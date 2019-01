The post ۱۱ فیلم جدید به بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین افزوده شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

جشنواره بین المللی فیلم برلین که قرار است هفتم تا هفدهم فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی (هجدهم تا بیست و هشتم بهمن سال ۹۷) برگزار شود دیروز تعداد بیشتری از فیلم‌هایی که قرار است در بخش مسابقه این رویداد به رقابت بپردازند را معرفی کرد.

با افزوده‌شدن ۱۱ فیلم دیگر‌ به بخش مسابقه تعداد فیلم‌های این بخش در حال حاضر به ۱۷ اثر رسیده است. امسال نام هیچ فیلم‌ساز ایرانی در بخش مسابقه فیلم برلین به چشم‌ نمی‌خورد و ایران در سایر بخش‌ها نیز نماینده‌ای ندارد.

الیزا و مارسلا اولین فیلم نت‌فلیکس خواهد بود که برای بدست آوردن خرس طلایی جشنواره برلین به رقابت می‌پردازد.

فیلم سینمایی «الیزا و مارسلا» به کارگردانی ایزابل کوشت از اسپانیا که توسط شبکه نت‌فلیکس خریداری شده یکی از فیلم‌هایی است که به بخش مسابقه جشنواره افزوده شده است. تصمیم به شرکت دادن فیلمی از‌ نت‌فلیکس در بخش اصلی مسابقه جشنواره احتمالا یکی از اتفاقات پرحاشیه جشنواره فیلم برلین خواهد بود همانطور که سال گذشته میلادی شرکت دادن فیلم دیگر نت‌فلیکس یعنی «روما» ساخته آلفونسو کوارون در جشنواره فیلم ونیز حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد. انتقاداتی که با اهدای مهم‌ترین جایزه آن جشنواره یعنی شیر‌ طلایی شدیدتر نیز شد.

همچنین فیلم‌های سینمایی «بدرود،پسرم» به کارگردانی «وانگ ژیائوشوای» از چین، «خدا وجود دارد، نام او پترونیا است» ساخته «تئونا اشتروگر میتوسکا» محصول مشترک مقدونیه،بلژیک،کرواسی و فرانسه، «آقای جونز» به کارگردانی «آگنیژکا هولاند» محصول اوکراین،لهستان و بریتانیا، «آندوگ» ساخته «ونگ کوان» از مغولستان، «عملیات» به کارگردانی «یووال آدلر» محصول کشورهای آلمان، آمریکا و فرانسه، «پیراناها» به کارگردانی «کلودیو ژیوانسی» از ایتالیا، «خرابکار سیستم» ساخته «نورا فینگشید» از آلمان، «بیرون مشغول دزدیدن اسب‌ها» به کارگردانی «هانس پیتر مولاند» ساخته نروژ، سوئد، دانمارک، مسنتد «واردا به روایت آنیس» ساخته «آنیس واردا» از فرانسه، «ماریگلا» به کارگردانی «واگنر موئرا» از برزیل سایر فیلم‌هایی هستند که به بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین افزوده شده‌اند.

پیش از این نیز شش فیلم «زمین زیر پاهای من» به کارگردانی «مایریا کروتزر» از استرالیا، «دستکش طلایی» ساخته «فاتح آکین» محصول آلمان و فرانسه، «به لطف خداوند» به کارگردانی «فرانسوا اوزون» از فرانسه، «من خانه بودم، اما» ساخته «آنگلا شانیلیک» محصول آلمان و صربستان، «داستان سه خواهر» به کارگردانی «امین آلپر» محصول ترکیه و آلمان و «مجموعه شهر ارواح» از «دنیس کوته» از کانادا سایر عناوینی بودند که به عنوان فیلم‌های بخش مسابقه اعلام شدند.

در میان کارگردان‌های نامبرده، فاتح آکین پیش از این برای فیلم «در برابر دیوار» در سال ۲۰۰۴ برنده خرس طلای جشنواره فیلم برلین شده بود و فرانسوا اوزون نیز در میان نام‌های آشنای این جشنواره قرار دارد.

