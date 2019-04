تقریبا یک هفته تا رسیدن به زمان پخش فصل هشتم مجموعه تلویزیونی محبوب شبکه HBO یعنی «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) زمان باقی است. در عین حال کمتر از سه هفته دیگر شاهد اکران فیلم سینمایی ابرقهرمانی «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) خواهیم بود.

هم‌زمان شدن پخش این دو اثر محبوب که در میان عموم مردم میلیون‌ها طرفدار دارند باعث شده ماه میلادی آوریل سوژه بحث‌های حاشیه‌ای داغی شود. به نظر می‌رسد بسیاری یا دست کم بخش قابل توجهی از طرفداران مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت از هواداران مجموعه انتقام‌جویان و جهان سینمایی مارول هم باشند. وبسایت راتن تومیتوز همین موضوع را در شبکه‌‌ اجتماعی توییتر دست‌مایه یک نظرسنجی قرار داده و از هواداران این دو مجموعه پرسیده اگر قرار باشد بین دیدن فصل هشتم مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت و فیلم سینمایی انتقام جویان: پایان بازی یک گزینه داشته باشند و فقط دیدن یکی را انتخاب کنند، کدام گزینه را ترجیح می‌دهند.

در حال حاضر از میان ۲۸ هزار شرکت‌کننده در این نظرسنجی ۵۶ درصد دیدن مجموعه انتقام‌جویان و ۴۴ درصد دیدن فصل هشتم مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت را انتخاب کرده‌اند و به نظر می‌رسد دست کم جهان سینمایی مارول و مجموعه انتقام جویان در میان دنبال‌کننده‌های توییتر راتن تومیتوز هواداران بیشتری دارد.

خواندن بحث‌هایی که در حاشیه‌ی این نظرسنجی مطرح‌شده هم سرگرم کننده‌اند. بعضی از هواداران معتقدند دیدن مجموعه بازی تاج و تخت انتخاب بهتری است چون پایان فیلم سینمایی جدید انتقام‌ جویان دیگر ابهام چندانی ندارد اما درباره اتفاقاتی که قرار است در فصل هشتم بازی تاج و تخت بیفتد آنقدرها نمی‌دانیم. آن‌ها اتفاقات احتمالی بازی تاج و تخت را هم غیرقابل پیش‌بینی‌تر و احتمالا غافلگیرکننده‌تر می‌دانند.

با این وجود هواداران مجموعه انتقام جویان معتقدند دیدن جدیدترین قسمت از این مجموعه که به نوعی پایان یک دوره به حساب می‌آید اتفاق مهم‌تری است. آن‌ها می‌گویند از سال ۲۰۰۸ و با فیلم «مرد آهنی» (Iron Man) جهان سینمایی مارول را دنبال می‌کنند در حالی که پخش مجموعه بازی تاج و تخت از سال ۲۰۱۱ شروع شده است.

The post راتن تومیتوز از مخاطبانش پرسید؛ «بازی تاج و تخت» یا «انتقام جویان»؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala