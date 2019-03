در بخش کارتون‌های نوستالژیک وقتی درباره «جودی آبوت و بابا لنگ دراز» صحبت کردیم از یک سری انیمیشن‌های تحت عنوان «سری تئاتر شاهکار جهان» صحبت کردیم که توسط استودیوی انیمیشن نیپون تولید می‌شد. بخشی از محصولات تولیدی انیمه تلویزیون ژاپن که نسخه‌هایی از کتاب‌های ادبیات کلاسیک را هر سال به تصویر می‌کشند. کارتون باخانمان یا آن‌طور که میان مردم صدایش می‌کنند کارتون «پرین» جزو همین دسته است. کارتونی که سر دیدنش زیاد حرص خوردیم و هفته‌های طولانی صبر کردیم تا پرین سر و سامان بگیرد.

تاریخ ساخت خالقان کشور سازنده ۱۹۷۸ میلادی هیروشی سایتو – شیگه‌ئو کوشی ژاپن

داستان «باخانمان» نوشته نویسنده فرانسوی هکتور مالو است که دو داستان مشهورش یکی همین «باخانمان» و دیگری «بی‌خانمان» است. داستان دخترکی که پدرش را از دست داده و با مادر هندی‌تبارش راهی سفر طولانی به مقصد فرانسه می‌شود تا پدربزرگش را پیدا کند. پدربزرگی که زمانی پسرش را به جرم ازدواج با یک زن غیرفرانسوی طرد کرده بود. در راه مادر می‌میرد و پرین سختی‌های زیادی را تا رسیدن پیش پدربزرگ تحمل می‌کند و تازه از آنجا به بعد هم مصایب جدیدی در انتظار اوست.

چیزهایی که درباره‌ کارتون باخانمان نمی‌دانید

هکتور مالو این رمان را سال ۱۸۹۳، در اواخر قرن نوزدهم نوشت. رمان را به انگلیسی «دختر هیچ‌کس» ترجمه کردند و کمی بعدتر با نام «داستان پرین» در کشورهای انگلیسی‌زبان ترجمه شد. اسم انیمیشن هم از روی نسخه انگلیسی‌زبان «داستان پرین» بوده است. صدا و سیما انیمیشن را با نام اولین داستان مالو یعنی کارتون «باخانمان» پخش کرد.

این چهارمین انیمیشنی بود که توسط کمپانی انیمیشن‌سازی نیپون از روی ادبیات کلاسیک اقتباس شده بود.

این انیمیشن در ۵۳ اپیزود روی آنتن رفت و از اول ژانویه سال ۱۹۷۸ تا آخرین روز سال پخش‌اش ادامه پیدا کرد. مدت زمان هر اپیزود ۲۵ دقیقه بود.

رمان دیگر مالو به نام «بی‌خانمان» که خط داستانی بسیار مشابهی با «باخانمان» داشت بعدتر تحت‌عنوان انیمیشنی به نام «رمی» روی آنتن رفت.

سبک بصری این انیمیشن بسیار ساده بود به همین دلیل منتقدان آن را یک انیمیشن متوسط و میان‌مایه ارزیابی کردند. اما هر چه انیمیشن به انتهایش نزدیک‌تر شد تبدیل به یکی از تحسین‌شده‌ترین کارتون‌هایی شد که توسط کمپانی نیپون تولید شده بود.

پاریکال، الاغ محبوب پرین و همدم او در این سفر یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای فرعی کارتون بود.

اگر تیتراژ اصلی سریال «باخانمان» را بشنوید متوجه می‌شوید آهنگ محبوبی که در دوران کودکی‌مان روی این کارتون می‌شنیدیم انتخاب شخصی پخش‌کنندگان بود و البته باید اعتراف کنیم که با سلیقه زیادی این کار را انجام داده بودند و نسبت به نسخه اصلی موسیقی گوش‌نوازتری می‌شنیدیم. موسیقی که ما روی تیتراژ کارتون «باخانمان» می‌شنیدیم تک‌آهنگی به نام «شام تام» ساخته آهنگساز و خواننده آمریکایی سوزان وگا بود. وگا در سبک‌های آلترناتیو راک و فولک راک آهنگسازی می‌کرد. این تک‌آهنگ در چارت‌های اتریش، آلمان، در رتبه اول و در چارت‌های استرالیا، فلاندرز، نیوزلند جزو ده ترانه اول قرار گرفت.

مدیر دوبلاژ و راوی کارتون «باخانمان» عباس نباتی بود و نرگس فولادوند هم به جای پرین صحبت می‌کرد. اکبر هرانر از گویندگان قدیمی رادیو و دوبله که روز گذشته از دنیا رفت، در نقش پدربزرگ پرین صحبت می‌کرد. مینو غزنوی صداپیشه مری (مادر پرین)‌و رزیتا یاراحمدی هم صداپیشه روزالی دوست صمیمی پرین بود.

