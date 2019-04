حالا دیگر تقریبا همه بچه‌‌هایی که دهه هفتاد کارتون دوقلوهای افسانه‌ای را می‌دیدند متوجه شده‌اند که جولز و جولی خواهر و برادر نبودند. این که ما چقدر بچه‌های ساده‌ای بودیم که واقعا باور کرده بودیم آن پسر چینی و دختر فرانسوی (که بعدتر معلوم می‌شد پدرش انگلیسی است) خواهر و برادر هستند به کنار باید به دوبلورهایمان دست مریزاد بگوییم که چقدر خوب توانستند قصه را بچرخانند و دست آخر پدر جولی به عنوان دایی آنها معرفی شود و به اینجا برسیم که مادرشان اروپایی بوده و پدر چینی و به همین دلیل هم یکی از آنها به پدر رفته و یکی به مادر!

تاریخ ساخت خالقان کشور سازنده ۱۹۹۱ میلادی ژان شالوپن فرانسه، ژاپن

کارتون «دوقلوهای افسانه‌ای» نسخه ایرانی داستان یک خواهر و برادر دوقلو به نام جولی و جولز بود. جولی شبیه دختران اروپایی بود و جولز چینی. هم‌زمان با تولد آنها پیشگویی می‌شود که دو کودک به دنیا آمده قرار است ملکه ستمگر چین را سرنگون کنند. به رسم همه قصه‌های کهن قرار می‌شود که دو کودک را از بین ببرند. در حالی که سربازان ملکه ستمگر دنبال جولز و جولی هستند گروه مخالفان ملکه آنها را به اروپا می‌برند تا در آرامش بزرگ شوند تا وقتی که نوبت به انجام وظیفه‌شان برسد.

چیزهایی که درباره‌ کارتون دوقلوهای افسانه‌ای نمی‌دانید

اول از همه این که جولز و جولی دو کودک جدا از هم بودند و هیچ پیوند سببی و نسبی نداشتند. جولز از یک خانواده چینی می‌آمد و جولی دختر انگلیسی بود.

اسم اصلی کارتون «دوقلوهای سرنوشت» بود که البته ترجمه «دوقلوهای افسانه‌ای» با توجه به اصطلاحات فارسی کاملا درست به نظر می‌رسد.

انیمیشن «دوقلوهای افسانه‌ای» در ۵۲ اپیزود سال ۱۹۹۱ از شبکه TF1 فرانسه پخش شد. مدت زمان هر اپیزود ۳۰ دقیقه بود که بسته به میزان ممیزی‌اش برای ما گاهی به بیست دقیقه هم می‌رسید.

ژان شالوپن خالق انیمیشن «دوقلوهای افسانه‌ای» یا همان «دوقلوهای سرنوشت» بود.

شالوپن نویسنده و تهیه‌کننده فرانسوی بود. کارش را از سال ۱۹۷۱ با رادیو لوکزامبورگ شروع کرد. او در آنجا برنامه‌هایی را تهیه و تولید می‌کرد که توسط شرکت‌های انیمیشن‌سازی خارج از فرانسه ساخته می‌شدند.

سال ۱۹۸۷ شالوپن کمپانی خودش را می‌زند و از اواخر دهه ۸۰ و در دهه ۹۰ در کمپانی‌اش انیمیشن‌هایی از جمله کارتون «دوقلوهای افسانه‌ای» را تولید می‌کند. کمپانی او یک دفتر در پاریس و شعبه‌ای هم در توکیو داشت. سال ۱۹۹۶ شالوپن کمپانی‌اش را فروخت.

شالوپن با یک مدل سنگاپوری-چینی ازدواج کرده بود و شاید به همین دلیل با برخی آداب و رسوم چین آشنایی داشت و توانست خیلی خوب از این عناصر در کارتون نوستالژیک «دوقلوهای افسانه‌ای» استفاده کند.

جولز و جولی صاحب هفت قدرت بودند که توسط الهه ماه در رویا به آنها آموزش داده می‌شود چطور از این هفت قدرت استفاده کنند. این قدرت‌ها به ترتیب عبارت بودند از:

قدرت توهم و خیال، با کمک آن می‌توانند به طور موقت با ایجاد فریب دیگران را گیج کنند. قدرت دیوار، با کمک آن می‌توانند دیواری محافظ از نور دور خودشان ایجاد کنند. قدرت شکستن، با کمک آن می‌توانند اجسام مختلف را خرد کنند. قدرت بلند کردن اجسام، با کمک آن می‌توانند اجسام سنگین را جابجا کنند. قدرت به کارگیری دستگاه‌ها، با کمک آن می‌توانند دستگاه‌های مختلف را کنترل کنند. قدرت کنترل عناصر و اجزای طبیعت، با کمک آن می‌توانند عناصر طبیعت مانند باد و جزر و مد را کنترل کنند. قدرت کنترل ذهن، با کمک آن می‌توانند ذهن دیگران را کنترل کرده و روی افکار آنان تأثیر بگذارند. این قدرت باید به عنوان آخرین گزینه مورد استفاده قرار گیرد چون سبب ایجاد خستگی زیاد بر روی ذهن و جسم آنان می‌شود.

دوقلوهای افسانه‌ای با گرفتن دست همدیگر و تمرکز روی قدرت موردنظر می‌توانستند از آن استفاده کنند.

شعار تبلیغاتی سریال این بود: دو کودک، متولد در یک روز و یک مکان اما از پدرها و مادرانی مجزا. دوقلوهای سرنوشت، دوقلوهای ماه.

دوبلور نقش جولی رزیتا یاراحمد و دوبلور نقش جولز فریبا شاهین مقدم بود. در ابتدا و پایان هر قسمت نریشن کوتاهی توسط علی اکبر گودرزی به عنوان راوی گفته می‌شد که جولز و جولی چه کرده‌اند و چه راهی در پیش دارند.

دیدن اپیزود پایانی انیمیشن شاید برایتان جالب باشد. جولز و جولی پیش پدران‌شان برنمی‌گردند و در حقیقت فرار می‌کنند تا کنار هم بمانند.

انیمیشن اول در کشورهای فرانسه و استرالیا پخش شد.

