معرفی فیلم نبراسکا؛ یک رابطه پدر و پسری مرغوب و درجه یک

الکساندر پین در فیلم نبراسکا یک رابطه پدر و پسری درجه یک ارائه می‌کند. بازي درخشان بروس درن در نقش وودي گرنت برايش نامزدي اسكار به ارمغان آورد.

داستان پدری که اصرار دارد پولی در نبراسکا گیرش می‌آید و می‌خواهد حتی شده با پای پیاده به آنجا برود. درنهایت پسر مرد و همسرش با او همراه می‌شوند.

چيزي كه در مورد زوج وودي و ديويد دوست‌داشتنی می‌شود این است كه در رابطه آنها از هيچ‌جور آنارشي‌گري و نفرتي كه قرار است در طول سفر تبديل به عشق شود، خبري نيست. دعوايي هم اگر باشد كاملا خانوادگي است. اتفاقا بنظر مي‌رسد ديويد خيلي هم پدرش را دوست دارد. تنها اتفاقي كه در طول اين سفر مي‌افتد بلوغ خود ديويد است.

در كنار رابطه پدر و پسري، زوج زن و شوهر وودي و كيت(با بازي بامزه و دلنشين جون اسكوييب) هم جذاب و شيرين است و هم خيلي رئاليستي. پيرمرد و پيرزني كه سال‌ها كنار يكديگر زندگي كرده‌اند و زن با همه خوب و بد مردش ساخته و حالا از دست خل و چل بازي‌هاي مرد رو به جنون است. فرياد مي‌زند. تهديدش مي‌كند اما دست آخر قدرت خانواده از همه اين‌ها بالاتر است. وقتي مادر و پسر بزرگتر پيش وودي و ديويد مي‌آيند و چهارتايي شهر را مي‌گردند و كيت از خاطراتش مي‌گويد، حتي وودي سرگشته هم بنظر مي‌رسد حالش بهتر است.

الکساندر پین جسورانه فیلمش را به شیوه سیاه و سفید فیلمبرداری کرده. او پیش از «نبراسکا» با فیلم‌های «راه‌های جانبی» و «نوادگان» و حتی کمدی «درباره اشمیت» ثابت کرده بود کارگردانی است که قدرت تصویر کردن کاراکترهای دوست‌داشتنی با احساسات پیچیده را دارد. فیلم نامزد شش جایزه اسکار شد که البته هیچ‌کدام را به خانه نبرد.

پین موفق می‌شود در طول فیلم هم شوخ‌طبعی‌اش را حفظ کند و هم حالت طبیعی فیلم را از بین نبرد. پین بیشتر از هر فیلم دیگری اجازه می‌دهد که کاراکترهایش دست به کارهای جنون ‌آمیز بزنند و به مخاطبش لذت تماشای این آدم‌های عجیب و غریب را می‌دهد.

