«دامبو»؛ نه در گیشه درخشید و نه منتقدان را راضی کرد

فیلم سینمایی «دامبو» (Dumbo) که نهم فروردین‌ماه سال جاری اکران شد در آمریکای شمالی عملکرد چندان درخشانی نداشت و با افتتاحیه ۴۵/۹ میلیون دلاری در ۴۲۵۹ سالن پایین‌تر از سطح انتظارات ظاهر شد.

گرچه این میزان فروش باعث شد دامبو در اولین آخر هفته اکرانش به سادگی در صدر جدول باکس‌آفیس قرار بگیرد اما این هفته و با وجود رقبای جدی‌تری همچون «شزم!» (Shazam!) با ۶۰ درصد کاهش فروش به رتبه سوم جدول سقوط کرد. همچنین میزان فروش افتتاحیه جدیدترین اثر دیزنی در مقایسه با سایر بازسازی‌های لایواکشن‌ انیمیشن‌های کلاسیک این استودیو عملکرد ضعیف‌تری داشت. برای مقایسه می‌توان به «دیو و دلبر» ساخته سال ۲۰۱۷ اشاره کرد که افتتاحیه‌ای ۱۷۴ میلیون دلاری داشت یا «کتاب جنگل» را مثال زد که با رقم ۱۰۳ میلیون دلار افتتاحیه‌اش را سپری کرد. همچنین سیندرلا که سال ۲۰۱۵ ساخته شد هم با فروش افتتاحیه ۶۷ میلیون دلاری در جایگاهی بالاتر از دامبو ایستاد.

یکی از دلایل کمتر فروختن اثر جدید دیزنی احتمالا به خود انیمیشن و میزان محبوبیت آن باز می‌گردد. انیمیشن دامبو سال ۱۹۴۱ ساخته شد و گرچه در میان آثار کلاسیک دوست‌داشتنی دیزنی قرار دارد اما به هر حال به اندازه دیو و دلبر یا کتاب جنگل شناخته شده نیست و در عین حال سال‌هایی طولانی از زمان ساختش می‌گذرد.

گرچه فیلم سینمایی دامبو موفق نشد افتتاحیه چشمگیری را تجربه کند اما در مجموع مخاطبان فیلم را بسیار بیش از منتقدان راضی کرد. مخاطبان این اثر سینمایی پس از دیدن آن با نمره -A فیلم را ارزیابی کردند. این در حالی است که نمره متا ۵۱ در وبسایت متاکریتیک نشان می‌دهد منتقدان فیلم را چندان با کیفیت ارزیابی نکرده‌اند.

از مجموع ۵۴ نقدی که در این وبسایت درباره فیلم دامبو نوشته شده ۱۸ نقد مثبت، ۳۱ نقد میانه و ۵ نقد منفی است. همچنین وضعیت دامبو در وبسایت راتن تومیتوز هم چندان تعریفی ندارد و بررسی شاخص‌های این سایت نشان می‌دهد دامبو توانسته تنها حدود ۴۷ درصد منتقدان را راضی کند.

دیزنی امسال دو فیلم دیگر یعنی «شیرشاه» (The Lion King) و «علاالدین» (Aladdin) را هم روی‌ پرده خواهد برد تا سال ۲۰۱۹ با سه بازسازی مختلف از انیمیشن‌های محبوب این استودیو همراه باشد.

منبع متن: digikala