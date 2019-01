برای علاقمندان سینما و مخاطبان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر این مهم‌ترین خبر است: پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر در سه گروه سینمای ایران ۱ و ۲ و ۳ نگاه نو از صبح روز یکشنبه سی‌ام دی‌ماه انجام خواهد شد. فروش بلیت‌ها به مدت سه روز و تا ساعت ۲۲ شب روز اول بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

متقاضیان خرید بلیت‌ها به صورت سری باید به سایت Fajr.cinematicket.org مراجعه کنند. هر نفر با کد ملی می‌تواند دو انتخاب از میان سه گروه داشته باشد و حداکثر چهار سری بلیت خریداری کند. این کار برای جلوگیری از قاچاق و بازار سیاه بلیت صورت گرفته است. سال‌های گذشته برخی خریداران در پیش‌فروش بلیت‌ها را خریداری می‌کردند و بعد به چند برابر قیمت در برخی سایت‌های نیازمندی‌ها به فروش می‌رساندند.

به گفته مدیر اجرایی جشنواره، متقاضیان می‌توانند به دو طریق حضوری و ارسال با پیک (در محدوده تهران بزرگ) بلیت‌‌های خود را دریافت کنند. افرادی که از طریق سایت، بلیت خریداری کرده‌‌اند می‌‌توانند در روزهای جمعه و شنبه (۵ و ۶ بهمن ماه) با حضور در پردیس سینمایی ملت، بلیت‌‌‌های خود را دریافت کنند.

در سه گروه سینمای ایران ۱ و ۲ و ۳ فیلم‌های بخش نگاه نو (کارگردانان فیلم اولی)، مستند و کوتاه هم تقسیم شده‌اند و مثل فیلم‌های بخش مسابقه سودای سیمرغ به نمایش درمی‌آیند.

در زیر می‌توانید گروه‌بندی فیلم‌های مختلف را ببینید و گروهی را انتخاب کنید که مشتاق دیدن فیلم‌های بیشتری از آن هستید.

سینمای ایران (۱) آخرین داستان (انیمیشن)/ اشکان رهگذر

نت‌های مسی یک رویا (مستند)/ رضا فرهمند

خانه‌ای برای تو (مستند)/ مهدی بخشی مقدم

فیلم‌های کوتاه بنفشه آفریقایی/ مونا زندی حقیقی جان‌دار (نگاه نو)/ امیر دوماری، پورامیری روزهای نارنجی (نگاه نو)/ آرش لاهوتی سرخ‌پوست/ نیما جاویدی سمفونی نهم/ محمدرضا هنرمند سونامی (نگاه نو)/ میلاد صدرعاملی شبی که ماه کامل شد/ نرگس آبیار طلا/ پرویز شهبازی قسم/ محسن تنابنده قصر شیرین/ رضا میرکریمی سینمای ایران (۲) ایده اصلی/ آزیتا موگویی بنیامین (انیمیشن)/ محسن عنایتی

تمام چیزهایی که جایشان خالی است(مستند)/ زینب تبریزی

بهارستان خانه ملت (مستند)/ بابک بهداد

فیلم‌های کوتاه پالتو شتری (نگاه نو)/ مهدی میرزایی حمال طلا (نگاه نو)/ تورج اصلانی ماجرای نیمروز ۲: رد خون/ محمدحسین مهدویان سال دوم دانشکده من/ رسول صدرعاملی غلامرضا تختی/ بهرام توکلی خون خدا/ مرتضی علی عباس میرزایی معکوس (نگاه نو)/ پولاد کیمیایی ناگهان درخت/ صفی یزدانیان یلدا (نگاه نو)/ مسعود بخشی سینمای ایران (۳) آشفته‌گی/ فریدون جیرانی بیست و سه نفر/ مهدی جعفری تیغ و ترمه/ کیومرث پوراحمد جمشیدیه/ یلدا جبلی درخونگاه/ سیاوش اسعدی دیدن این فیلم جرم است (نگاه نو)/ رضا زهتابچیان زهرمار (نگاه نو)/ جواد رضویان شب آفتابی (انیمیشن)/ علی مدنی

