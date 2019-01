«جعبه پرنده»؛ فیلم ترسناکی که رکورد تعداد بیننده را شکست

فیلم سینمایی «جعبه پرنده» (Bird Box) یک فیلم ترسناک پساآخرالزمانی است که توسط سوزان بیر کارگردانی شده و اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ از شبکه نت‌فلیکس پخش شد.

نت‌فلیکس در جدیدترین گزارش‌های خود اعلام کرده تعداد بینندگان این فیلم در یک هفته پس از آغاز پخش به ۴۵ میلیون حساب‌کاربری منحصر به فرد در این شبکه رسیده است. رقمی که یک رکورد جدید برای این شبکه به حساب می‌آید.

جعبه پرنده که با بازی ساندرا بولاک و تراوانته رودز همراه است درباره مادری است که با دو فرزندش راهی سفری خطرناک می‌شوند. آن‌ها باید از درون جنگل و رودخانه عبور کنند و همزمان چشم‌های خود را بپوشانند چون موجوداتی ماورایی در این مناطق حضور دارند که هر کس آن‌‎ها را ببیند، جانش را از دست می‌دهد.

سوزان بیر کارگردان جعبه پرنده، پیش از این ساخت چندین اثر سینمایی را در کارنامه دارد. مهم‌ترین فیلم بیر «در یک دنیای بهتر» (In a Better World) است که سال ۲۰۱۰ ساخته شد و توانست جوایز مختلفی از جمله جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار را تصاحب کند.

این فیلم ترسناک با استقبال فوق‌العاده مخاطبان نت‌فلیکس مواجه شده و براساس آنچه این شبکه اعلام کرده است، جعبه پرنده ظرف هفت روز حدود ۴۵ میلیون بیننده داشته که برای نت‌فلیکس یک رکورد در نظر گرفته می‌شود. در این بررسی هر فرد که بیش از ۷۰ درصد محتوای فیلم را تماشا کرده به عنوان یکی از بیننده‌های فیلم به حساب آمده است.

یکی از نکات بحث‌برانگیزی که در حاشیه اعلام‌کردن آمار و ارقام مربوط به تعداد تماشاگران فیلم جعبه پرنده مطرح شده، مقایسه این تعداد بازدید با افتتاحیه فیلم‌های سینمایی در سالن‌ها است. در واقع برخی با استفاده از این اعداد و ارقام می‌گویند اگر نت‌فلیکس اعداد دقیقی اعلام کرده باشد در عمل بزرگترین افتتاحیه تاریخ یک فیلم را پشت سر گذاشته است.

با این وجود بسیاری با چنین مقایسه‌هایی مخالفند و معتقدند اساسا میزان استقبال از فیلمی که در یک شبکه تلویزیونی پخش می‌شود نباید با استقبال از فیلم‌هایی که در سالن‌های سینما اکران می‌شوند، مقایسه شوند.

منبع متن: digikala