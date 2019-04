باکس آفیس؛ یک ابرقهرمان جدید به نام شزم! به سینما آمد

باکس آفیس سینماهای جهان در هفته گذشته با اکران شدن فیلم شزم! (Shazam!) تقریبا همان‌طور عمل کرد که انتظار می‌رفت. فیلم «شزم!» محصول مشترک کمپانی‌های برادران وارنر و نیولاین، هم در اکران داخل آمریکای شمالی و هم بازار جهانی پیشتاز شد.

در همین حال اکران فیلم «قبرستان حیوانات خانگی» (Pet Sematary) از پارامونت که اقتباسی از رمان استفان کینگ است توانسته رتبه دوم جدول پرفروش‌های سینما را به خودش اختصاص بدهد. فیلم توانست دومین افتتاحیه پرفروش را برای اقتباسی از روی رمان کینگ رقم بزند.

فیلم «بهترین دشمنان» (The Best of Enemies) کمی پایین‌تر از حد انتظار ظاهر شد اما باید تا آخر ماه و اکران «انتقام‌جویان: آخر بازی» (Avengers: Endgame) صبر کنیم تا بتوانیم فروش ماه آوریل را به صورت دقیق بررسی کنیم.

فیلم «شزم!» پرفروش‌ترین فیلم هفته با فروش معادل ۵۳.۴ میلیون دلار بالاتر از حد انتظار ظاهر شد و اگر آن اکران محدود ماه مارس را هم حساب کنید فروش‌اش به ۵۶.۷ میلیون دلار می‌رسد. مخاطبان به فیلم در سایت سینمااسکور امتیاز A داده‌اند. ۵۷ درصد مخاطبان فیلم مردان بوده‌اند و ۵۵ درصد آنها ۲۵ سال یا بیشتر داشتند.

فیلم «شزم!» داستان یک ابرقهرمان جدید است. همه ما ابرقهرمانی درون‌مان داریم و فقط کمی جادو نیازمند است که آن قدرت را از درون‌مان بیرون بکشیم. در مورد بیلی باتسون قهرمان این فیلم فقط با گفتن یک کلمه «شزم» این بچه باهوش کوچه و خیابان که فقط ۱۴ سال دارد می‌تواند تبدیل به ابرقهرمانی بالغ و رشید شود.

دیوید اف.سندبرگ کارگردان این فیلم ابرقهرمانی است و زاخاری لوی نقش شزم را بازی می‌کند. منتقدان امتیاز خوب ۷۶ از ۱۰۰ را به فیلم داده‌اند. آنها معتقدند این فیلمی مفرح اما سبک است که صحنه‌های اکشن و کمدی خوبی دارد. داستان جادو و پسر یتیم البته بی‌نقص نیست اما درنهایت به هدف فیلم نزدیک می‌شود.

«شزم!» خیلی با «مرد مورچه‌ای» (انت‌ من) فاصله ندارد که افتتاحیه ۵۷.۲ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۵ داشت. این مقایسه به این معناست که در گیشه داخلی سینماهای آمریکا می‌توان انتظار فروش ۱۶۰ میلیون دلاری برای فیلم داشت. فیلم باید تا قبل از آمدن «انتقام‌جویان: آخر بازی» به رقم قابل توجهی برسد.

در بازارهای بین‌المللی «شزم!» حدود ۱۰۲ میلیون دلار در ۷۹ کشور جهان فروش کرد. و هنوز خیلی از کشورها از جمله ژاپن باقی مانده‌اند که فیلم در آنها اکران نشده است. در حال حاضر چین با افتتاحیه ۳۰.۹ میلیون دلاری بیشترین فروش را در بازار بین‌المللی داشته است. مکزیک با فروش ۶.۲ میلیون دلاری و انگلستان با فروش ۵.۳ میلیون دلاری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

فروش جهانی فیلم به مرز ۱۵۸.۸ میلیون دلار رسیده است.

«قبرستان حیوانات خانگی» در رتبه دوم قرار دارد که فروش آن تقریبا به ۲۵ میلیون دلار رسیده است. این فیلم ترسناک اسرارآمیز که اقتباس از کتابی از رمان‌نویس مشهور ژانر وحشت استفان کینگ است توسط کوین کولش و دنیس ویدمایر کارگردانی شده است. جیسون کلارک بازیگر نقش اول آن است و فیلم قصه دکتر لوییس کرید و همسرش را روایت می‌کند که به همراه دو فرزندشان از بوستون به یک روستای کوچک نقل مکان می‌کنند. زوج خیلی زود متوجه یک قبرستان اسرارآمیز در جنگل نزدیک خانه‌شان می‌شوند.

