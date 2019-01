سینماهای مردمی نمایش‌دهنده فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شدند. مردم می‌توانند بلیت فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره فجر را به صورت سری در تاریخی که برای پیش‌فروش اعلام می‌شود خریداری کنند یا زمان نمایش فیلم‌ها به گیشه سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر مراجعه کرده و به صورت تک فیلم بلیت خریداری کنند.

مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر، سینماهای مردمی سی‌ و هفتمین دوره این رویداد سینمایی را معرفی کرد. با توجه به این امسال اسم پردیس چارسو در میان سینماهای مردمی نیست گمان می‌رود که قرار است پردیس چارسو به هنرمندان اختصاص یابد و پردیس ملت هم میزبان نمایندگان رسانه‌ها خواهد بود.

محمدرضا فرجی مدیر سینماهای جشنواره فیلم فجر پس از بررسی کلیه سینماهای متقاضی نمایش، اسامی سینماهای این جشنواره را به این شرح اعلام کرد:

آزادی (شهر فرنگ، شهر قصه، شهر هنر و شهرهفتم)، آستارا، استقلال، ایران مال، تماشا، جوان، راگا، زندگی، شکوفه، فرهنگ، کورش، کیان، ماندانا و مگامال این دوره در اختیار جشنواره هستند.

حضور سینما شکوفه و ایران مال در جشنواره مشروط به رعایت قوانین و مقررات اعلام شده از سوی ستاد جشنواره فیلم فجر خواهد بود و نظر نهایی با در نظر گرفتن رعایت این قوانین اعلام خواهد شد.

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ همزمان با سالگرد چهل سالگی انقلاب اسلامی به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده برگزار خواهد شد. البته تعداد روزهای جشنواره مثل هر سال ده روز خواهد بود و در میانه جشنواره به دلیل تقارن با ایام فاطمیه جشنواره دو روز نوزدهم و بیستم تعطیل است.

در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بیست و دو فیلم در بخش سودای سیمرغ جشنواره به نمایش درمی‌آیند که سه تا از این فیلم‌ها انیمیشن‌ است و دو فیلم دیگر هم از بخش نگاه نو به بخش اصلی رقابت‌ها راه پیدا کرده‌اند.

در بخش فیلمسازان فیلم اولی هم ده فیلم پذیرفته شده‌اند.

با اعلام سینماهای مردمی به نظر می‌رسد مردم در مرکز، غرب، جنوب و شرق تهران امکان دستیابی راحت به سینماهای جشنواره را دارند.

منبع متن: digikala