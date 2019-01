فیلم جدید پل شریدر یک وسترن مهیج است

پل شریدر که همین چند روز پیش بخاطر فیلم سینمایی اولین اصلاح‌شده (First Reformed) موفق شد جایزه بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی بیست و چهارمین دوره «جوایز انتخاب منتقدان» را به دست آورد، مشغول نوشتن فیلم‌نامه یک فیلم وسترن است.

سال‌ها است که پل شریدر در کنار فیلم‌نامه‌نویسی وارد حرفه کارگردانی شده است اما هنوز در ذهن بسیاری از سینما دوستان بخاطر فیلم‌نامه‌ آثاری چون راننده تاکسی (Taxi Driver) یا گاو خشمگین (Raging bull) شهرت دارد.

شریدر اعلام کرده که ایتن هاک و ویلم دفو بازیگران اصلی وسترن جدیدی هستند که او قصد ساختنش را دارد.

شریدر در سال ۱۹۷۴ با نوشتن فیلم‌‌نامه یاکوزا (The Yakuza) کار خود را آغاز کرد؛ فیلمی که در مجموع یک شکست تجاری بود اما باعث جلب توجه نسل جدید سینماگران هالیوود همچون برایان دی پالما و مارتین اسکورسیزی شد. همکاری با دی پالما در « وسواس» (Obsession) و نوشتن فیلم‌نامه راننده تاکسی (Taxi Driver) برای اسکورسیزی پل شریدر را در مسیر موفقیت‌های بزرگ‌تر قرار داد. او از ۱۹۷۴ تا به امروز بی‌وقفه فیلم‌نامه نوشته اما از ۱۹۷۸ یعنی چهارسال پس از شروع فیلم‌نامه‌نویسی به کارگردانی فیلم‌نامه‌های خودش هم پرداخته.

کارنامه شریدر با ساخت بیش از ۲۰ فیلم بلند همراه بوده اما به نظر می‌رسد ساخت اولین اصلاح‌شده (First Reformed) که امسال در میان آثار تحسین‌شده منتقدان قرار داشت می‌تواند یکی از نقاط اوج حرفه‌ای برای شریدر در مقام کارگردان باشد.

اما پروژه بعدی شریدر چه خواهد بود؟ او اخیرا در گفت‌وگوهای رسانه‌ای‌ به این موضوع اشاره کرده که قصد دارد یک وسترن بسازد. فیلمی که Nine Men from Now نام دارد و ما را به یاد فیلم سینمایی وسترن Seven Men from Now می‌اندازد که سال ۱۹۵۶ توسط باد بتیکر ساخته شد. فیلم سینمایی Seven Men from Now یکی از آثار وسترن مورد علاقه شریدر است؛ او پیش‌تر در این باره نوشته و به نظر می‌رسد اثر جدید او نوعی بازسازی یا اقتباس از همین وسترن باشد. در وسترن Seven Men from Now یک کلانتر سابق که بخاطر مرگ همسرش در یک سرقت خودش را شماتت می‌کند به دنبال کشتن ۷ مردی است که در این سرقت نقش داشته‌اند.