فیلم نه نظر مخاطبان را جلب کرده و نه منتقدان. تماشاگران در سایت سینمااسکور به آن امتیاز c+ داده‌اند و در سایت متاکریتیک هم امتیازش ۵۸ از ۱۰۰ است. با این وجود فیلم در گیشه موفق بوده و با توجه به اینکه بودجه تولید فیلم ۲۱ میلیون دلار بود توانسته در همین افتتاحیه به سود برسد. فیلم درست بعد از فیلم پرفروش و موفق «آن» (It) قرار گرفته که بیشترین فروش را در میان فیلم‌های اقتباسی از کتاب‌های استفان کینگ داشت. ۵۲ درصد مخاطبان فیلم «قبرستان حیوانات خانگی» را زنان تشکیل می‌دادند. فیلم در ۴۶ بازار جهانی اکران شده و فروشی معادل ۱۷.۳ میلیون دلار داشته است.

بیشترین رقم افتتاحیه فیلم در روسیه با فروش ۳.۱ میلیون دلاری بوده است. منتقد ورایتی نوشته که کل فیلمنامه در حقیقت همان پلات و طرح اصلی بوده است که البته برای برخی سکانس‌های ترسناک کفایت می‌کند اما تماشاگر را قانع نمی‌کند که برای این انسان‌ها اهمیت قائل باشد.

در رده سوم جدول فیلم «دامبو» نسخه تیم برتون قرار دارد. از سری فیلم‌های بازسازی شده از روی انیمیشن‌های دیزنی. فیلم در دومین هفته اکرانش مدال برنز گرفته اما واقعیت این است که افت فروش آن قابل توجه و چیزی معادل ۶۰ درصد بوده است و این هفته ۱۸.۲ میلیون دلار فروخت.

فیلم داستان یک فیل جوان است که گوش‌هایش بیش از اندازه بزرگ‌اند. همین گوش‌های بزرگ به او قابلیت پرواز می‌دهند و کمکش می‌کنند تا سیرک را نجات بدهد. اما دامبو و دوستانش بعدتر متوجه پشت پرده‌های سیاه صاحبان سیرک می‌شوند. با حضور بازیگرانی مثل کالین فارل و مایکل کیتون فیلم نزد منتقدان شکست سختی خورد و امتیاز ۵۱ از ۱۰۰ را به آن دادند. یکی از منتقدان گفته وقتی جلوه‌های ویژه فیلم و گوش‌های بزرگ فیل جذاب‌تر از کاراکتر فیل جوان می‌شود مشخص است که فیلم نمی‌تواند تعادلش را حفظ کند. برتون به جای آنکه احساسات انیمیشن دیزنی را پررنگ کند بیشتر به جلوه‌های تصویری پرداخته است.

با توجه به این بودجه تولید فیلم نزدیک به ۱۷۰ میلیون دلار بوده است برای برآورده شدن انتظارات باید خیلی بیشتر از این‌ها بفروشد. در بازارهای بین‌المللی این هفته فیلم فروشی معادل ۳۹.۶ میلیون دلار داشته است و رقم کل فروش آن به ۱۳۷.۵ میلیون دلار رسید.

فیلم «ما» ساخته جوردن پیل هم با افت ۵۸ درصدی مواجه شد.

«کاپیتان مارول» همچنان این شانس را داشته که در جمع پنج فیلم پرفروش اول قرار بگیرد.

خارج از پنج فیلم پرفروش‌ترین اثر تازه اکران شده «بهترین دشمنان» است. ساخته رابین بیسل درامی بیوگرافیک و تاریخی درباره آن آتواتر است. یک فعال حقوق بشر که با تبلیغات فرقه کوکلوکس‌کلان در سال ۱۹۷۱ مواجه می‌شود. تاراجی.پی هانسن و سام راکول بازیگران اصلی فیلم هستند. منتقدان چندان فیلم را تحویل نگرفتند و به آن امتیاز ۵۱ از ۱۰۰ را داده‌اند. آنها می‌گویند فیلمنامه و تدوین فیلم اشکالات جدید دارند. شخصیت آن آتواتر اصلا از کار درنیامده است. بدون اینکه تاریخچه شخصی برای او بسازند. فیلم روی ۱۷۰۵ پرده سینما فروشی حدود ۴.۵ میلیون دلار داشته است. مخاطبان البته آن را پسندیده‌اند و امتیاز A در سینمااسکور دریافت کرده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی شزم! ۱ ۵۳.۵ ۵۶.۸ قبرستان حیوانات خنگی ۱ ۲۵ ۲۵ دامبو ۲ ۱۸.۲ ۷۶.۳ ما ۳ ۱۳.۸ ۱۵۲.۴ کاپیتان مارول ۵ ۱۲.۷ ۳۷۴۰۱ بهترین دشمنان ۱ ۴.۵ ۴.۵ پنج فوت دور از هم ۴ ۳.۷ ۴۱.۶ بدون نقشه ۲ ۳.۲ ۱۲.۵ پارک عجایب ۴ ۲ ۴۲ چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم: دنیای پنهان ۷ ۲ ۱۵۶.۷