دلبند (مستند)/ یاسر طالبی

خانه‌ای برای تو / مهدی بخشی مقدم

تمام چیزهایی که جایشان خالی است/زینب تبریزی

فیلم‌های کوتاه متری شش و نیم/ سعید روستایی مردی بدون سایه/ علیرضا رییسیان مسخره‌باز (نگاه نو)/ همایون غنی‌زاده

آزادی (شهر فرنگ، شهر قصه، شهر هنر و شهرهفتم)، آستارا، استقلال، ایران مال، تماشا، جوان، راگا، زندگی، شکوفه، فرهنگ، کورش، کیان، ماندانا و مگامال این دوره در اختیار جشنواره هستند.

علاوه بر آن پنج سینماگری که قرار است امسال برایشان در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بزرگداشت برگزار شود، معرفی شدند.

ابراهیم حقیقی، عزیزالله حمیدنژاد، خسرو خسروشاهی، فاطمه معتمدآریا و عباس گنجوی سه سینماگری هستند که در جشنواره سی و هفتم مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

ارتباط ابراهیم حقیقی با سینما شاید مستقیم نباشد اما این گرافیست بزرگ طراح نشان سیمرغ جشنواره بوده است. متولد ۱۳۲۸ رکورددار بیشتری تعداد طراحی‌ پوسترهای جشنواره هم بوده. ابراهیم حقیقی عضو انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، انجمن تصویرگران کتاب کودک و انجمن فیلمسازان مستند ایران است.

در ضمن نشان نوشته یکی از مهم‌ترین و با قدمت‌ترین مجله سینمایی حال حاضر ایران یعنی ماهنامه فیلم هم کار ابراهیم حقیقی بوده است.

عزیزالله حمیدنژاد متولد ۱۳۳۸ کارگردان و نویسنده و تهیه‌کننده سینمای ایران است. از سال ۱۳۷۰ تا امروز فقط شش فیلم سینمایی ساخته که «آناهیتا» آخرین فیلمش محصول سال ۱۳۸۷ است. مهم‌ترین فیلمش «اشک سرما» است. او سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیات داروان فیلم‌های اول و دوم را از دهمین ‌دوره جشنواره فیلم برای ساخت «هور در آتش» دریافت کرد. او عضو هیات داوران بخش فیلم‌های اول در دوره‌های بیست‌وچهارم و سی‌ودوم و عضو هیات داوران مسابقه سینمای ایران در دوره یازدهم و همچنین از اعضای هیات انتخاب جشنواره در دوره سی‌ام بود.

خسرو خسروشاهی را با صدای درجه یکش همیشه در یاد داریم. همان صدایی که در همه این سال‌ها روی آلن دلون خوش نشسته است. او تا به حال سرپرست گویندگان در ۸۶ فیلم سینمایی بوده است. این مدیر دوبلاژ و دوبلور بزرگ متولد ۱۳۲۰ است. او به کمک احمد رسول‌زاده که شوهرخواهرش بود وارد کار دوبله شد.

فاطمه معتمدآریا متولد آبان ۱۳۴۰ یکی از پرافتخارترین بازیگران سینمای ایران است. او با کارگردانان بزرگی چون بهرام بیضایی، رخشان بنی‌اعتماد، بهمن فرمان‌آرا و محسن مخملباف همکاری کرده است. معتمدآریا کارش را از اوایل دهه ۵۰ با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرد. او با عروسک‌گردانی فیلم «مدرسه موش‌ها» در سال ۱۳۶۰ وارد تلویزیون شد و اولین فیلم سینمایی‌اش هم «جدال» محصول ۱۳۶۴ بود. از دهه پنجاه روی صحنه تئاتر هم حضور داشته و رکورددار بیشترین نامزدی میان بازیگران زن در جشنواره فیلم فجر است.

متولد ۱۳۲۰ در تهران، عباس گنجوی پنجمین چهره‌ای است که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر قرار است از او تقدیر شود. او از سال ۱۳۴۹ تاکنون در سینما فعالیت دارد و برنده دو سیمرغ بلورین برای تدوین فیلم‌های «تاتوره» و «گل‌های داوودی» از جشنواره فیلم فجر است.

