معرفی فیلم زندگی پای؛ خداحافظی باشکوه با ریچارد پارکر!

آنگ لی یکی از تحسین‌شده‌ترین کارگردانان شرق آسیاست که خیلی زود توانست خودش را به فیلمسازی هالیوودی تحمیل کند. نامزد چهار جایزه اسکار که دو بار هم موفق شده برای فیلم‌های «زندگی پای» و «کوهستان بروکبک» جایزه را به خانه ببرد.

«زندگی پای» فیلمی است پر از صحنه‌های عظیم چشم‌نواز و مهیج که روی دریا می‌گذرد و بیشتر طول فیلم با یک کاراکتر همراه هستیم. ممکن است تصور کنید چنین فیلمی ممکن است خسته‌کننده باشد اما واقعیت اینجاست که «زندگی پای» فیلمی ماجراجویانه، به شدت احساس ‌برانگیز و شبیه یکی از داستان‌های ژول ورن است.

یک مرد جوان که همراه خانواده‌اش سوار کشتی بوده تنها کسی است که از سانحه طوفان جان سالم به در می‌برد. او روی یک قایق است در حالی که ناخواسته همسفرش ببری شده به نام ریچارد پارکر. حیات و مرگ پای هر دو بسته به ریچارد پارکر است.

فیلم برنده چهار جایزه اسکار از جمله کارگردانی و فیلمنامه و فیلمبرداری و جلوه‌های ویژه شد. به جز بازیگری در همه بخش‌های مهم دیگر هم نامزد دریافت اسکار بود.

منتقدان عاشق وسواس آنگ لی در کارگردانی شدند و جلوه‌های ویژه فیلم که آنقدر با دقت و ظرافت طراحی شده‌اند. «زندگی پای» از لحاظ فنی سینما را جلو برد. دیدن فیلم به شیوه سه بعدی نفس‌گیر است. به جز کارگردانی و نکات فنی البته فیلم پر از احساسات ظریف است. رابطه میان پای و ریچارد پارکر کم از یک رابطه عاشقانه تمام عیار ندارد.

و سکانس خداحافظی با ریچارد پارکر یک نمای ماندگار در سینما شده است. وداعی که مخاطب را احساساتی می‌کند و اشک از چشمش سرازیر می‌شود. فیلم درباره ایمان و قدرت عجیبش حرف می‌زند. درباره نیروی قوی حیات و ارتباط انسان با طبیعت که چه شگفت‌انگیز می‌تواند باشد.

فیلم با بودجه ۱۲۰ میلیون دلاری تولید شد و بیش از ۶۰۹ میلیون دلار در سرتاسر جهان فروخت. اکثر منتقدان نقدهای مثبتی روی فیلم نوشتند.

