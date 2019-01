حسین محب اهری، گوینده رادیو و بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون ایران بعد از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان از دنیا رفت. حسین محب اهری متولد مهرماه ۱۳۳۰ در تهران بود.

سال ۱۳۵۸ از مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی لیسانس ادبیات فارسی گرفت اما همیشه به هنرهای نمایشی علاقه زیادی داشت. این شد که در کارگاه نمایش، که مهد آموزش بسیاری از بزرگان بازیگری بود زیر نظر آربی آوانسیان آموزش دید.

از اوایل دهه شصت بازی در مجموعه‌های تلویزیونی را شروع کرد. یکی از محبوب‌ترین مجموعه‌های آن سال‌ها «محله برو بیا» بود. سریالی که داریوش مودبیان آن را ساخته بود و بسیاری از هنرمندان تئاتر و سینما در آن بازی می‌کردند. اکبر عبدی، فردوس کاویانی، آتیلا پسیانی و حمید جبلی در کنار حسین محب اهری در این سریال بازی می‌کردند. هدف سریال آموزش علایم راهنمایی و رانندگی با زبانی کمیک به کودکان بود.

محب اهری بعد از آن تبدیل به یکی از بازیگران محبوب کمدی در تلویزیون شد. در سریال‌های جدی مثل «سربداران» هم جلوی دوربین رفت.

سال ۱۳۶۵ در اولین فیلم سینمایی‌اش هم جلوی دوربین رفت. فیلم «رابطه» ساخته پوران درخشنده در مورد نوجوانی گنگ و ناشنوا که قادر به ارتباط با اطرافیانش نیست. البته نقش حسین محب اهری در فیلم‌های سینمایی که بازی کرده و تعدادشان حدود ۳۰ فیلم است، بیشتر مکمل بوده.

حسین محب اهری در برنامه‌ رادیویی صبح جمعه با شما، گوینده بود.

کودکان دهه شصت به خصوص حسین محب اهری را با سریال خاطره‌انگیز «چاق و لاغر» به یاد دارند.

حسین محب اهری در دهه ۶۰ مدتی خبرنگاری را هم تجربه کرده بود خبرنگار حوزه سینما و تئاتر ایرنا بود.

فرحناز منافی‌ظاهر، بازیگر سینما و تلویزیون همسر سابق حسین محب اهری است.

محب اهری در تئاترهای کمدی مانند «خسیس» مولیر یا «رام کردن زن سرکش» ویلیام شکسپیر بازیگری روی صحنه تئاتر را هم تجربه کرد.

بازیگر راحتی بود که مخاطب خیلی ساده می‌توانست با او ارتباط برقرار کند. از آن بازیگرانی که در همه مدیوم‌ها محبوب بود اما کمتر قدر دید.

The post حسین محب‌ اهری، بازیگر دوست‌داشتنی «چاق و لاغر» از دنیا رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala