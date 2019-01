فصل سوم مجموعه تلویزیونی «کارآگاه واقعی» (True Detective) بیست و سوم دی‌ماه امسال پخش خواهد شد و حال که زمان زیادی تا آغاز پخش فصل جدید نمانده، شاهد انتشار نظرات منتقدان درباره این مجموعه هستیم. در حال حاضر ۱۱ نقد در وبسایت متاکریتیک برای فصل سوم این مجموعه تلویزیونی ثبت شده که در کل نمره متا ۷۵ را برای این مجموعه رقم زده است. این نمره از ۱۰ نقد مثبت و ۱ نقد میانه ایجاد شده. احتمالا در روزهای آینده شاهد انتشار نقدهای بیشتری درباره این اثر تلویزیونی خواهیم بود.

فصل سوم کارآگاه واقعی از بسیاری زوایا ما را به یاد فصل اول می‌اندازد؛ رازهای جنایتی ترسناک در رابطه با دو کودک گمشده در کنار روایت در سه دوره مختلف زمانی که مضامینی مشابه به فصل اول دارند. در عین حال فصل سوم نیز همچون فصل اول که به بازی‌های موثر متیو مک‌کانهی و وودی هارلسون متکی بود، به قدرت بازیگری ماهرشالا علی (Mahershala Ali) اتکا کرده است. بازیگری که در سال‌های اخیر در هالیوود موفق عمل کرده و به شکل ویژه بابت فیلم‌ سینمایی Moonlight مورد توجه منتقدان قرار گرفته است.

اما برای درک بهتر نمره متای فیلم، بد نیست بدانیم که فصل دوم مجموعه تلویزیونی «کارآگاه واقعی» از ۴۱ نقد نمره متای ۶۱ و فصل اول این سریال هم از ۴۱ نقد نمره ۸۷ دریافت کرده بود. به این ترتیب گرچه فصل سوم از نظر منتقدان هنوز به اندازه فصل اول خوب نیست اما کاملا یک پیشرفت چشم‌گیر در قیاس با فصل دوم به حساب می‌آید.

در ادامه بخش‌های کوتاهی از نظرات منتقدان را درباره فصل سوم این مجموعه تلویزیونی بخوانید:

دانیل داداریو – ورایتی

نمره متا: ۸۰

فصل سوم کارآگاه واقعی کاوشی است در سرنخ‌هایی که در فصل‌های گذشته سریال و همچنین به شکل کلی‌تر در ژانر آثار معمایی وجود دارند. مجموعه‌ای که نشان می‌دهد یک داستان جنایی که خوب و ساده – بدون انحراف در موضوع‌ یا هر ترفند عجیب و غریب دیگر- نوشته و ساخته شود می‌تواند عملکردی فراتر از حد خود داشته باشد؛ حتی در این دوره که رقبای زیادی در سطح تلویزیون وجود دارند.

بن تراورز – ایندی‌وایر

نمره متا: ۷۵

بگذارید همین اول تکلیف‌مان را روشن کنیم: فصل سوم کارآگاه واقعی خوب است. چه معتقد باشید فصل اول اثری کلاسیک و غیرقابل دسترس است و چه معتقد باشید فصل اول بیش از حد مورد تمجید قرار گرفته اما باید بپذیرید که فصل سوم نسبت به فصل قبل یک قدم بزرگ رو به جلو محسوب می‌شود. با بازی‌های خوب مجموعه عوامل و بازی بسیار خوب ماهرشالا علی، فصل سوم تلاش کرده از عناصر واقعی این ژانر بهره بگیرد.

دنیل فاینبرگ – هالیوود ریپورتر

نمره متا: ۷۰

فصل سوم شرایطی بینابینی دارد؛ به اندازه فصل اول منحصر به فرد و غنی نیست اما با این حال از اغلب جهات از فصل دوم بهتر است. دست کم می‌‎شود گفت فصل جدید مجموعه کارآگاه واقعی ماهرشالا علی را دارد … که در هر شرایطی مسحورکننده باقی می‌ماند اگرچه ممکن است رمز و رازهای خود فیلم به همین قدرت کار نکنند.

آلن سپینوال – رولینگ استون

نمره متا: ۶۰

قصه فصل جدید مجموعه بوضوح با همان شکل و شمایل قصه‌های فصل اول سازماندهی شده. در عین حال فصل سوم کارآگاهی دارد که نقشش را یک بازیگر فوق‌العاده و برنده اسکار ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد نیک پیزولاتو (خالق مجموعه) می‌خواهد فصل فاجعه‌بار دوم مجموعه را از ذهن‌ها پاک کند … و تنها خاطرات فصل اول را با مک‌کانهی و هارلسن به یادمان بیاندازد.

