همه چشم‌ها صبح روز دوشنبه هفدهم دی ماه به هتل بورلی هیلز کالیفرنیا بود. جایی که اندی سمبرگ و ساندرا اوه میزبانان مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۹ بودند. اولین جشن سینمایی امسال که مسیرش به اسکار ختم می‌شود. جشنی که به خاطر فضای صمیمی و سرگرم‌کننده‌ و بیانیه‌های سیاسی ستاره‌ها مشهور است. برندگان مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۹ از شانس بیشتری برای موفقیت در اسکار برخوردارند. آلفونسو کوارون و فیلم «روما» با بردن جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم خارجی‌زبان راه را برای این فیلم در اسکار و البته راه را برای شبکه نت‌فلیکس باز کردند. ورایتی و درپ حاشیه‌های مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۹ را بررسی کرده‌اند.

سوتی‌های مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۹

ستاره‌ای متولد شده است: فیلم بردلی کوپر عملا در همه بخش‌های اصلی نادیده گرفته شد. و فقط درنهایت فقط برای یک جایزه برای لیدی گاگا، آن هم نه به عنوان بازیگر که به عنوان خواننده بهترین ترانه به خانه رفت. فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» با امتیاز بسیار خوبی که از سوی منتقدان کسب کرده بود و فروش خوبش در گیشه امید می‌رفت که جوایز زیادی کسب کند اما درنهایت به این درام شیرین که بازسازی یک اثر خوش آب و رنگ هالیوودی قدیمی بود، بی‌محلی شد.

بخش انیمیشن: ماجرای بهترین فیلم انیمیشن و نادیده گرفتن «شگفت‌‌انگیزان ۲». اگر به فصل جوایز توجه کرده باشید می‌دانید که گروه‌های منتقدان در یک ماه اخیر بیشتر پشت انیمیشن «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» ایستاده بودند و در نتیجه شاید خیلی هم برایتان جایزه بردن‌اش شگفتی نداشته باشد. اما پیش‌تر رای‌دهندگان گلدن گلوب نشان داده بودند که پشت هر انیمیشنی که دیزنی در تهیه آن مشارکت داشته باشد، می‌ایستند. اما حالا به نظر می‌رسد که آنها به همان طرفی می‌روند که باد می‌وزد.

ایمی آدامز: ایمی آدامز در بخش بازیگری. او ستاره فیلم «معاون رییس‌جمهور» ساخته آدام مک‌کی و سریال «چیزهای تیز» شبکه HBO بود و در هر دو بخش هم نامزد شد. هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرد که او کاملا دست خالی از مراسم گلدن گلوب بیرون بیاید. حداقل جای امید وجود دارد که قبلا یک‌بار گلدن گلوب برای فیلم «چشمان درشت» تیم برتون از او تقدیر کرده بود. اما خیلی‌ها معتقدند که او باید اولین جایزه‌اش در بخش تلویزیون را هم برای «چیزهای تیز» به خانه می‌برد.

فیلم اسپایک لی: فیلم «بلکککلنزمن» اسپایک لی در این رده قرار می‌گیرد. فیلم با چهار نامزدی در بخش‌های اصلی به نظر می‌رسید که محبوب‌ترین فیلم هیات داوران باشد اما آخرین فیلم اسپایک لی جزو شکست‌خورده‌های بزرگ مراسم بود و کاملا دست خالی از گلدن گلوب بیرون رفت. فیلم از اتحادیه بازیگران هم تاییدیه دریافت کرده بود و گروه‌های مختلف منتقدان هم به آن نظر لطف داشتند.

سریال هوم کامینگ: نادیده گرفتن سریال «هوم کامینگ» یا «بازگشت به خانه». سریال درام آمازون که یکی از پیشگامان در بخش‌های مربوط به سریال‌های تلویزیونی بود و از طرف دیگر بازیگر نقش اول آن یعنی جولیا رابرتز هم رقیب سرسخت ساندرا اوه برای بردن گلدن گلوب بهترین زن نقش اول سریال تلویزیونی محسوب می‌شد دست خالی ماندند.

فیلم آسیایی‌های خرپول: «آسیایی‌های خرپول» نامزد دو جایزه بهترین فیلم کمدی یا موزیکال و بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال شده بود. در ۲۵ سال گذشته این اولین استودیوی آسیایی بود که توانست در جوایز گلدن گلوب نامزد شود اما فیلم «کتاب سبز» و اولیویا کولمن فیلم «سوگلی» باعث شدند که دست خالی بیرون برود.

جایزه مکمل زن: هرچند حق اولیویا کولمن بود که جایزه بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال را به خانه ببرد اما اینکه هر دو بازیگر مکمل دیگر فیلم لانتیموس یعنی اما استون و ریچل ویز دست خالی ماندند علاقمندان سینما را دلخور کرد.

