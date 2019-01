باکس آفیس؛ بازسازی فیلم فرانسوی محبوب ابرقهرمان دریایی را شکست داد

فیلم قسمت بالایی (the upside) فاتح باکس آفیس هفته گذشته سینماهای آمریکای شمالی بود. این کمدی-درام آمریکایی را نیل برگر کارگردانی کرده است. فیلمی که فراتر از انتظارهای تحلیل‌گران عمل کرد و در صدر جدول فروش قرار گرفت و البته طرفداران فیلم «آکوامن» را ناراحت کرد که نتوانست برای چهارمین هفته پیاپی رتبه اول جدول فروش را داشته باشد.

هفته چهارم اکران «آکوامن» این فیلم را یک پله نزول داد. این فیلم ابرقهرمانی در رده دوم جدول ایستاد.

البته فیلم «آکوامن» تمرکزش را روی صدرنشینی جدول فروش سینماهای آمریکا نگذاشته چون همین الان در فروش بین‌المللی رکورد جهان کمیک‌های دی.سی را زده و فروش آن از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است.

فیلم «مسیر سگ تا خانه» (A Dog’s Way Home) ساخته چارلز مارتین اسمیت مطابق انتظارات استودیوی سونی فروش موفقی داشت و جزو فیلم‌های تازه اکران بود که در رده سوم قرار گرفت. در حالی که فیلم «المثنی» (Replicas) تریلر علمی-تخیلی استودیوی اینترتینمنت نتوانست جزو ده فیلم پرفروش هفته قرار بگیرد.

با فروش تقریبی ۱۹.۵۹ میلیون دلار فیلم «قسمت بالایی» کاملا دراماتیک صدرنشین جدول فروش شد. این فیلم بازسازی فیلم فرانسوی محبوب «The Intouchables» است که در نسخه اصلی عمر سی و فرانسوا کلوزه بازی می‌کردند. حالا کوین هارت و برایان کرنستون (بازیگری که با سریال «برکینگ بد» به شهرت رسید) نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند. در حالی که نقدهای منتقدان روی فیلم متفاوت است اما به نظر می‌رسد که تماشاگران از دیدن فیلم لذت برده‌اند و در سایت سینمااسکور به آن امتیاز A داده‌اند.

«قسمت بالایی» نگاهی کمیک به رابطه میان دو مرد دارد که یکی از آنها ثروتمند است و روی صندلی چرخدار و دیگری جوان سیاهپوست بیکاری است که سابقه‌ جرم هم دارد اما استخدام می‌شود تا به مرد در کارهای روزمره‌اش کمک کند.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۴۴ از ۱۰۰ است. منتقدان می‌گویند صحنه‌های خنده‌دار فیلم از نمونه اریجینال آن بیشتر است و به خصوص هارت نشان می‌دهد که چه استعداد خوبی در کمدی دارد. اما به جز دو بازی قدرتمند بقیه فیلم فقط یک وقت‌گذرانی خوشایند برای تماشاگران خواهد بود و چیزی بیشتر از آن در چنته ندارد.

منتقدان البته خیلی فیلم «آکوامن» را نپسندیده‌اند و با امتیاز ۵۵ که از ۱۰۰ به آن داده‌اند به زیاد بودن صحنه‌های اکشن آن در مقابل شخصیت‌پردازی ضعیف و حضور کمرنگ آکوامن اعتراض کرده‌اند. آکوامن داستان آرتور کوری وارث امپراطوری زیر آب آتلانتیس است. او باید قدم جلو بگذارد، مردمش را هدایت کند و تبدیل به رهبر جهان شود.

فیلم‌های رده سوم و چهارم و پنجم جدول همگی در انحصار کمپانی سونی هستند. فیلم «مسیر سگ تا خانه» با فروش ۱۱.۳ میلیون دلاری کارش را شروع کرد. فیلم در سه هزار و نود سالن سینما اکران شد. اقتباسی از رمان دبلیو. بروس کامرون که از تماشاگران در سایت سینمااسکور امتیاز A- را دریافت کرده است. ۵۲ درصد مخاطبان فیلم زن بودند و ۵۱ درصد از آنها ۲۵ سال به بالا داشتند.

فیلم داستان سگی است که ۴۰۰ مایل را در جست‌وجوی صاحبش طی می‌کند. امتیاز متاکریتیک فیلم ۵۰ از ۱۰۰ است. منتقدان می‌گویند که فیلم از هم کلیشه‌هایی که ممکن است تصور کنید استفاده می‌کند تا زمانش را پر کند و البته در نهایت سختی‌های این سگ دل سنگدل‌ترین آدم‌ها را هم نرم می‌کند. اما برخی از شگردهای فیلمساز برای احساساتی کردن تماشاگر واقعا شرم‌آور هستند.

انیمیشن «مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی» کمپانی سونی همچنان پرفروش است. این انیمیشن که هفته گذشته جایزه گلدن گلوب بهترین انیمیشن را از آن خودش کرد، فقط ۳۱ درصد افت فروش داشت و با ۹ میلیون دلار توانست در جایگاه پنجم جدول فروش قرار بگیرد. داستان مایلز مورالز نوجوان که تبدیل به اسپایدرمن می‌شود.

امتیاز متاکریتیک فیلم ۸۷ از ۱۰۰ است. منتقدان می‌گویند: «این فیلم به طرز غیرقابل باوری هیجان‌انگیز است. از لحاظ احساسی تاثیرگذار است و از زمان «اسپایدرمن ۲» تا امروز بهترین کاری است که در مورد کاراکتر مرد عنکبوتی انجام شده است.»

فروش جهانی فیلم هم به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است و با توجه به جوایزی که درو می‌کند امکان بردن جایزه اسکار را هم دارد.

خارج از پنج فیلم اول جدول فیلم جدید اکران شده «اتاق فرار» را هم داریم. یک درام اسرارآمیز علمی-تخیلی که آدام رابیتل آن را ساخته و البته فیلم خوبی هم نیست. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۴۹ از ۱۰۰ است. فیلمی که به گفته منتقدان منطق داستانی در آن هیچ نقشی ندارد. و اگر نخواهید خیلی در آن عمیق شوید فیلمی است که موقع دیدنش بد نمی‌گذرد.

بقیه فیلم‌های جدول فروش همان‌هایی هستند که هفته گذشته درباره‌شان حرف زدیم و مهم‌ترین‌شان احتمالا «معاون رییس‌جمهور» ساخته آدام مک‌کی است که جزو فیلم‌های مهم فصل جوایز هم به شمار می‌رود.

فیلم «براساس جنسیت» ساخته می‌می لدر با بازی فلیستی جونز داستان روث بادر گینسبورگ است که برای برابری حقوق جنسیتی تلاش زیادی کرد. او یکی از زنان تاثیرگذار تاریخ قضایی آمریکاست.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی قسمت بالایی ۱ ۱۹.۶ ۱۹.۶ آکوامن ۴ ۱۷.۳ ۲۸۷.۹ مسیر سگ تا خانه ۱ ۱۱.۳ ۱۱.۳ مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی ۵ ۹ ۱۴۷.۸ اتاق فرار ۲ ۸.۹ ۳۲.۴ بازگشت مری پاپینز ۴ ۷.۲ ۱۵۰.۷ زنبورعسل (بامبل‌بی) ۴ ۶.۸ ۱۰۸.۵ براساس جنسیت ۳ ۶.۲ ۱۰.۶ قاطر ۵ ۵.۵ ۹۰.۶ معاون رییس‌جمهور ۳ ۳.۳ ۳۵.۹

