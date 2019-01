کریستوفر مک‌کوری کارگردان فیلم سینمایی «مأموریت: غیرممکن – فال‌اوت» (Mission: Impossible – Fallout) ساخت دو قسمت دیگر از فیلم‌های این مجموعه سینمایی را برعهده خواهد داشت.

مک‌کوری با ساخت «مأموریت:غیرممکن – ملت یاغی» (Mission: Impossible – Rogue Nation) به این مجموعه پیوست. او با ساخت دو قسمت آخر ماموریت: غیرممکن باعث شد این مجموعه هم از نظر فروش به جایگاه فوق‌العاده‌ای دست پیدا کند و هم در میان منتقدان آمریکایی تحسین شود. همین مساله باعث شده سازندگان این مجموعه ترجیح دهند که مک‌کوری به عنوان نویسنده و کارگردان دو قسمت دیگر از مأموریت:غیرممکن هم حضور پیدا کند.

مک‌کوری که پیش از این به عنوان فیلم‌نامه‌نویس در آثاری چون مظنونین همیشگی (The Usual Suspects) و والکیری (Valkyrie) حضوری موفق داشت با ساخت فال‌اوت، در یکی از نقاط اوج حرفه‌ای خود قرار گرفت

پروژه‌های جدید کریستوفر مک‌کوری هفتمین و هشتمین قسمت‌های مجموعه خواهند بود. انتظار می‌رود در این قسمت‌ها نیز مجددا شاهد حضور تام کروز بازیگر کلیدی مأموریت:غیرممکن در نقش ایتن هانت باشیم.

مک‌کوری ابتدا در سال ۲۰۱۵ وظیفه ساخت پنجمین قسمت مجموعه تحت عنوان ملت یاغی را پذیرفت. ملت یاغی موفق شد در سطح جهان ۶۸۲ میلیون دلار بفروشد و همچنین ربکا فرگوسن بازیگر سوئدی را وارد مجموعه کرد که حضورش در قسمت ششم نیز ادامه یافت. کریستوفر مک‌کوری در ادامه برای ساخت فال‌اوت دوباره به مجموعه پیوست تا اولین کارگردانی باشد که برای بار دوم یک ماموریت:غیرممکن جدید را کارگردانی می‌کند. فال‌اوت موفق شد فروش جهانی ۷۹۱ میلیون دلاری را تجربه کند؛ فیلمی که علاوه بر موفقیت‌های تجاری از آثار تحسین‌شده هالیوود بود و همین هفته در مراسم «جوایز انتخاب منتقدان» جایزه بهترین اکشن سال را تصاحب کرد. فال‌اوت با کسب نمره متای ۸۶ تحسین‌شده‌ترین فیلم این مجموعه از ابتدای شروع به کار آن نیز به حساب می‌آید.

