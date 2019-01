برندگان بیست و چهارمین دوره «جوایز انتخاب منتقدان» مشخص شدند

برندگان بیست و چهارمین دوره از «جوایز انتخاب منتقدان» امروز اعلام شدند و مهم‌ترین جایزه یعنی جایزه بهترین فیلم سینمایی سال ۲۰۱۸ به روما (Roma) محصول نت‌فلیکس رسید. آلفونسو کوارون سازنده این فیلم سینمایی که امسال در برنده‌شدن جایزه کم نگذاشته، جایزه بهترین کارگردانی را هم تصاحب کرد. اما افتخارات روما همین‌جا به پایان نرسید و جوایز بهترین فیلم‌برداری و بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان نیز به این اثر سینمایی تعلق گرفت.

در حالی که روما مهم‌ترین جوایز مراسم را تصاحب کرد، فیلم سینمایی سوگلی (The Favorite) که در ۱۴ بخش مختلف نامزد شده بود و از این نظر رکورددار به حساب می‌آمد تنها یک جایزه برای بهترین گروه بازیگری را به دست آورد.

یکی از اتفاقات جالب مراسم جوایز انتخاب منتقدان، برنده‌شدن دو بازیگر زن در بخش بهترین بازیگر نقش اصلی زن بود. در این بخش گلن کلوز برای فیلم «همسر» و لیدی گاگا برای فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» مشترکا برنده جایزه شدند.

این روزها سیمای آمریکا در اوج فصل جوایز است و در حالی که زمان زیادی تا برگزاری مراسم اسکار باقی نمانده، برخی از مهم‌ترین انجمن‌ها و جشنواره‌های سینمایی برندگان خود را اعلام می‌کنند. در این میان، «جوایز انتخاب منتقدان» یکی از رویدادهای سینمایی مهم به حساب می‌آید که تا حد زیادی قادر به پیش‌بینی برندگان مراسم اسکار است.

ظرف ۲۳ سال گذشته جایزه انتخاب منتقدان ۱۴بار در بخش بهترین فیلم، ۱۸ بار در بخش بهترین کارگردان، ۱۶ بار در بخش بهترین بازیگر مرد، ۱۳ بار در بخش بهترین بازیگر زن، ۱۴ بار در بخش بهترین بازیگر مرد فرعی و ۱۶ بار در بخش بهترین بازیگر زن فرعی با نتایج جوایز اسکار همان سال یکی بوده است.

همچنین سال گذشته برندگان جایزه انتخاب منتقدان در اغلب بخش‌های مهم، در همان بخش‌ها برنده جایزه اسکار هم شدند.

در ادامه می‌توانید فهرست برندگان جوایز انتخاب منتقدان را بررسی کنید:

بهترین فیلم

«پلنگ سیاه»

«بلک‌ک‌کلنزمن»

«سوگلی»

«نخستین انسان»

«کتاب سبز»

«اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند»

«بازگشت مری پاپینز»

«روما»

«ستاره‌ای متولد شده است»

«معاون»

بهترین کارگردان

دیمین شزل برای «نخستین انسان»

بردلی کوپر برای «ستاره‌ای متولد شده است»

آلفونسو کوارون برای «روما»

پیتر فارلی برای «کتاب سبز»

یورگوس لانتیموس برای «سوگلی»

اسپایک لی برای «بلک‌ک‌کلنزمن»

آدام مک‌کی برای «معاون»

بهترین بازیگر نقش اول مرد

کریستین بیل برای «معاون»

بردلی کوپر برای «ستاره‌ای متولد شده است»

ویلم دفو برای «بر دروازه ابدیت»

رایان گاسلینگ برای «نخستین انسان»

ایتن هاوک برای «اولین اصلاح شده»

رامی ملک برای «بوهمین راپسودی»

ویگو مورتنسن برای «کتاب سبز»

بهترین بازیگر نقش اول زن

یالیتزا آپاریچیو برای «روما»

امیلی بلانت برای «بازگشت مری پاپینز»

گلن کلوز برای «همسر»

تونی کولت برای «موروثی»

اولیویا کُلمن برای «سوگلی»

لیدی گاگا برای «ستاره‌ای متولد شده است»

