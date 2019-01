برنده‌های جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۹ معرفی شدند. فرش قرمز این مراسم از ساعت ۳ و سی دقیقه بامداد به وقت تهران آغاز شد. هفتاد و ششمین دوره جایزه گلدن‌ گلوب در بخش بهترین‌های سینما و تلویزیون در حضور ستاره‌های سینما برگزار شد. مراسم انجمن مطبوعات خارجي هاليوود که در فصل دوم جوايز برگزار مي‌شود مهم‌ترين راه براي رسيدن به اسکار است و متشکل از روزنامه‌نگاران و عکاساني است که از صنعت سرگرمي گزارش تهيه‌ مي‌کنند. تعداد اعضای این انجمن کمتر از اسکار است اما بعد از اسکار مهم‌ترین جایزه سینمایی به شمار می‌رود. با ما در پوشش لحظه به لحظه مراسم همراه باشید.

امسال مجریان مراسم گلدن گلوب اندی سامبرگ و ساندرا اوه هستند. ساندرا اوه برای سریال درام «کشتن ایو» نامزد دریافت جایزه در بخش تلویزیون است. اندی سامبرگ هم بازیگر کمدی مشهور «بروکلین ۹-۹» است.

میان همه ستارگانی که روی فرش قرمز رفتند از چارلیز ترون گرفته که در کمال تعجب برای فیلم «تالی» در بخش کمدی یا موزیکال نامزد شده بود تا کاترین زتاجونز و مایک داگلاس، احتمالا مهم‌ترین ستاره‌ای که همه منتظرش روی فرش قرمز بودند لیدی گاگا بود. لیدی گاگا که با لباس کلاسیک آبی رنگ با استایلی مناسب فرش قرمز در مراسم حاضر شد و خوشبختانه از آن ویژگی‌های آوانگارد در لباس‌اش در این جشن سینمایی خبری نبود. لباس لیدی گاگا همان رنگ و حال و هوای لباسی را داشت که چند دهه قبل جودی گارلند در فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» نسخه جورج کیوکر پوشیده بود.

فیلم بردلی کوپر که لیدی گاگا در آن بازی کرده بیشتر از بقیه نسخه‌های کلاسیک به نسخه کیوکر نزدیک است.

رییس انجمن مطبوعات خارجی هالیوود در فرش قرمز از بازسازی و ترمیم نسخه‌های قدیمی فیلم‌های کلاسیک هالیوود مثل «کفش‌های قرمز» ساخته مایکل پاول و اریک پرسبرگر خبر داد.

راس ساعت جهار و سی دقیقه بامداد مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۹ در هتل بورلی هیلز آغاز شد. ساندرا اوه و اندی سامبرگ با شوخی‌هایی درباره اینکه چرا این دو نفر مجری مراسم شدند آغاز کردند و خیلی زود شروع به معرفی نامزدها در بخش‌های مختلف و تعریف از آنها کردند.

ساندرا اوه با اسم فیلم «نخستین انسان» (First man) شوخی کرد که به معنای «نخستین مرد» هم است و به استودیوها طعنه زد که برای اسم فیلم‌شان و تولید فیلم‌شان بلافاصله سراغ مردها می‌روند و شاید در انتها زنی را هم به آن اضافه کردند. احتمالا در مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۹ درباره جنبش تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی و metoo و timesup دوباره صحبت خواهد شد.

بهترین شوخی افتتاحیه با جیم کری بود که برای بخش تلویزیون نامزد شده است. شوخی که نشان می‌داد آن طرف آب‌ها هم بین سینما و تلویزیون تبعیض قائل می‌شوند. جیم کری را از سر میزش در بخش سینما بلند کردند و به بخش تلویزیون بردند! جیم کری هم به شوخی ادامه داد و گفت که DNA او از سینماست.

ساندرا اوه سخنرانی افتتاحیه را با یک جمله احساساتی درباره سیاست پایان داد و اینکه قرار است چهره‌ها تغییر کند. با توجه به نزدیک بودن انتخابات آمریکا به نظر می‌رسد که هالیوود دوباره متحد می‌شود تا دموکرات‌ها شاید بتوانند این‌بار دونالد ترامپ را شکست بدهند. سخنان ساندرا اوه با تشویق بی‌وقفه حضار همراه شد.

