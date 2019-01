دیوید فینچر و تیم میلر کارگردان فیلم سینمایی «ددپول» (Deadpool) قرار است با همکاری هم مجموعه‌ای انیمیشن کوتاه برای شرکت نت‌فلیکس بسازند. طبق آنچه تا امروز اعلام شده قرار است نام این مجموعه «عشق، مرگ و روبات‌ها» (Love, Death & Robots) باشد.

به نظر می‌رسد به شکل کلی، نت‌فلیکس در حال حرکتی جدی‌ به سوی جهان انیمیشن است. انیمیشن‌هایی که بسیاری از آن‌ها برای بزرگسالان ساخته شده و احتمالا در طول سال‌های آینده شاهد بیشتر شدن تعداد آن‌ها نیز خواهیم بود.

این مجموعه از ۱۸ انیمیشن کوتاه تشکیل شده و در ژانرهای علمی-تخیلی، وحشت و کمدی ساخته خواهد شد. فینچر و میلر در کنار جنیفر میلر و جاش دانن از تهیه‌کننده‌کنندگان اجرایی این مجموعه خواهند بود.

میلر درباره این پروژه جدید گفته: عشق، مرگ و روبات‌ها پروژه رویایی من است، این پروژه عشق من به انیمیشن را با علاقه‌ام به داستان‌های شگفت‌انگیز ترکیب می‌کند. میلر می‌گوید کمیک‌ها، مجلات و کتاب‌ها همواره از منابع الهامش بوده اما این منابع همیشه در بخشی از فرهنگ حاشیه‌ای نردها طبقه‌بندی می‌شده. اما حال این موضوع موجب خوشحالی میلر شده که چشم‌انداز خلاقیت‌های هنری تغییر کرده و می‌شود انیمیشن‌های جذاب برای بزرگسالان ساخت که بخشی از فرهنگی وسیع‌تر باشد.

دیوید فینچر که قرار است در این پروژه با میلر همکاری داشته باشد پیش از این هم با نت‌فلیکس همکاری کرده است. فینچر مستقیما دو قسمت اول مشهورترین مجموعه تلویزیونی نت‌فلیکس یعنی «خانه پوشالی» (House of Cards) را کارگردانی کرد و از تهیه‌کنندگان اجرایی مجموعه «شکارچی ذهن» (Mindhunter) نیز بوده است.

میلر در حال حاضر قرار است قسمت جدید مجموعه «نابودگر» (Terminator) را کارگردانی کند که ششمین فیلم از سری فیلم‌های نابودگر به حساب می‌آید و قرار است دنباله‌ مستقیم فیلم‌های نابودگر (۱۹۸۴) و نابودگر ۲: روز داوری (۱۹۹۱) باشد. میلر سال ۲۰۱۶ و با کارگردانی اولین فیلمش یعنی ددپول سر زبان‌ها افتاد اما برسر ساخت قسمت دوم مجموعه ددپول با عوامل به توافق نرسید و به دلیل تفاوت دیدگاه از این پروژه جدا شد.

