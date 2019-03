کارتون‌ نوستالژیک؛ ملوان زبل با قوطی اسفناج

میان انبوه کارتون‌های قدیمی که می‌دیدیم کارتون‌های ژاپنی سردمدار بودند. انیمیشن‌هایی که کاراکترهای اصلی‌اش را نوجوانان تشکیل می‌دادند. این وسط یک ملوان کشتی داشتیم که مثل داستان‌های کلاسیک ادبیاتی که می‌خواندیم کمی بددهن بود (البته بددهنی‌هایش برای ما ممیزی می‌شد)، مقادیری شلخته و بی‌نظم بود ولی تا دلتان بخواهد دل مهربانی داشت. کارتون ملوان زبل جزو آن دسته از کارتون‌های خوبی بود که وقتی الان به عقب برمی‌گردیم حس می‌کنیم از دست‌ مدیران سختگیر آن موقع دررفته بود و برایمان پخش می‌کردند. بخصوص که ملوان زبل همیشه خدا یک پیپ هم گوشه لبش داشت!

تاریخ ساخت: ۱۹۶۰-۱۹۶۲ میلادی
خالقان: ای.سی سگار
کشور سازنده: آمریکا

ملوان زبل را کمتر روی عرشه کشتی می‌دیدیم. او آدم ساده‌دلی بود که روی زمین باید به مقابله با بدی‌ها می‌پرداخت. در نسخه اصلی شعاری دارد که می‌گوید: «من ملوان پاپ آی هستم. حتی اگه شما بزرگتر از من باشین، نمی‌تونین ببرین. چون شما بدین و خوبی همیشه به بدی پیروز می‌شه.» و بعد گروه کر در ادامه‌اش می‌خوانند: «اون ملوان پاپ آیه. قویه چون اسفناجش رو می‌خوره.» هر اپیزود کارتون «ملوان زبل» یک قصه جداگانه داشت.

چیزهایی که درباره‌ کارتون ملوان زبل نمی‌دانید

اسم کارتون «ملوان زبل» در اصل «ملوان پاپ آی» بود. از سال ۱۹۶۰ تولید آن برای یک کمپانی آمریکایی در ۲۲۰ قسمت آغاز شد. هر قسمت بین ۵ تا ۷ دقیقه بود.

کارتون «ملوان زبل» در اصل فیلم‌های کوتاه اقتباسی بودند که از روی کمیک استریپ مشهوری به همین نام تولید شدند. اولین‌بار این کاراکتر سال ۱۹۲۹ توسط ای.سی سگار خلق شد. ملوان زبل یا همان ملوان پاپ آی یکی از شخصیت‌های کمیک‌ استریپ‌های «تئاتر تیمبل» بود. میان همه شخصیت‌های این ملوان که در نسخه‌های اولیه یک چشم‌بند هم داشت مورد توجه قرار گرفت. شخصیت بد ماجرا یعنی بلوتو هم از دل همان کمیک‌ها بیرون آمد و بعدتر «ملوان زبل» خودش تبدیل به یک کمیک استریپ مستقل شد. شخصیت شریر ماجرا همیشه قوی‌تر از ملوان است تا زمانی که ملوان قوطی اسفناجش را بیرون می‌کشد و با خوردن اسفناج قوی می‌‌شود.

می‌گویند که سگار ملوان زبل را از روی شخصیت یک ملوان واقعی خلق کرده است.

قرار بود سال ۲۰۱۶ فیلم سینمایی ملوان زبل به صورت سه‌ بعدی توسط گندی تارتاکوفسکی ساخته شود و توسط شرکت سونی منتشر شود ولی متأسفاته پروژه کنسل شد.

از روی ملوان زبل بازی‌های ویدیویی هم ساخته شده که اولین آن سال ۱۹۸۱ برای دستگاه‌های نینتندو منتشر شد و محبوبیت زیادی هم پیدا کرد.

ملوان زبل یکی از معدود کاراکترهای کارتونی بود که مثل پلنگ صورتی تم موسیقی مخصوص خودش را داشت.

