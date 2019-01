شب گذشته لیست نامزدهای جایزه انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا در بخش‌‎های مختلف اعلام شد.

فیلم‌های «پلنگ سیاه»، «بلک‌ک‌کلنزمن»، «راپسودی بوهمی»، «آسیایی‌های خرپول»، «سوگلی»، «کتاب سبز»، «یک جای ساکت»، «روما»، «ستاره‌ای متولد شده است» و «معاون» نامزدهای بخش بهترین فیلم بلند هستند که تحت عنوان جایزه «داریل اف. زانوک» شناخته می‌شود. جایزه این بخش به تهیه‌کننده فیلم تعلق می‌گیرد و در واقع معادل بخش بهترین فیلم در مراسم اسکار است.

نکته مهم درباره ۱۰ فیلم برتر سال از نظر انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا وجود فیلم‌هایی چون «پلنگ سیاه»، «راپسودی بوهمی»، «یک جای ساکت» و«آسیایی‌های خرپول» در میان نامزدها است.

یکی از دلایل اهمیت خاص جایزه انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا شباهت بسیار زیاد لیست اعلامی این انجمن در بخش جایزه داریل اف. زانوک و فهرست نامزدهای اسکار بهترین فیلم سال است. در واقع هر فیلمی که در این لیست قرار می‌گیرد شانس فوق‌العاده بالایی برای حضور در میان نامزدهای بخش بهترین فیلم جوایز اسکار خواهد داشت. گرچه نمی‌توان با قطعیت گفت که برنده نهایی در میان این ۱۰ فیلم لزوما در بخش بهترین فیلم اسکار هم برنده جایزه خواهد شد اما می‌توان ادعا کرد اثری که اسکار بهترین فیلم را تصاحب می‌کند به احتمال بسیار یکی از این ۱۰ فیلم خواهند بود.

اما نکته مهم درباره ۱۰ فیلم برتر سال از نظر انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا وجود فیلم‌هایی چون «پلنگ سیاه»، «راپسودی بوهمی»، «یک جای ساکت» و«آسیایی‌های خرپول» در میان نامزدها است. فیلم‌هایی که در میان آثار محبوب و پرفروش‌ باکس‌آفیس قرار داشتند و حضورشان در میان نامزدها نشان نوعی دیدگاه جدید است که احتمالا امسال در آکادمی اسکار هم شاهد آن خواهیم بود. دیدگاهی که به حضور فیلم‌های بیشتر تجاری در میان نامزدهای بخش بهترین فیلم منجر می‌شود تا اسکار محبوبیت مردمی خود را تقویت کند.

در عین حال غیاب برخی دیگر از فیلم‌های پرسر و صدای سال هم در این میان خبرساز شده است. فیلم‌هایی چون «کلاس هشتم»، «نخستین انسان»، «اولین اصلاح‌شده»، «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند» و «هرگز می‌توانی مرا ببخشی» از جمله آثاری بودند که تا حد زیادی برای حضور در میان نامزدهای بهترین فیلم‌ بلند سال شانس داشتند اما در میان نامزدهای انجمن قرار نگرفته‌اند.

نامزدهای بخش انیمیشن جایزه انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا نیز چندان ناآشنا نیستند و در میان پنج فیلم «گرینچ»، «شگفت‌انگیزان ۲»، «جزیره سگ‌ها»، « رالف اینترنت را خراب می‌کند» و «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» حداقل چهار اثر با بسامد بالایی در لیست‌های مختلف، به عنوان نامزدهای بهترین انیمیشن سال قرار گرفته‌اند.

