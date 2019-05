فیلم جان ویک ۳ محصول کمپانی لاینتزگیت در اولین روز اکرانش به فروش ۲۲.۶۷ میلیون دلاری دست پیدا کرد و درنهایت هم تعطیلات آخر هفته را با فروش ۵۷ میلیون دلاری تمام کرد و به این ترتیب به صدرنشینی فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» در چهارمین هفته اکرانش در باکس آفیس پایان داد. فیلم در افتتاحیه‌اش امتیاز -A را از مخاطبانش در سایت سینمااسکور دریافت کرد. درست مشابه اتفاقی که برای قسمت قبلی «جان ویک» هم افتاده بود.

از شروع ماه می باکس آفیس سال ۲۰۱۹ پیشرفت‌ کرده و توانسته خودش را با درصد کمی اختلاف به فروش سال ۲۰۱۸ برساند. در حال حاضر میزان فروش پنج ماه اول سال ۲۰۱۹ فقط ۹ درصد کمتر از فروش این مدت در سال ۲۰۱۸ است. فیلم «پوکمون: کارآگاه پیکاچو» شروع قدرتمندی داشته و به نظر می‌رسد «انتقام‌جویان: پایان بازی» دیزنی در گیشه‌های داخلی سینمای آمریکا توانست درنهایت رکورد «آواتار» را بزند. سال گذشته به لطف «ددپول ۲» بود که مجموع فروش اکران آخر هفته ماه می به ۲۰۰ میلیون دلار رسید.

این هفته فیلم «سفر یک سگ» (A Dog’s Journey) از کمپانی برادران وارنر هم به نمایش درآمد. و درام رمانتیک «خورشید هم یک ستاره است» (The Sun is also a Star) هم اکران شد و البته هیچ‌کدام فراتر از انتظار ظاهر نشدند.

بعد از سه هفته مداوم صدرنشینی فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» اکران فیلم «جان ویک ۳: پارابلوم» در ۳۸۰۰ سالن سینما باعث شد که این فیلم رتبه اول را در جدول فروش به دست بیاورد.

اکشن نئو-نوآر «جان ویک ۳» سومین قسمت از سری فیلم‌های «جان ویک» است که درک کولستاد خالق آنهاست. اولین قسمت از فیلم‌های «جان ویک» سال ۲۰۱۴ به کارگردانی چاد استالسکی ساخته شد. کیانو ریوز نقش قهرمان فیلم‌ها یعنی جان ویک را بازی می‌کند یک آدم‌کش حرفه‌ای ترسناک ولی بازنشسته که در جست‌وجوی انتقام است. قسمت دوم «جان ویک» سال ۲۰۱۷ ساخته شد.

در قسمت سوم جان ویک شناخته شده و حالا در منهتن در حال فرار است. او یکی از اعضای اتحادیه بین‌المللی آدمکشان را به قتل رسانده و حالا برای کشتن خودش پاداش ۱۴ میلیون دلاری تعیین کرده‌اند. او الان هدف هر مرد و زن آدمکشی در سرتاسر جهان است.

منتقدان هم به اندازه تماشاگران فیلم را دوست داشته‌اند و به آن امتیاز ۷۳ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقد امپایر گفته که این فیلم عصاره هر آن چیزی است که از یک اکشن با زد و خوردهای زیاد می‌خواهید. این لذت‌بخش‌ترین فیلم این سری است. در چه فیلم دیگری می‌توانید هم سگ‌های سامورایی داشته باشید و هم ارجاعاتی به سینمای تارکوفسکی؟!

«جان ویک ۳» با بودجه ۵۵ میلیون دلاری ساخته شده است.

«انتقام‌جویان: پایان بازی» در انتهای هفته چهارم اکران فروش‌اش را به نزدیک ۷۷۱ میلیون دلار فقط در گیشه داخلی سینماهای آمریکا رساند. فیلم برادران روسو که قرار است پایانی بر ماموریت‌های گروه انتقام‌جویان باشد داستان‌هایش بعد از اتفاقات «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» رخ می‌دهد. زمانی که جهان نابود شده و حالا بازماندگانش باید متحد شوند تا شاید بتوانند کارهای تانوس را خنثا کنند.

پیتر بردشاو از گاردین که معمولا با فیلم‌های ابرقهرمانی میانه‌ای ندارد در مورد این فیلم نوشته است: «باید اعتراف کنم با وجود همه بزرگ‌نمایی سورئال فیلم و همه آن پوچی هذیان‌گونه‌اش در این نسخه پایان شیرینی زیادی در صحنه‌های هیجان‌انگیز وجود دارد. فیلم بالاخره به ما احساس رضایتمندی می‌دهد و باعث می‌شود که از خداحافظی با آن ناراحت باشیم. این جاه‌طلبانه‌ترین فیلم دنیای سینمایی مارول است.»

