دو سه روز پیش که خبر درگذشت دوبلور قدیمی مهدی آرین‌نژاد منتشر شد خیلی‌ها یاد کارتون مورچه‌خوار کردند. یکی از آن کارتون‌های نوستالژیکی که تا اوایل دهه هفتاد هم برایمان پخش می‌شد. نکته مثبتش این بود که کاراکترهایش یک مورچه و یک مورچه‌خوار بودند و نیاز به هیچ‌گونه ممیزی نداشت. این دو شخصیت یک‌جورهایی یادآور «تام و جری» هستند؛ قربانی باهوش و جلاد خنگ!

تاریخ ساخت خالقان کشور سازنده ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱ میلادی فریتز فریلنگ آمریکا

مورچه‌خوار آبی‌رنگ گرسنه به دنبال یک مورچه سمج است. از شانس بد او مورچه زیادی زرنگ است و مورچه‌خوار هم به شدت بدشانس. کارتون «مورچه‌خوار» کلا در ۱۷ اپیزود ساخته شده بود و هر اپیزودش کمتر از ده دقیقه بود. نکته جالب این که پخش این انیمیشن برعهده کمپانی یونایتد آرتیستز بود که هنوز هم فعالیت دارد.

چیزهایی که درباره‌ کارتون مورچه‌خوار نمی‌دانید

کارتون «مورچه و مورچه‌خوار» احتمالا جزو معدود انیمیشن‌هایی است که در دهه ۶۰ و ۷۰ با همان اسم خودش برایمان نمایش داده شد.

کمپانی سازنده انیمیشن DePatie–Freleng Enterprises بود. از مطرح‌ترین کارهای آنها می‌شود به تیتراژ خاطره‌انگیز انیمیشن «پلنگ صورتی» اشاره کرد.

اسم مورچه‌خوار در نسخه اصلی هم همان مورچه‌خوار بود ولی مورچه چارلی نام داشت.

کاراکترهای کارتون «مورچه‌خوار» به تدریج چنان مشهور شدند که در انیمیشن‌های دیگر تولیدی کمپانی‌شان مثل «پلنگ صورتی» و «بازرس» به عنوان مهمان حضور پیدا کردند. وقتی برای اولین‌بار در سال ۱۹۷۰ «مورچه و مورچه‌خوار» در اپیزود «پلنگ صورتی با مورچه و مورچه‌خوار ملاقات می‌کند» حضور پیدا کردند این سریال بسیار محبوب شد.

اگر چه هفده اپیزود کارتون «مورچه‌خوار» بسیار محبوب شد اما هیچ‌وقت دنباله‌ای برای آن نساختند.

برای ساخت این کارتون از تکنیک‌هایی استفاده شده بود که در زمان خودش منحصر به فرد بود. بدن مورچه‌خوار آبی تک‌رنگ بود. تنها لباس‌اش هم یک تی‌شرت و شلوارک آبی بود که دقیقا همرنگ خودش بودند. به طور مشابهی چارلی مورچه هم کاملا قرمز بود و لباس خاصی هم نداشت. و رنگ ثابت این کاراکترها به آنها اجازه می‌داد که وقتی مقابل پس‌زمینه‌های چند رنگ می‌ایستند واضح و شفاف باشند.

چارلی گاهی اوقات چشم‌بند یک چشم به صورت می‌زد که نشان از خوشگذرانی‌اش داشت.

داگ گودوین آهنگساز کارتون «مورچه‌خوار» بود که برای این سریال موسیقی جز ساخت. او گروهی از نوازندگان جز را جمع کرد و برای اولین‌بار در یک سریال کارتونی نام هر شش نوازنده در تیتراژ آمد.

در «مورچه و مورچه‌خوار» چند کاراکتر مهمان هم در برخی اپیزودها حضور داشتند از جمله یک دانشمند، یک ببر، مورچه‌ای که عمه چارلی بود و غیره.

نکته بامزه این که در نسخه دوبله شده آلمانی صداپیشه مورچه‌خوار به جای مرد یک زن بود و اسم مورچه‌خوار را هم الیزا گذاشته بودند. چارلی ولی همچنان مرد باقی مانده بود.

در سال ۱۹۹۳، بعد از سال‌ها این کاراکترها دوباره در یکی از اپیزودهای «پلنگ صورتی» احیا شدند.

The post کارتون‌ نوستالژیک؛ سلام سوسیس دیالوگ محبوب مورچه و مورچه‌خوار! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala