بررسی نظرات منتقدان درباره فیلم ابرقهرمانی «شزم!»

فیلم سینمایی ابرقهرمانی «شزم!» (Shazam!) از آخر هفته گذشته در سینماهای ایالات متحده آمریکا اکران شده است.

براساس پیش‌بینی‌ها از فروش اولیه این فیلم سینمایی به نظر می‌رسد شزم! شروع قدرتمندی داشته و با فروش ۵.۹ میلیون دلاری در روز پنجشنبه (فروش حاصل از پیش‌نمایش)، در مجموع افتتاحیه‌ای با فروش بیش از ۵۰ میلیون دلار را تجربه خواهد کرد.

شزم! که بر پایه یکی از شخصیت‌های دی‌سی کامیکس و توسط دیوید اف. سندبرگ با بازی زکری لی‌وای، مارک استرانگ و جک دیلن گریزر ساخته شده از نظر منتقدان آمریکایی هم در مجموع اثری قابل‌قبول ارزیابی شده است.

در حال حاضر ۵۰ نقد درباره فیلم شزم! منتشر شده است که از میان آن‌ها ۴۳ نقد مثبت، ۵ نقد میانه و ۲ نقد منفی است. مجموعه‌ این نقدها برای فیلم نمره متای ۷۲ را رقم زده است.

در ادامه می‌توانید بخش‌هایی از چند نقد نوشته شده درباره فیلم شزم! را بخوانید:

هالیوود ریپورتر – کیت اولیچ

نمره متا: ۹۰

به نظر می‌رسد جهان دی‌سی به شکلی تمام و کمال نقدهایی که معتقد بودند این جهان زیادی تیره و ترسناک است را پذیرفته است. آثاری چون زن شگفت‌انگیز و آکوامن و حال شزم! تلاشی است برای روشن و شادتر کردن این جهان.

شزم! که براساس شخصیتی کمتر شناخته‌شده از کمیک‌های این جهان ساخته شده، احتمالا بهترین اثر دی‌سی است که می‌تواند مخاطب کودک و نوجوان داشته باشد و آنقدر شاد و پرهیجان است که گاهی احساس می‌کنید در سالن نمایش فیلم گاز خنده پخش کرده‌اند.

ورایتی – اوون گلیبرمن

نمره متا: ۹۰

شزم! یک کمدی اکشن کاملا سرگرم‌کننده و بدون تکلف است. زکری لی‌وای در این فیلم کیفیتی بسیار جذاب ارایه کرده که نمی‌توان در برابرش مقاومت کرد. یک قهرمان عضلانی که در درون خود یک نوجوان است و ترکیب این دو وضعیت به ابرقهرمانی منجر شده که هم‌زمان هم پسرانه است و هم مردانه.

ایندی‌وایر – دیوید ارلیخ

نمره متا: ۸۳

یک اثر ابرقهرمانی گرم، سرگرم‌کننده و آنارشیک درباره قدرت خانواده. شزم! در کل و از آغاز تا پایان شبیه یک معجزه است… اثری که در آن کارگردان موفق شده توازنی میان کارتونی‌بودن شخصیت قهرمان و خلوص و صمیمیت قصه‌ای که قصد روایت آن را دارد ایجاد کند.

لوس آنجلس تایمز – جاستین چانگ

نمره متا: ۶۰

یکی از نکاتی که باعث نابودی فیلم‌های ابرقهرمانی می‌شود (اگرچه در حال حاضر نشانی از نابودی این دست فیلم‌ها وجود ندارد) بیش از حد جدی‌ برگزار کردن آن‌ها است. در این شرایط شزم! را نمی‌توان راه حل مشکل دانست اما باید پذیرفت که دست کم این اثر سینمایی بخشی از مشکل نیست.

بخش‌های لذت بخش شزم! به همان اندازه واقعی است که محدودیت‌ها و موانعی که در فیلم وجود دارد واقعی به نظر می‌رسند. گرچه نمی‌شود فیلم را به عنوان یک الگو برای آینده تحسین کرد اما هم‌زمان نیاز به ساخت آثاری با فضای سبک‌تر و شادتر ضروری به نظر می‌رسد.

آبزرور – اولیور جونز

نمره متا: ۲۵

لحن شزم! بسیار پرنوسان است. فیلم بارها از فضایی خانوادگی به فضایی به شدت اکشن تغییر وضع می‌دهد که بعضا بسیار خشن‌تر از آن چیزی است که یک کمدی اکشن معمول باید باشد.

در شزم! خبری از عمق روانشناختی شخصیت‌ها نیست و در واقع باید گفت اصلا خبری از شخصیت‌پردازی در کار نیست… در واقع ویژگی‌های شخصیت اصلی به ما گفته می‌شود به جای آنکه در خود فیلم نمایش داده شوند… به نظر می‌رسد با اثری طرفیم که قصد داشته همه نوع سلیقه و گروهی را راضی کند و این ماجرا به حدی شدت گرفته که اساسا مشخص نیست با چه نوع فیلمی طرفیم.

