فیلم سینمایی «احمد جوان» (The Young Ahmed) جدیدترین اثر برادران داردن از جمله فیلم‌هایی است که این هفته در بخش مسابقه جشنواره کن ۲۰۱۹ به نمایش درآمده و از منتقدان بین‌المللی اسکرین نمره ۲.۴ از ۴ گرفته است.

برادران داردن دو کارگردان بلژیکی هستند که شهرت جهانی دارند و بویژه در جشنواره‌های بین‌المللی کارنامه‌ فوق‌العاده درخشانی ارایه کرده‌اند.

جشنواره کن از جمله جشنواره‌هایی است که محل درخشش دایمی داردن‌ها بوده. این دو برادر بلژیکی دو بار بابت فیلم‌های «رزتا» (Rosetta) و «بچه» (L’Enfant) برنده نخل طلای کن شده‌اند. داردن‌ها برای فیلم «سکوت لورنا» (Le Silence de Lorna) جایزه بهترین فیلم‌نامه را از ۶۱مین جشنواره فیلم کن به دست آوردند و فیلم دیگرشان «پسری با دوچرخه» (The Kid with a Bike) برنده جایزه بزرگ جشنواره کن ۲۰۱۱ شد.

فیلم جدید لوک و ژان-پیر داردن مربوط به پسری بلژیکی است که تحت تاثیر جریان‌های افراطی‌ برای قتل معلمش برنامه‌ریزی می‌کند.

آلن هانتر منتقد اسکرین دیلی معتقد است فیلم سینمایی احمد جوان مطالعه‌ای فشرده است از افراطی‌گری مذهبی یک نوجوان ۱۳ ساله. هانتر فیلم جدید داردن‌ها را یک درام اجتماعی واقع‌‎گرایانه بسیار جذاب و گیرا توصیف می‌کند که برای این دو کارگردان نوعی بازگشت به ساخت فیلم‌های باکیفیت به حساب می‌آید؛ آن هم پس از فیلم «دختر گمنام» (La The Unknown Girl) که در سال ۲۰۱۶ ساخته شد و توفیق چندانی کسب نکرد.

هانتر می‌نویسد: داردن‌ها همواره قلب و احساسات ما را به سوی کسانی جلب کرده که توسط جریان اصلی حاکم در جوامع به حاشیه رانده شدند یا درست درک نشده‌اند. این دو برادر مدافعین سرکوب‌شدگان هستند.

به باور منتقد اسکرین دیلی شخصیت احمد ترکیبی از احساس خطر و احساس همدردی و دلسوزی را در مخاطب برمی‌انگیزد. فیلم واجد عناصر هیجان‌برانگیز است اما برادران داردن در مراحل بازکردن بیشتر داستان به شدت از افتادن به دام ساخت یک ملودرام اجتناب کرده‌اند.

پیتر بردشاو منتقد گاردین فیلم سینمایی احمد جوان را اثری قدرتمند ارزیابی کرده درباره اسیرشدن پسری جوان در دام ایدئولوژی‌های خطرناک. او معتقد است با ساخت احمد جوان برادران داردن به یک تم کلیدی بازگشته‌اند، تمی که پیش از این در آثاری چون «بچه» و «پسر» هم وجود داشت. این منتقد تم مورد اشاره‌اش را چنین توصیف می‌کند: «آسیب‌پذیری جوانان در تقابل با قانون و همچنین به شکل متناقض‌نمایی قدرت آن‌ها، عزم‌ آن‌ها برای زیستن و جنگیدن».

مواجهه بردشاو با پایان‌بندی اثر جدید برادران داردن انتقادی است. او پایان فیلم را شتاب‌زده، سرسری و نه‌چندان راضی‌کننده ارزیابی کرده است.

اریک کوهن منتقد وبسایت ایندی‌وایر فیلم سینمایی احمد جوان را بهترین اثر و دستاورد برادران داردن نمی‌داند اما معتقد است با این وجود فیلم بینش عمیقی دارد. او برتری ویژه برادران داردن را نمایش جدال‌های افراد محروم و محذوف در جامعه و تاثیر این جدال‌ها در هدایت این افراد به سمت مسیرهایی که از نظر اخلاقی سوال‌برانگیز هستند، می‌داند.

پیتر دبروج منتقد وبسایت ورایتی بر فضای تیره و تار ویژه «احمد جوان» تاکید می‌کند. نوعی از تاریکی که هرگز پیش از این در آثار برادران داردن تجربه نشده. دبروج با مقایسه برخی از آثار مطرح این دو کارگردان می‌گوید گرچه در فیلم‌های مانند رزتا، پسر و پسری با دوچرخه فضای اطراف شخصیت‌های خشن‌‌ و تیره‌اند اما مخاطب می‌تواند در فراسوی این داستان‌ها نوعی از خوش‌بینی کارگردان را احساس کند. با این وجود در فیلم جدید داردن‌ها رستگاری و خوش‌بینی بسیار دور از دسترس نشان داده شده.

در ادامه می‌توانید امتیازات مجموعه منتقدان بین‌المللی را به فیلم‌های اکران‌شده در جشنواره کن ۲۰۱۹ ببینید. این جدول در روزهای آینده باقی‌مانده تا پایان جشنواره تکمیل می‌شود:



The post برادران داردن با فیلمی درباره افراطی‎گری به کن بازگشته‌اند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala