی بود که به طرز عجیبی اختراع می‌کرد. او بعد از مدتی تفکر یک مایع را درون دستگاه اختراع می‌ریخت و دستگاه بعد از سر و صداهای زیاد محصول جدید پروفسور بالتازار را تولید می‌کرد.

چیزهایی که درباره‌ کارتون پروفسور بالتازار نمی‌دانید

در نسخه دوبله شده که از تلویزیون پخش می‌شد مدیر دوبلاژ و در حقیقت صدای راوی با امیرهوشنگ زند بود.

جزو انیمیشن‌های محبوبی بود که در پنج فصل تولید شد. فصل اول و دوم به صورت متوالی سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ تولید شدند. فصل سوم با دو سال فاصله سال ۱۹۷۰ ساخته شد و فصل چهارم هم سال بعد تولید شد. فصل آخر آن هم سال ۱۹۷۷ ساخته شد.

سال ۲۰۰۵ تصمیم گرفته شد که تولید این انیمیشن محبوب دوباره از سر گرفته شود.

انیماتور سازنده «پروفسور بالتازار» اهل کرواسی بود و استودیوی زاگرب فیلم انیمیشن را تولید کرد.

در طول پنج فصل سریال ۵۹ اپیزود تولید شد که هر اپیزود بین ۵ تا ده دقیقه مدت زمانش بود.

علاوه بر یوگسلاوی سابق، کارتون «پروفسور بالتازار» بعدتر از تلویزیون کشورهای دیگری از جمله انگلستان، آلمان، فنلاند، دانمارک و ایران به نمایش درمی‌آمد.

از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ اپیزودهایی از این کارتون از یکی از شبکه‌های آمریکا هم پخش شد.

پروفسور بالتازار در منطقه جنوبی بوسنی زندگی می‌کرد و یک کاراکتر عروسکی بود که بعدتر انیمیشن از روی آن ساخته شد.

سال ۲۰۱۱ از کارتون «پروفسور بالتازار» ۵۹ اپیزود آن روی دی‌وی‌دی به بازار آمد.

پروفسور بالتازار آنقدر در کرواسی محبوب است که تندیسی از او در شهر زاگرب وجود دارد.

نکته بامزه اینکه در جهان واقعی هم یک پروفسور بالتازار وجود دارد که البته به شخصیت کارتونی ما هیچ ارتباطی ندارد. مارسل بالتازار فرانسوی سال ۱۹۰۸ متولد شد و پزشکی فرانسوی بود که به خصوص در درمان بیماری‌های طاعون و جلوگیری از شیوع آنها محبوب شد. او به ایران هم سفر کرده بود.

تومیتسا سیموویچ یکی از کسانی است که در موفقیت کارتون «پروفسور بالتازار» نقش مهمی دارد. او آهنگساز این مجموعه کارتونی بود و موسیقی این انیمیشن یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیتش میان مردم بود.

