The post مراسم اسکار ۲۰۱۹ بدون مجری برگزار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

مراسم اسکار امسال با یک تغییر بزرگ همراه است و برای اولین‌بار در تقریبا سه‌دهه اخیر شاهد برگزاری مراسم بدون مجری خواهیم بود.

نهایتا با کنار رفتن هارت آن هم تنها شش هفته مانده به برگزاری مهم‌ترین مراسم سینمایی آمریکا، آکادمی تصمیم نهایی‌اش را گرفت و بالاخره اعلام کرد که امسال مراسم مجری نخواهد داشت‌.

جنجال انتخاب مجری برای مراسم امسال چندماهی است که بالاگرفته و تقریبا هر ماه خبری درباره انتخاب مجری یا کسانی که حاضر نشده‌اند مجری مراسم شوند، می‌خواندیم.

حال طبق جدیدترین تصمیم اتخاذ شده قرار است مجموعه‌ای از سلبریتی‌ها و چهره‌های شاخص برای اهدای جوایز هر بخش آماده شوند و اساسا مراسم یک مجری اصلی نداشته باشد.

ماجرای انتخاب مجری مراسم اسکار زمانی به جدی‌ترین بن‌بست خود رسید که کوین هارت، کمدین و بازیگر آمریکایی ساعاتی بعد از انتخابش به عنوان مجری مراسم، پس از درگرفتن بحث‌هایی مربوط به نظراتی که در گذشته ابراز کرده، از وظیفه مجریگری مراسم شانه خالی کرد. هارت گفته بود دیگر یا حداقل امسال انرژی این کار و حوصله بحث‌های حاشیه‌ای که پیش آمده را ندارد. اما به شکل رسمی کمبود وقت برای آماده شدن را دلیل انصراف خود اعلام کرد. برخی معتقدند فشارهایی که در فضای شبکه‌های اجتماعی به هارت وارد شد تا بابت برخی از رفتارهای گذشته‌اش عذرخواهی کند، او را در شرایط دشواری قرار داد و ترجیح داد امسال در مرکز توجه‌ها نباشد‌.

نهایتا با کنار رفتن هارت آن هم تنها شش هفته مانده به برگزاری مهم‌ترین مراسم سینمایی آمریکا، آکادمی تصمیم نهایی‌اش را گرفت و بالاخره اعلام کرد که امسال مراسم مجری نخواهد داشت‌.

تصمیم جدید آکادمی که به نظر می‌رسد تا حد زیادی از سر ناچاری و برای از دست ندادن زمان بیشتر باشد موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان فکر می‌کنند وجود مجری آنقدرها هم اهمیت ندارد و بد نیست این ایده هم آزمایش شود. آن‌ها معتقدند فضای سیاسی-اجتماعی آمریکا به قدری‌ دوقطبی‌شده که هر کس به عنوان مجری بابت هر نوع اظهانظری در مراسم توسط هواداران جریانات مختلف بازخوردهای تندی دریافت خواهد کرد و همین موضوع باعث می‌شود اساسا هیچ چهره مشهوری حضور به عنوان مجری مراسم را قبول نکند.

با این وجود مخالفان مراسم اسکار بدون مجری معتقدند وجود یک مجری محبوب و مشهور که توانایی گرم‌کردن مراسم را داشته باشد یکی از شاخص‌های اصلی مراسم در سال‌های گذشته بوده و عدم حضور مجری باعث می‌شود بسیاری از مخاطبان حوصله تماشای مراسم را نداشته باشند و هم‌زمان به‌ وجهه اسکار هم آسیب وارد شود.

منبع متن: digikala