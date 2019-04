خبرگزاری ددلاین دست به بررسی فیلم‌هایی زده که سال ۲۰۱۸ با بودجه‌هایی کمتر از ۴۰ میلیون دلار ساخته شدند تا پرسودترین فیلم کم‌بودجه سال میلادی گذشته را انتخاب کند؛ در این بررسی فیلم سینمایی ترسناک «راهبه» (Nun) با مجموعه سود ۱۵۵ میلیون دلاری به عنوان پرسودترین فیلم سال ۲۰۱۸ انتخاب شده است.

طبق اطلاعات منتشر شده فیلم سینمایی راهبه در سطح جهان ۳۶۵ میلیون دلار فروخته است. این فروش برای فیلم مجموعه درآمدی در حدود ۳۰۹ میلیون دلار را ایجاد کرده است.

بودجه ساخت فیلم راهبه ۲۲ میلیون دلار بوده و هزینه‌هایی از جمله تبلیغات، ساخت ویدیو، توزیع و … مجموعه هزینه‌های ساخت فیلم را به ۱۵۴ میلیون دلار رسانده است. نکته جالب توجه اینکه هزینه تبلیغات برای فیلمی مثل راهبه که با بودجه ۲۲ میلیون دلاری ساخته شده حدود ۹۰ میلیون دلار بوده که نزدیک به چهار برابر بودجه تولید فیلم است.

با در نظر گرفتن این مخارج راهبه به عنوان پرسودترین فیلم سال ۲۰۱۸ انتخاب‌شده که با بودجه زیر ۴۰ میلیون دلار تولید شده است.

فیلم دوم لیست ددلاین هم یک فیلم ترسناک دیگر است. فیلم سینمایی «هالووین» (Halloween) که سال گذشته به عنوان جدیدترین قسمت این مجموعه مشهور سینمایی با بودجه‌ای اندک روی پرده رفت. این فیلم سینمایی که با فروش ۲۶۹.۹ میلیون دلاری در سراسر جهان، مجموع درآمد ۲۵۰ میلیون دلاری داشته؛ با هزینه ۱۰ میلیون دلاری ساخته شده و در نهایت با مجموع هزینه‌های مربوط به تبلیغات و پخش ۱۲۱.۵ میلیون دلار خرج برداشته. به این ترتیب هالیووین با ایجاد سود ۱۲۸.۵ میلیون دلاری برای سازندگان، دومین فیلم پرسود و کوچک هالیوود در سال ۲۰۱۸ بوده است.

اما سومین فیلم کم بودجه و پرسود هالیوود «آسیایی‌های خرپول» (Crazy Rich Asians) است که با بودجه ۳۰ میلیون دلاری ساخته شد و با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها ۱۴۳ میلیون دلار هزینه ایجاد کرد. این کمدی رمانتیک درآمدی حدود ۲۶۴ میلیون دلار را برای تولیدکنندگانش در پی داشت تا در نهایت سود ۱۲۱ میلیون دلاری را به جیب سازندگانش بریزد.