ملیسا مک‌کارتی برای «هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

ماهرشالا علی برای «کتاب سبز»

تیموتی شالامی برای «پسر زیبا»

آدام درایور برای «بلک‌ک‌کلنزمن»

سام الیوت برای «ستاره‌ای متولد شده است»

ریچارد ای. گرانت برای «هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟»

مایکل بی. جوردن برای «پلنگ سیاه»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

ایمی آدامز برای «معاون»

کلر فوی برای «نخستین انسان»

نیکول کیدمن برای «پسر پاک شد»

رجینا کینگ برای «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند»

اما استون برای «سوگلی»

ریچل وایس برای «سوگلی»

بهترین گروه بازیگری

«پلنگ سیاه»

«آسیایی‌های خرپول»

«سوگلی»

«معاون»

«بیوه‌ها»

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی

«کلاس هشتم»

«روما»

«سوگلی»

«معاون»

«اولین اصلاح شده»

«کتاب سبز»

«یک جای ساکت»

بهترین فیلمنامه اقتباسی

«پلنگ سیاه»

«هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟»

«اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند»

«ستاره‌ای متولد شده است»

«نخستین انسان»

«بلک‌ک‌کلنزمن»

بهترین فیلمبرداری

آلفونسو کوارون برای «روما»

جیمز لاکستون برای «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند»

متیو لیباتیک برای «ستاره‌ای متولد شده است»

ریشل موریسون برای «پلنگ سیاه»

رابی رایان برای «سوگلی»

لینوس ساندگرن برای «نخستین انسان»

بهترین تدوین

جی کسیدی برای «ستاره‌ای متولد شده است»

هنک کاروین برای «معاون»

تام کراس برای «نخستین انسان»

آلفونسو کوارون و آدام گاف برای «روما»

یورگوس ماوروپساریدیس برای «سوگلی»

جو والکر برای «بیوه‌ها»

بهترین موسیقی متن

«کتاب سبز»

«اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند»

«جزیره سگ‌ها»

«پلنگ سیاه»

«نخستین انسان»

«بازگشت مری پاپینز»

بهترین انیمیشن بلند

«گرینچ»

«شگفت انگیزان ۲»

«جزیره سگ‌ها»

«میرای»

«رالف اینترنت را خراب می‌کند»

«مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی»

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

«سوختن» از کره جنوبی

«کفرناحوم» از لبنان

«جنگ سرد» از لهستان

«روما» از مکزیک

«دزدان فروشگاه» از ژاپن

بهترین فیلم اکشن

«انتقام جویان: جنگ ابدیت»

«پلنگ سیاه»

«ددپول ۲»

«ماموریت: غیرممکن-فال‌اوت»

«شماره یک آماده»

«بیوه‌ها»

بهترین فیلم کمدی

«آسیایی‌های خرپول»

«ددپول ۲»

«مرگ استالین»

«سوگلی»

«شب بازی»

«ببخشید مزاحم شما شدم»

بهترین بازیگر مرد فیلم کمدی

کریستین بیل برای «معاون»

جیسون بیتمن برای «شب بازی»

ویگو مورتنسن برای «کتاب سبز»

جان سی ریلی برای «استن و اولی»

رایان رینولدز برای «ددپول ۲ »

کیت استنفیلد برای «ببخشید مزاحم شما شدم»

بهترین بازیگر زن فیلم کمدی

امیلی بلانت برای «بازگشت مری پاپینز»

اولیویا کُلمن برای «سوگلی»

السی فیشر برای «کلاس هشتم»

ریچل مک‌آدامز برای «شب بازی»

شارلیز ترون برای «تالی»

کنستانس وو برای «آسیایی‌های خرپول»

بهترین جلوه‌های بصری

«انتقام جویان: جنگ ابدیت»

«پلنگ سیاه»

«نخستین انسان»

«بازگشت مری پاپینز»

«ماموریت: غیرممکن-فال‌اوت»

«شماره یک آماده»

بهترین فیلم علمی تخیلی یا ترسناک

«نابودی»

«هالووین»

«موروثی»

«یک جای ساکت»

«سوسپیریا»

