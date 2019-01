کارتون نوستالژیک؛ داستان پر از آب چشم یک زنبور عسل به نام هاچ

هنوز هم یکی از مصایبی که برای دهه شصتی‌ها برمی‌شمارند کارتون‌هایی است که در سال‌های کودکی‌شان مجبور بودند از تلویزیون ببیند و معروف‌ترین‌شان همین کارتون هاچ زنبور عسل. کارتون‌هایی که خوش‌ساخت و روشنفکرانه بودند. اکثرا تولید کشورهای اروپایی یا انیمه‌های ژاپنی با موسیقی‌های درجه یک و تکنیکی اما با داستان‌های غمگین و قهرمانی که هر قسمت آنقدر سختی می‌کشید که اشک‌مان را سرازیر کند. همین هاچ زنبور عسل اسوه صبر و تحمل بدبختی‌ها بود.

تاریخ ساخت خالقان کشور سازنده ۱۹۷۰-۱۹۷۱ میلادی ژینزو توریومی ژاپن

کارتون «ماجراهای هاچ زنبور عسل» داستان زنبوری به نام هاچ بود که وقتی کودک بود مورد تهاجم زنبورهای بی‌عسل قرار گرفته بودند و از مادرش که ملکه زنبورها بود جدا شد. هاچ به سفری دور و دراز دست می‌زند تا مادر گمشده‌اش را پیدا کند. در حالی که طبیعت همیشه با او مهربان نیست و خطرات زیادی تهدیدش می‌کند.

چیزهایی که درباره‌ کارتون هاچ زنبور عسل نمی‌دانید

این انیمه در ۹۱ اپیزود تولید شده بود. درنتیجه تعجب نکنید که چرا هر وقت برنامه شبکه کودک را نگاه می‌کردیم یک قسمت جدید «هاچ زنبور عسل» برای پخش داشتند.

بعد از اینکه انیمیشن در چند کشور اروپایی از تلویزیون پخش شد، این سریال انیمه به زبان انگلیسی ترجمه و در دهه نود دوباره تدوین شد.

دنباله‌ای روی سریال «هاچ زنبور عسل» ساخته شده که اسمش را گذاشتند: «ماجراهای جدید هاچ زنبور عسل». و شامل ۲۶ اپیزود است. این دنباله سال ۱۹۷۴ در ژاپن ساخته شد.

نسخه اریجینال سریال به همان اسم سال ۱۹۸۹ بازسازی شد.

نسخه اصلی سریال به خاطر فیلمنامه ظالمانه و خشن و اشک‌انگیزش مشهور شد. در خیلی از اپیزودها هاچ با دیگر حشرات دوست می‌شد فقط برای اینکه شاهد مرگ دوستش به فجیع‌ترین شکل ممکن باشیم! در نسخه بازسازی شده سریال داستان‌ها رقیق‌تر و ملایم‌تر شدند.

سال ۲۰۱۰ فیلم انیمیشنی به نام «هاچ زنبور عسل» در ژاپن ساخته شد.

فرانسه و کانادا اولین کشورهایی بودند که در اواخر دهه هفتاد انیمیشن «هاچ زنبور عسل» را پخش کردند. اسمش را گذاشته بودند:‌ «شاهزاده کوچک یتیم». در ایتالیا هم سریال روی آنتن رفت و اسم هاچ به مایا تغییر کرد. ایتالیایی‌ها حتی جنسیتش را هم تغییر دادند و هاچ تبدیل به دختر شد! درنتیجه این کار در ترجمه و دوبله ایتالیایی لحظات عجیب و غریبی به وجود آمد.

هر ۹۱ اپیزود سریال را ایپی کوری کارگردانی کرد.

در دوبله ایرانی فیلم خانم ناهید امیریان شمس آبادی به جای کاراکتر هاچ صحبت می‌کرد. موسیقی تیتراژ این کارتون جزو کارهای خاطره‌انگیز دهه شصت است.

دانلود کارتون هاچ زنبور عسل