جای خوب: سریال «جای خوب» شبکه nbc که هنوز هم در حال پخش است یکی از تحسین‌شده‌ترین سریال‌های کمدی از سوی منتقدان است اما در گلدن گلوب نادیده‌اش گرفتند.

شگفتی‌های خوشایند مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۹

کتاب سبز: «کتاب سبز» فیلم پیتر فارلی و جوایزی که گرفت برای سینمادوستان یک اتفاق خوب بود. البته که بعضی تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند که فیلم فارلی جایزه می‌گیرد اما همچنان خیلی‌ها به خصوص از جایزه بهترین فیلم کمدی یا موزیکال که به فیلم داده شد متعجب شدند. فیلمی که در گیشه کم فروغ ظاهر شده بود. اما علیرغم شکایت‌های منتقدان اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود نشان داد که فیلم‌هایی با حال و هوای خوب و دوست‌داشتنی مورد پسندشان است.

گلن کلوز: جایزه بردن گلن کلوز در بخش بهترین بازیگر زن نقش اول درام برای فیلم «همسر» بود. موقع شرط بستن به نظر می‌رسید بهترین و امن‌ترین انتخاب لیدی گاگا ستاره فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» باشد. اما بالاخره رای‌دهندگان گلدن گلوب نتوانستند از فرصتی که پیش آمده بود بگذرند و بالاخره برای یک فیلم بلند سینمایی به گلن کلوز جایزه دادند. (او قبلا برای آثار تلویزیونی «شیر در زمستان» و «معیوب‌ها» جایزه گرفته بود.) کلوز چنان سخنرانی تاثیرگذاری هم داشت که حتی خیلی از طرفداران لیدی گاگا هم خوشحال شدند که جایزه به او رسیده است.

حماسه کولی: فیلم «حماسه کولی» و جایزه بهترین فیلم درام. روشن بود که اعضای گلدن گلوب فیلم را دوست خواهند داشت. همه مطمئن بودند که رامی مالک انتخاب اصلی بهترین بازیگر مرد خواهد بود. اما یک جایزه دیگر در آن شب؟ آن هم جایزه بهترین فیلم درام؟ کسی انتظارش را نداشت.

جیم کری: جیم کری در شوخی افتتاحیه اندی سمبرگ و ساندرا اوه شرکت کرد. اگر چه خیلی‌ها انتظار داشتند که ساشا بارون کوهن ستاره کمدی سریال «آمریکا چه کسی است؟» نور صحنه را با شوخی‌هایش از مجریان برباید این جیم کری ستاره قدیمی که امسال با سریال «شوخی» در میان نامزدهای حضور داشت، بود که تا آخر شوخی سمبرگ و اوه را ادامه داد. شوخی از اینجا شروع شد که سمبرگ و اوه به او اشاره کردند و گفتند که در جایگاه ستاره‌های سینما نشسته در حالی که برای یک سریال تلویزیونی نامزد شده است. در یک جشن که هم متعلق به سینمایی‌هاست و هم تلویزیونی‌ها شوخی عجیب و غریبی بود اما کری شوخی را با حاضر جوابی‌اش نجات داد. او بشقاب غذایش را برداشت و به میز تلویزیونی‌ها رفت و گفت که حتی حاضر نیست بشقاب غذایش را هم پیش سینمایی‌ها بگذارد با اینکه DNA او از سینماست.

بن ویشاو: برنده شدن بن ویشاو برای سریال «یک رسوایی خیلی انگلیسی» و نقش بازیگر مکمل مرد. البته که اجرای او آنقدر قوی بود که تحلیل‌گران او را از اصلی‌ترین بخت‌های جوایز می‌دانستند اما باز هم جایزه‌ای که گرفت دلچسب بود. این اولین نامزدی بن ویشا در گلدن گلوب بود که به گرفتن جایزه هم انجامید.

ساندرا اوه: ساندرا اوه علیرغم برخی تردیدها برنده جایزه بهترین بازیگر زن درام شد در حالی که روبه‌رویش جولیا رابرتزی بود که پیش‌تر نه بار برنده جایزه گلدن گلوب شده بود و الیزابت ماس که سال پیش این جایزه را به خانه برده بود. به این ترتیب او تبدیل به اولین بازیگر آسیایی شد که دو جایزه گلدن گلوب را به خانه برده است.

روش کامینسکی: سریال «روش کامینسکی» شبکه نت‌فلیکس با بازی مایکل داگلاس و آلن آرکین توانست در همین فصل اول جایزه بهترین سریال کمدی را به خانه ببرد. آن هم در حالی که رقیب سرسختی مثل «خانم میزل شگفت‌انگیز» داشت.

