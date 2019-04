پل توماس اندرسون از سال ۱۹۸۸ که کارش را به عنوان کارگردان شروع کرد تا امروز فقط هشت فیلم ساخته است. هشت بار هم نامزد جایزه اسکار شده و احتمالا جزو معدود کارگردانانی است که تمام این هشت فیلمش مورد توجه منتقدان قرار گرفته‌اند.

«رشته خیال» یا phantom thread آخرین فیلمش را سال ۲۰۱۷ ساخت. فیلمی که از لحاظ بافت بصری حیرت‌انگیز زیبا و جاه‌طلبانه است و اتفاقا مدیر فیلمبرداری‌اش هم خود کارگردان بوده.

آخرین فیلمی که دنیل دی‌لوییس بزرگ در آن نقش‌آفرینی کرده و گفت که بعد از آن خودش را بازنشسته می‌کند.

فیلم در دنیای مد و فشن سال‌های ۱۹۵۰ لندن می‌گذرد. دنیل دی‌لوییس نقش یک طراح لباس بزرگ به نام رینولدز وودکاک را بازی می‌کند که مشهور و به شدت وسواسی و بداخلاق است و با خواهرش کار می‌کند. عشق در زندگی وودکاک جایی ندارد تا اینکه چشمش به زنی می‌افتد که فکر می‌کند می‌تواند مدلش باشد. زن عاشق وودکاک می‌شود و بازی غریبی میان این دو نفر آغاز می‌شود.

فیلم در چند بخش اصلی نامزد جایزه اسکار شد از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول مرد اما در نهایت فقط یک اسکار طراحی لباس را به خانه برد.

«رشته خیال» از لحاظ روایتی البته سرراست‌ترین فیلم پل توماس اندرسون است. هر چند ذات قصه‌ای که روایت می‌کند همچنان مثل بهترین فیلم‌هایش پیچیده است اما قصه کاملا کلاسیک روایت می‌شود. با نقطه اوج و فرود و ابتدا و پایان. یک حس و حال جادویی درباره دو کاراکتر اصلی قصه وجود دارد. حس غربت و تنهایی که دارند و آن نیاز عجیب‌شان به یکدیگر در عین مستقل بودن.

منتقدان نقدهای بسیار مثبتی روی فیلم نوشتند. آنها تنش رومانتیک بین زوج اصلی فیلم و شوخ‌طبعی ملایم ولی گزنده و سیاه شخصیت وودکاک را ستودند. این فیلم به گفته منتقد ورایتی یک نامه عاشقانه و ارجاع به ارزش‌های زیبایی‌شناسانه کلاسیک هالیوود است.

The post معرفی فیلم رشته خیال (فانتوم ترد)؛ عشق چیز ترسناکی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala