کارتون‌ نوستالژیک؛ پت و مت رفقای دست و پاچلفتی!

اين دو مرد بامزه در دنيای كودكان را بزرگسالان هم دوست دارند. کارتون پت و مت و کاراکترهایش سال‌هاست كه همراه بچه‌ها و پدر و مادرهايشان هستند. آنقدر که کاراکترهای کارتون پت و مت تبدیل به ضرب‌المثلی در فرهنگ ما شده‌اند و هر وقت کسی کاری را به شکل عجیب و غریبی انجام بدهد یا دو نفر خرابکاری کنند بلافاصله آنها را با گفتن پت و مت مخاطب قرار می‌دهیم.

تاریخ ساخت خالقان کشور سازنده ۱۹۷۶ میلادی لوبومير بنز چک

پت و مت دو عروسك سری انيميشن‌هاي معروفی هستند كه به نام خودشان، «پت و مت» مشهور شده است. سری انيميشن‌های «پت و مت» به روش استاپ-موشن ساخته شده كه يكی از روش‌های كلاسيك انيميشن‌سازی است. (استاپ موشن به انيميشن‌هایی اطلاق مي‌شود كه در آنها حركت لحظه‌اي ثبت مي‌شود و توقف و حركت‌هاي پياپي باعث حركت تصاوير مي‌شوند.) آنها سال ۱۹۷۶ به دنيا آمدند. خالق «پت و مت»، لوبومير بنز اهل كشور چكسلواكي بود كه به همراه همكارش ولاديمير ژيرانك اولين اپيزود از اين سري انيميشن‌ها را سال ۱۹۷۶ ساختند. اين دو كاراكتر هميشه با يك لباس مشخص ديده مي‌شوند: پت لباس زرد رنگ و كلاه كوتاهي به سر دارد و مت پيراهن قرمز و كلاه بلند منگوله‌دار و به جز اين‌ها اگر در صورت‌شان دقت كنيد مي‌بينيد كه همه اجزاي چهره و حتي قدشان هم يكسان است. انگار دوقلو باشند. با اين وجود هيچ وقت آنها را با هم اشتباه نمي‌گيريم. پت و مت همسايه هستند و معمولا درگير مشكلاتي مي‌شوند كه خودشان ايجاد كرده‌اند. آنها از تمام ابزارآلات و لوازمي كه دم دست‌شان باشد استفاده مي‌كنند تا مشكل‌شان را حل كنند. البته كه بيشتر مشكلي بر مشكلات مي‌افزايند اما دست آخر آنقدر پيگيرند كه به خواسته‌شان مي‌رسند هر چند از راه‌هاي غيرمعمول و عجيب و غريب.

چیزهایی که درباره‌ کارتون پت و مت نمی‌دانید

کارتون «پت و مت» محبوبيت زيادي كسب كرد و به صورت جهاني پخش شد. فيلم‌هاي انيميشني كه در استوديوي AFI توليد مي‌شد از شبكه‌هاي مهم ديگري مانند BBC ONE هم پخش مي‌شدند. بعضي از آنها جوايز زيادي از جشنواره‌هاي بين‌المللي دريافت كردند.

می‌گویند بنز «پت و مت» را از روی خودش و همکار صمیمی‌اش ژیرانک ساخته. به همین دلیل هم کاراکترهای اصلی دو نفر هستند. باز هم طبق شنیده‌ها هر کدام از آنها قسمت‌های هجو مربوط به دیگری را می‌نوشته و همین باعث تعامل بیشتر آن دو و به تبع آنها دو کاراکتر و مفرح شدن فضای فیلم می‌شده است.

اسم اين دو نفر، پت و مت از همان اصطلاحات معروف شطرنج (پات و مات) مي‌آيد. اسم‌هاي بامسمايي است براي دو نفري كه هميشه با هم مشغول يك‌جور همكاري و در عين‌حال مبارزه پنهان هستند و آخر سر با وجود آن كه همه چيزهاي دوروبرشان را نابود مي‌كنند ولي به خواسته‌شان مي‌رسند و با رضايت با هم دست مي‌دهند و از كاري كه انجام داده‌اند خوشنودند.

اولين اپيزود از «پت و مت» كه سال ۱۹۷۶ توليد شد، نامش«بند زن» بود. «بند زن» يك فيلم كوتاه بود اما قسمت‌هاي بعدي زمانشان كمتر شد. سال ۱۹۸۹ بود كه نام پت و مت به رسميت شناخته شد و از آن به بعد اين انيميشن را به نام «پت و مت» نامگذاري كردند.

در چكسلواكي سوسياليستي همه هنرمندان مجبور بودند درباره محتواي آثارشان به ماموران رژيم كمونيستي توضيح دهند. سوالاتي از اين قبيل از بنز پرسيده شد كه: چرا رنگ پيراهن‌هاي پت و مت، قرمز و زرد است؟ آيا قصد سازندگان به تمسخر گرفتن رژيم كمونيستي چين بوده؟ توضيحات بنز براي ماموران امنيتي راضي‌كننده نبود. آنها به دليل «ناخالصي‌های ايدئولوژيك» اين انيميشن دستور توقف توليد آن را صادر كردند. با اين وجود همكاران اسلواك تلويزيون چكسلواكي در براتيسلاوا پشتيباني‌هاي لازم را از اين انيميشن انجام دادند و آنها را به بخش توليد واگذار كردند. يعني از آن به بعد بنز و همكارانش در استوديويي مشابه در چك ولي زير نظر بخش اسلواك‌ كار مي‌كردند. از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵، ۲۸ اپيزود اين انيميشن با اين شرايط توليد شد. اما به هر حال آنها تي‌شرت مت را از قرمز به خاكستري تيره تغيير رنگ دادند. سال ۱۹۸۹ بعد از اينكه بلوك شرق تصميم گرفت فضا را كمي بازتر كند، دوباره رنگ لباس مت قرمز شد.

در سوييس برنامه‌هاي كودك آلماني زبان مانع از پخش تمام اپيزودهاي «پت و مت» شدند چون به نظرشان برخي از قسمت‌هاي اين انيميشن بيش از حد «خطرناك» بود.

از آنجایی که کارتون «پت و مت» دیالوگ ندارد همه کشورهای جهان بدون مشکل دوبله می‌توانند آن را پخش کنند.

The post کارتون‌ نوستالژیک؛ پت و مت رفقای دست و پاچلفتی! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala