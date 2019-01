جایزه بهترین فیلم جامعه ملی منتقدان فیلم به «سوارکار» رسید

فیلم سینمایی «سوارکار» (The Rider) اثر کم بودجه کول ژائو و «روما» (Roma) فیلم سیاه و سفید آلفونسو کوارون مهم‌ترین جوایز «جامعه ملی منتقدان فیلم» (National Society Of Film Critics) را به خود اختصاص دادند.

در حالی که «سوارکار» بهترین فیلم جامعه ملی منتقدان لقب گرفت «روما» با برنده‌شدن سه جایزه، بیشترین تعداد جوایز را تصاحب کرد

سوارکار مهم‌ترین جایزه یعنی جایزه بهترین فیلم را به خود اختصاص داد در حالی که کارگردان آن کول ژائو یکی از گزینه‌های برنده‌شدن جایزه بهترین کارگردانی هم بود اما در آن شاخه رقابت را به آلفونسو کوارون واگذار کرد.

روما با برنده‌شدن سه جایزه، بیشترین جوایزجامعه ملی منتقدان را تصاحب کرد و جوایز بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌برداری و بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان را گرفت.

ایثن هاک بازیگر نقش اصلی مرد فیلم «اولین اصلاح شده» (First Reformed) و الیویا کلمن بازیگر نقش اصلی زن فیلم سینمایی سوگلی (The Favourite) هم از برندگان مهم جوایز بودند و به ترتیب جوایز بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن را به خود اختصاص دادند. این در حالی بود که استیون ین بازیگر فیلم کره‌ای «سوختن» (Burning) و رجینا کینگ بازیگر فیلم «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند» (If Beale Street Could Talk) نیز جوایز بهترین بازیگر مرد و زن نقش مکمل را به خانه بردند.

برای آشنایی بیشتر با سلیقه جامعه ملی منتقدان بد نیست بدانید سال گذشته فیلم سینمایی «لیدی برد» بیشترین جوایز جامعه را به خود اختصاص داد و جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه و بهترین بازیگر نقش اصلی زن را تصاحب کرد.

جامعه ملی منتقدان فیلم از سال ۱۹۶۶ فعالیت خود را آغاز کرده است و اعضای خود را از میان نشریات برجسته چاپی و آنلاین انتخاب می‌کند.

در ادامه می‌توانید فهرست کامل برندگان جوایز جامعه ملی منتقدان فیلم را بیشتر بررسی کنید:

بهترین فیلم

سوارکار به کارگردانی کول ژائو

بهترین کارگردان

آلفونسو کوارون، روما

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

الیویا کلمن، سوگلی

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

رجینا کینگ، اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

ایثن هاک، اولین اصلاح‌شده

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

استیون ین، سوختن

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

روما

بهترین فیلم غیرداستانی

مراقب فاصله بودن، کینگ لیو

بهترین فیلم‌برداری

آلفونسو کوارون، روما

بهترین فیلم‌نامه

آرماندو یانوچی، دیوید اشنایدر و یان مارتین، «مرگ استالین»

