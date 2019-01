یکی از آثار موردانتظار سال ۲۰۱۹ فیلم ابرقهرمانی «شزم!» (Shazam!) است که شانزدهم فروردین سال ۹۸ شاهد اکران آن خواهیم بود.

شزم که براساس شخصیت‌های کمیک‌های دی‌سی کامیکس ساخته می‌شود، هفتمین اثر دنیای سینمایی دی‌سی (DC Extended Universe) به حساب می‌آید و دیوید اف. سندبرگ آن را کارگردانی کرده است. فیلم درباره پسر نوجوانی است که می‌تواند از طریق کلمه جادویی «شزم» به یک ابرقهرمان بزرگسال تبدیل شود. در حالی که نقش پسر نوجوان را اشر اینجل بازی می‌کند، زکری لی‌وای ایفاگر نقش ابرقهرمان داستان است.

در حالی که فیلم ابرقهرمانی «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» (Wonder Woman 1984) به عنوان دنباله فیلم سینمایی «زن شگفت‌انگیز» با تاخیر در اکران روبرو شده و قرار است در سال ۲۰۲۰ به سینماها برسد، به نظر می‌رسد شزم فیلم اصلی جهان دی‌سی در سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

به نظر می‌رسد با توجه به موفقیت‌های آکوامن، در سال‌های آینده شاهد جدی‌تر شدن رقابت تجاری میان مارول و دی‌سی باشیم.

اخیرا اظهارنظر یک کاربر در وبسایت ردیت که مدعی است بخشی از تصاویر اولیه فیلم را دیده درباره شزم خبرساز شد. این کاربر ادعا کرده بود شزم بهترین فیلم اقتباسی از کمیک‌های دی‌سی است که از زمان ساخت مجموعه فیلم‌های بتمن توسط نولان، ساخته شده است.

همین اظهارنظر در کنار موفقیت‌های اخیر آکوامن در گیشه باعث شده برخی از کارشناسان شزم را فیلمی ارزیابی کنند که می‌تواند دی‌سی را در عمل دوباره از نظر تجاری در خط موفقیت بیاندازد و از نظر تجاری دی‌سی را در عمل به یک رقیب جدی‌تر برای آثار ابرقهرمانی جهان سینمایی مارول تبدیل کند.

جهان سینمایی مارول نسبت به جهان سینمایی دی‌سی در حال حاضر هم از نظر تجاری و هم از نظر تعداد فیلم‌های تولیدی در طول سال شرایط بهتری دارد. مارول سال ۲۰۱۸ را با عرضه فیلم‌های پلنگ سیاه، انتقام‌جویان: جنگ ابدیت و مرد مورچه‌ای و زنبورک به پایان رساند در حالی که نماینده دی‌سی در این رقابت صرفا آکوامن بود. با این وجود آکوامن برای دی‌سی جنبه سرنوشت‌سازی داشت و همزمان با رسیدن به زمان اکران آن بسیاری از کارشناسان به این نکته اشاره کردند که این فیلم سینمایی می‌تواند سرنوشت آینده جهان سینمایی دی‌سی را روشن کند.

