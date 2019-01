The post فیلمی که با فریب تماشاگران در باکس‌آفیس چین رکوردشکن شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

فیلم سینمایی «سفر دراز روز در شب» (A Long Day’s Journey Into Night) توانسته در شب افتتاحیه خود در کشور چین فروشی ۳۸ میلیون دلاری را تجربه کند اما این فروش غیرقابل پیش‌بینی برای فیلمی به اصطلاح هنری در باکس‌آفیس چین، مجموعه‌ای از حاشیه‌های خبری را برای فیلم ایجاد کرده است.

برخی از تماشاگران ادعا کرده‌اند شیوه تبلیغات برای فیلم به شکلی بوده که گمان کرده‌اند قرار است با یک کمدی رمانتیک بسیار سرگرم‌کننده مواجه شوند اما در سینما با یک درام چالش‌برانگیز روبرو شده‌اند.

سفر دراز روز در شب ۳۱ دسامبر در آستانه‌ آغاز‌ سال میلادی جدید در کشور چین اکران شد و میزان استقبال مردم از این اثر به حدی بود که فیلم‌ رکورد افتتاحیه فیلم ابرقهرمانی ونوم در باکس‌آفیس چین را هم شکسته

سفر دراز روز در شب را بی گان کارگردانی کرده است. فیلمی که سال ۲۰۱۸ در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن هم نمایش داده شد و کارشناسان انتظار نداشتند فروش چندان چشمگیری را تجربه کند. فیلم درباره مردی است که پس از سال‌ها به استان گوئیژو چین باز می‌گردد تا ردپای یک رابطه عاطفی قدیمی و اسرارآمیز را پیدا کند؛ رابطه‌ای که به ۲۰ سال پیش مربوط می‌شود.

ظاهرا تیم تبلیغاتی این فیلم از تاریخ اکران آن به بهترین نحو ممکن استفاده کرده‌. فیلم ۳۱ دسامبر اکران شده و ساعت اکران به شکلی تنظیم شده که دقیقا بسیاری از تماشاگران نیمه شب و در آغاز سال جدید در سالن‌ها باشند. در این شرایط یک کمپین گسترده شکل گرفته که روی همین نکته یعنی آخرین فیلم سال یا فیلمی که در آخرین لحظات سال اکران می‌شود، تاکید می‌کرده است. همچنین محتوای عاطفی فیلم به شکلی تبلیغ شده که زوج‌های جوان را به سینما بکشاند. مجموعه این تبلیغات یک کمپین فوق‌العاده موفق از کار درآمده است که فیلم را به یک اثر رکوردشکن تبدیل کرده.

با این‌ وجود بسیاری از تماشاگران که با توقع دیدن یک فیلم شدیدا سرگرم‌کننده‌ی جریان اصلی به سینما رفته بودند پس از پایان فیلم در سایت‌های سینمایی درباره فیلم نظرات بسیار منفی ابراز کرده‌اند و گفته‌اند که تبلیغات فیلم آن‌ها را فریب داده است.