برنده‌های جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۹ در بخش سینما

برنده بهترین فیلم درام:

نامزدهای بخش بهترین فیلم درام

پلنگ سیاه

بلکککنزمن

بوهمین راپسودی (حماسه کولی)

اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند

ستاره‌ای متولد شده است

امسال سه فیلم با کارگردانان و بازیگران سیاهپوست در این بخش نامزد دریافت جایزه شده بودند.

برنده بهترین فیلم کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین فیلم کمدی یا موزیکال

آسیایی‌های خرپول

سوگلی

کتاب سبز

بازگشت مری پاپینز

معاون

برنده بهترین کارگردانی:

نامزدهای بخش بهترین کارگردانی

بردلی کوپر (ستاره‌ای متولد شده است)

آلفونسو کوارون (روما)

پیتر فارلی (کتاب سبز)

اسپایک لی (بلکککنزمن)

آدام مک‌کی (معاون)

برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد درام:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول درام

بردلی کوپر (ستاره‌ای متولد شده است)

ویلم دفو (در دروازه ابدیت)

لوکاس هجز (پسر پاک شد)

رامی مالک (حماسه کولی)

جان دیوید واشنگتن (بلکککنزمن)

برنده بهترین بازیگر نقش اول زن درام:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن درام

گلن کلوز (همسر)

لیدی گاگا (ستاره‌ای متولد شده است)

نیکول کیدمن (نابودگر)

ملیسا مک کارتی (هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟)

رزاموند پایک (یک زندگی خصوصی)

برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد کمدی یا موزیکال

کریستین بیل (معاون)

لین مانوئل میراندا (بازگشت مری پاپینز)

ویگو مورتنسن (کتاب سبز)

رابرت ردفورد (پیرمرد و تفنگ)

برنده بهترین بازیگر نقش اول زن کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن کمدی یا موزیکال

امیلی بلانت (بازگشت مری پاپینز)

اولیویا کولمن (سوگلی)

السی فیشر (کلاس هشتم)

شارلیز ترون (تالی)

کنستانس وو (آسیایی‌های خرپول)

برنده بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

ماهرشالا علی (کتاب سبز)

تیموتی شالامی (پسر زیبا)

آدام درایور (بلکککنزمن)

ریچارد ای. گرانت (هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟)

سام راکول (معاون رییس‌جمهور)

برنده بهترین بازیگر نقش مکمل زن:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

ایمی آدامز (معاون رییس‌جمهور)

کلر فوی (نخستین انسان)

رجینا کینگ (اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند)

اما استون (سوگلی)

ریچل وایس (سوگلی)

برنده بهترین فیلمنامه:

نامزدهای بهترین فیلمنامه

آلفونسو کوارون (روما)

دبورا دیویس و تونی مک‌نامارا (سوگلی)

بری جنکینز (اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند)

آدام مک‌کی (معاون رییس‌جمهور)

پیتر فارلی، نیک واله‌لونگا، برایان کوری (کتاب سبز)

برنده بهترین موسیقی فیلم:

نامزدهای بهترین موسیقی فیلم

مارکو بلترامی (یک جای ساکت)

الکساندر دسپلا (جزیره سگ‌ها)

لودویگ گورانسن (پلنگ سیاه)

جاستین هورویتز (نخستین انسان)

مارک شایمن (بازگشت مری پاپینز)

برنده بهترین ترانه:

نامزدهای بهترین ترانه

همه ستاره‌ها (پلنگ سیاه)

دختر در فیلم‌ها (دامپلین)

مرثیه‌ای برای یک جنگ خصوصی (یک جنگ خصوصی)

افشاگری (پسر پاک شد)

سطحی (ستاره‌ای متولد شده است)

برنده بهترین فیلم خارجی زبان:

نامزدهای بهترین فیلم خارجی

کفرناحوم

دختر

هرگز روی برنگردان

روما

دزدان فروشگاه

برنده بهترین انیمیشن: مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی

نامزدهای بهترین انیمیشن

شگفت انگیزان ۲

جزیره سگ‌ها

میرای

رالف اینترنت را خراب می‌کند

مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی

همه دست‌اندرکاران انیمیشن «مرد عنکبوتی» برای گرفتن جایزه روی سن رفتند و کارگردان گفت که این انیمیشن با همکاری همه این آدم‌ها به ثمر رسیده است.

