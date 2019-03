این کارتون چنان تاثیر عمیقی روی بچه‌های دهه شصتی گذاشت که تا سال‌های بعد هم همراه‌شان بود. هنوز هم تعداد زیادی لطیفه و جوک با محوریت شخصیت پسر شجاع تولید می‌شود. این انیمیشن یکی از پرطرفدارترین کارتون‌های دهه شصت بود و پای ثابت همه برنامه‌های کودکی که تا اواسط دهه هفتاد از شبکه‌های مختلف پخش می‌شدند. شروع آشنایی ما با انیمیشن‌های ژاپنی قبل از «فوتبالیست‌ها» و «میتی کومان» با سریال جذاب «پسر شجاع» بود که البته این اسم واقعی‌اش نیست.

تاریخ ساخت خالقان کشور سازنده ۱۹۷۵-۱۹۸۰ کازویوکی اوکاسیکو، توزو تاکاگاکی ژاپن

کارتون «پسر شجاع» با نام اصلی «داستان دون چاک» در اپیزودهای چهل دقیقه‌ای تولید شده بود. همه اپیزودها در جنگل محل زندگی پسر شجاع که اسم اصلی‌اش چاک بوده اتفاق می‌افتاد. پسر شجاع با پدرش زندگی می‌کرد. جفت‌شان سگ آبی بودند و در همسایگی‌شان هم یک مادر و دختر زندگی می‌کردند که آنها هم سگ آبی بودند. دختر دوست صمیمی پسر شجاع بود. یک خرس مهربان هم با مادرش در حلقه دوستی آنها بود. یک بز پیر هم پزشک عاقل دهکده بود. از آن طرف بدهای قصه هم گرگی به نام شیپورچی و دوستانش روباه و خرس قهوه‌ای بودند. هرچه آنها نقشه می‌کشیدند تا جنگل را تصاحب کنند پسر شجاع با پدر و دوستانش جلوی‌شان می‌ایستادند.

چیزهایی که درباره‌ کارتون پسر شجاع نمی‌دانید

این انیمیشن قبل از ایران در دهه ۸۰ میلادی در کشورهای عربی بسیار محبوب شد. آنها این کارتون را با دوبله و اسم «سنان» روانه آنتن تلویزیون‌هایشان کردند.

این کارتون که محصول استودیوی ژاپنی Knack بود اولین‌بار در سال ۱۹۷۵ از کانال ۱۲ توکیو پخش شد.

سریال شامل ۲۶ اپیزود است و هر اپیزود ۴۰ دقیقه دارد. البته از آنجایی که تلویزیون ما هیچ‌وقت قسمت‌های ۴۰ دقیقه‌ای پخش نمی‌کرد تقریبا هر اپیزود آن با ممیزی در دو قسمت به مدت یک ربع از تلویزیون پخش می‌شد.

این سریال را غلامعلی افشاریه در اوایل دهه شصت خورشیدی برای شبکه اول سیما دوبله کرد.

موسیقی متن جذاب این کارتون ساخته هیروشی یامازاکی بود که البته ترانه روی تیتراژش برای پخش از تلویزیون حذف شد.

صداپیشگان نقش پسرشجاع، نادره سالاری و مهوش افشاری بودند. ناهید امیریان به جای خرس مهربون و مهین برزویی به جای خانم کوچولو صحبت می‌کردند. از بین دوبلورها صدای پرویز نارنجی‌ها برای نقش دکتر‌ (بز)، اصغر افضلی برای نقش روباه و جواد پزشکیان برای نقش خرس قهوه‌ای مشهور شد.

دانلود کارتون پسر شجاع – تیتراژ اصلی

