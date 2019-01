The post فهرست کامل فیلم‌های حاضر در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

کمتر از یک ماه به آغاز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر باقی مانده و در نشست خبری امروز ستاد خبری جشنواره لیست کامل فیلم‌های شرکت‌کننده در این دوره را اعلام کرد.

نشست امروز جمعه چهاردهم دی‌ماه با حضور ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره، بهروز شعیبی عضو هیات انتخاب و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره برگزار شد‌ و در آن علاوه بر معرفی کامل فیلم‌های این دوره از پوستر این رویداد هنری نیز رونمایی شد.

فهرست کامل فیلم‌های حاضر در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به شرح زیر است:

انیمیشن‌های سینمایی

«آخرین داستان» اشکان رهگذر

«بنیامین» محسن عنایتی

«شب آفتابی» علی مدنی

فیلم‌های کوتاه

«اس»(s) حامد اصلانی

«بچه خور» محمد کارت

«تشریح» سیاوش شهابی

«تو هنوز اینجایی» کتایون پرمر و محمد روحبخش

«دریای تلخ» فاطمه احمدی

«رورانس» سوگل رضوانی

«گسل» سهیل امیرشریفی

فیلم های بخش نگاه نو

پالتو شتری/ کارگردان: مهدی علی‌میرزایی/ تهیه‌کننده: مجید شیخ‌انصاری

جان‌دار/ کارگردان: حسین امیری‌دوماری ‌و پدرام پورامیری/ تهیه‌کننده: کامران مجیدی

حمال طلا/ کارگردان: تورج اصلانی/ تهیه‌کننده: منصور سهراب‌پور

دیدن این فیلم جرم است!/ کارگردان: رضا زهتابچیان/ تهیه‌کننده: محمد حمزه‌زاده

روزهای نارنجی/ کارگردان: آرش لاهوتی/ تهیه‌کننده: علیرضا قاسمخان

زهر مار/ کارگردان: سیدجواد رضویان/ تهیه‌کننده: جواد نوروزبیگی

سونامی/ کارگردان: میلاد صدرعاملی/ تهیه‌کننده: علی سرتیپی

مسخره باز/ کارگردان: همایون غنی‌زاده/ تهیه‌کننده: علی مصفا

معکوس/ کارگردان: پولاد کیمیایی/ تهیه کننده: مسعود کیمیایی

یلدا/ کارگردان: مسعود بخشی/ تهیه کننده: علی مصفا

فیلم‌های مستند

بهارستان خانه ملت به تهیه کنندگی و کارگردانی بابک بهداد

تمام چیزهایی که جایشان خالی است به تهیه کنندگی و کارگردانی زینب تبریزی

خانه ای برای تو به تهیه‌کنندگی مهدی شامحمدی و کارگردانی مهدی بخشی مقدم

دلبند به تهیه کنندگی الهه نوبخت و کارگردانی یاسر طالبی

نت های مسی یک رویا به تهیه کنندگی مرتضی شعبانی و کارگردانی رضا فرهمند

فیلم های مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ)

آشفتگی به تهیه کنندگی و کارگردانی فریدون جیرانی

ایده اصلی به تهیه کنندگی و کارگردانی آزیتا موگویی

بنفشه آفریقایی به تهیه کنندگی علیرضا شجاع نوری و کارگردانی مونا زندی حقیقی

بیست و سه نفر به تهیه کنندگی مجتبی فرآورده و کارگردانی مهدی جعفری

پالتو شتری به تهیه کنندگی مجید شیخ انصاری و کارگردانی مهدی علی‌میرزایی

تیغ و ترمه به تهیه کنندگی علی قائم مقامی و کارگردانی کیومرث پوراحمد

جمشیدیه به تهیه کنندگی محمدصادق آذین و کارگردانی یلدا جبلی

خون خدا به تهیه کنندگی سیاوش حقیقی و کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی

درخونگاه به تهیه کنندگی منصور سهراب پور و کارگردانی سیاوش اسعدی

سال دوم دانشکده من به تهیه کنندگی مسعود ردایی و کارگردانی رسول صدرعاملی

سرخپوست به تهیه کنندگی مجید مطلبی و کارگردانی نیما جاویدی

سمفونی نهم به تهیه کنندگی زینب تقوایی و کارگردانی محمدرضا هنرمند

شبی که ماه کامل شد به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی و کارگردانی نرگس آبیار

طلا به تهیه کنندگی رامبد جوان و محمدحسین شایسته و کارگردانی پرویز شهبازی

غلامرضا تختی به تهیه کنندگی سعید ملکان و کارگردانی بهرام توکلی

قسم به تهیه کنندگی جلیل شعبانی و کارگردانی محسن طنابنده

قصر شیرین به تهیه کنندگی و کارگردانی رضا میرکریمی

ماجرای نیمروز ۲: رد خون به تهیه کنندگی محمود رضوی و کارگردانی محمدحسین مهدویان

متری شش و نیم به تهیه کنندگی سیدجمال ساداتیان و کارگردانی سعید روستایی

مردی بدون سایه به تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا رییسیان

مسخره باز به تهیه کنندگی علی مصفا و کارگردانی همایون غنی زاده

ناگهان درخت به تهیه کنندگی پیمان معادی و کارگردانی صفی یزدانیان

سه فیلم ذخیره (در صورت آماده نشدن آثار اصلی بخش سودای سیمرغ به این مرحله راه پیدا می کنند):

آنجا همان ساعت به تهیه کنندگی و کارگردانی سیروس الوند

بی حسی موضعی به تهیه کنندگی حبیب رضایی و کارگردانی حسین مهکام

مدیترانه به تهیه کنندگی رشید حاجتمند و کارگردانی هادی حاجتمند

منبع متن: digikala