«پوکمون: کارآگاه پیکاچو» یک پله سقوط کرده و حالا در جایگاه سوم جدول حضور دارد. فیلم-انیمیشن راب لترمن نتوانست منتقدان را راضی کند اما آنهایی که به بازی پوکمون علاقه دارند احتمالا از دیدن فیلم لذت خواهند برد.

کمدی ماجراجویانه «سفر یک سگ» به کارگردانی گیل مانکوسو در رده چهارم جدول فروش قرار گرفت و در تعطیلات آخر هفته ۸ میلیون دلار فروخت. با توجه به اینکه ۲۳.۵ میلیون دلار هزینه تولید فیلم شده فروش فیلم چندان هم سازندگانش را به وجد نیاورد.

جاش گاد بازیگر این فیلم است. فیلمی با سوژه‌ای عجیب. داستان سفر یک سگ که معنای حیاتش را در زندگی‌های آدم‌هایی پیدا می‌کند که با آنها ملاقات می‌کند. فیلم براساس رمانی ساخته شده که سال ۲۰۱۲ بروس کامرون آن را نوشت و دنباله‌ای بر فیلم «هدف یک سگ» است که سال ۲۰۱۷ ساخته شد.

منتقدان فیلم را ضعیف ارزیابی کرده‌اند و به آن امتیاز ۴۳ از ۱۰۰ داده‌اند. منتقد درپ گفته که این فیلم چیزی بیشتر از یک فیلم تلویزیونی ندارد اما حداقل امتیازش این است که از فیلم قبلی بهتر است. شاید به این خاطر که فقط حول رابطه انسان و سگ می‌گردد. ممکن است آنهایی که سگ‌ها را دوست دارند نسبت به این فیلم دید بهتری داشته باشند اما واقعیت این است که کل این فیلم در چشم سگ‌ها خلاصه می‌شود و چیز بیشتری ندارد!

فیلم ضعیف «فریب‌کاری» با بازی آن هاتاوی در دومین هفته اکرانش هنوز جزو پنج فیلم پرفروش جدول است. به نظر می‌رسد که ما در سینمای ایران زیاد وسواس داریم که از فروش کمدی‌های مبتذل ناراحت می‌شویم و وضعیت در سینمای جهان هم همان است و کمدی‌های بی‌ارزشی مثل «فریب‌کاری» خوب می‌فروشند.

بقیه فیلم‌های جدول تکراری هستند به جز رده هشتم که فیلم «خورشید هم یک ستاره است» قرار دارد. این فیلم در هفته اول اکرانش ۲.۶ میلیون دلار فروخته است. فیلمی که با بودجه اندک ۹ میلیون دلاری تولید شده و درام رومانتیکی از کارگردان نه چندان شناخته‌شده‌ای به نام رای روسو یانگ است. داستان دختر نوجوانی که در دوران سختی از زندگی خانوادگی‌اش عشق را پیدا می‌کند. یارا شهیدی بازیگر دو رگه ایرانی-آمریکایی و چارلز ملتون بازیگران نقش اول فیلم هستند.

فیلم اقتباسی از کتابی به همین نام نوشته نیکولا یون است. تماشاگران در سایت سینمااسکور به آن امتیاز B- داده‌اند. امتیاز منتقدان به فیلم هم ۵۲ از ۱۰۰ بوده است.

منتقد هالیوود ریپورتر معتقد است علیرغم اینکه یارا شهیدی و چارلز ملتون هر کدام‌شان از لحاظ استعداد فردی قابل توجه هستند اما شیمی بین‌شان در فیلم درست از کار درنیامده است.

آن چیزی که همه منتقدان رویش تفاهم دارند این است که فیلم از سطح یک داستان عاشقانه نوجوانانه فراتر نمی‌رود و تصمیمات کارگردان برای اینکه فیلم متفاوتی با کلیشه‌های این مدل فیلم‌ها ساخته باشد بیشتر اوقات به نتیجه‌ نرسیده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی جان ویک ۳:‌ پارابلوم ۱ ۵۷ ۵۷ انتقام‌جویان: پایان بازی ۴ ۲۹.۴ ۷۷۰.۸ پوکمون: کارآگاه پیکاچو ۲ ۲۴.۸ ۹۴ سفر یک سگ ۱ ۸ ۸ فریب‌کاری ۲ ۶.۱ ۲۳.۱ مزاحم ۳ ۴ ۲۸.۱ لانگ شات ۳ ۳.۴ ۲۵.۷ خورشید هم یک ستاره است ۱ ۲.۶ ۲.۶ پومز ۲ ۲.۱ ۱۰ عروسک‌های زشت ۳ ۱.۶ ۱۷.۲