برندگان جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۹ در بخش مجموعه‌های تلویزیونی

برنده بهترین سریال کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین سریال کمدی یا موزیکال

بری (HBO)

محل خوب (NBC)

شوخی (Showtime)

روش کامینسکی (Netflix)

خانم میزل شگفت انگیز (Amazon)

برنده بهترین بازیگر مرد سریال کمدی یا موزیکال: مایکل داگلاس

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال موزیکال یا کمدی

ساشا بارون کوهن (آمریکا کیه؟)

جیم کری (شوخی)

مایکل داگلاس (روش کامینسکی)

دونالد گلاور (آتلانتا)

بیل هدر (بری)

بردلی کوپر و لیدی گاگا برای اهدای اولین جایزه روی سن آمدند و جایزه را به مایکل داگلاس دادند که پیش از این ۹ بار نامزد دریافت این جایزه شده بود. مایکل داگلاس گفت که ۴۵ سال است در این حرفه فعالیت می‌کند و هنوز هم برایش این لحظات شوکه‌کننده است. او جایزه را به پدرش کرک داگلاس، بازیگر بزرگ سینما تقدیم کرد. او به همراهی آلن آرکین در این سریال بازی می‌کند. سریالی درباره یک بازیگر پیشکسوت مشهور گذشته که حالا تبدیل به مربی بازیگران شده است.

برنده بهترین بازیگر زن سریال کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی

کریستن بل (محل خوب)

کاندیس برگن (مورفی براون)

آلیسون بری (گلو)

ریچل برازنام (خانم میزل شگفت انگیز)

دبرا مسینگ (ویل و گریس)

برنده بهترین مینی سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

روانپزشک

ترور جانی ورساچه: داستان جنایی آمریکایی

فرار در دانمورا

چیزهای تیز

یک رسوایی خیلی انگلیسی

برنده بهترین بازیگر زن مینی سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

امی آدامز (چیزهای تیز)

پاتریشیا آرکت (فرار در دانمورا)

کانی بریتون (جان خبیث)

لورا درن (داستان)

رجینا کینگ (هفت ثانیه)

برنده بهترین بازیگر مرد مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

آنتونیو باندراس (نابغه: پیکاسو)

دانیل برول (روانپزشک)

دارن کریس (ترور جانی ورساچه: داستان جنایی آمریکایی)

بندیکت کامبربچ (پاتریک ملروز)

هیو گرانت (یک رسوایی خیلی انگلیسی)

برنده بهترین بازیگر زن مکمل سریال، مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین بازیگر زن مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

الکس بورنستین (خانم میزل شگفت انگیز)

پاتریشیا کلارکسون (چیزهای تیز)

پنه لوپه کروز (ترور جیانی ورساچه: داستان جنایی آمریکایی)

تندی نیوتن (وست‌ورلد)

ایوان استراهوفسکی (داستان یک ندیمه)

برنده بهترین بازیگر مرد مکمل سریال، مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بازیگر مرد مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

آلن آرکین (روش کامینسکی)

کیرن کالکین (جانشینی)

ادگار رامیرز (ترور جیانی ورساچه: داستان جنایی آمریکایی)

بن ویشاو (یک رسوایی خیلی انگلیسی)

هنری وینکلر (بری)

برنده بهترین سریال درام:

نامزدهای بهترین سریال درام

آمریکایی‌ها

محافظ

بازگشت به خانه

کشتن ایو

ژست

برنده بهترین بازیگر مرد سریال درام: ریچارد مدن

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال درام

جیسون بتمن، اوزارک

استفن جیمز (بازگشت به خانه/ هوم کامینگ)

ریچارد مدن (محافظ)

بیلی پورتر (ژست)

ماتیو رایس (آمریکایی‌ها)

بازیگران کمدی «بیگ بنگ تئوری» برای دادن این جایزه روی سن آمدند. ریچارد مدن را برای بازی در نقش راب استارک شناختیم و حالا در سریال «بادیگارد» یا «محافظ» نقش اصلی را دارد.

برنده بهترین بازیگر زن سریال درام:

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال درام

کاترینا بلف (غریبه)

الیزابت ماس (داستان یک ندیمه)

ساندرا اوه (کشتن ایو)

جولیا رابرتز (بازگشت به خانه/ هوم کامینگ)

کری راسل (آمریکایی‌ها)

The post برنده‌های جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۹ اعلام شدند؛ پوشش لحظه به لحظه مراسم در دیجی‌کالا مگ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala