فیلم انگل (Parasite) جدیدترین ساخته بونگ جون-هو فیلمساز کره‌ای در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹ به نمایش درآمده و تحسین گسترده منتقدان بین‌المللی را برانگیخته است.

«انگل» از ۱۰ منتقد مجله اسکرین دیلی نمره ۳.۴ از ۴ را دریافت کرده و تا این لحظه بهترین فیلم جشنواره کن از دید این منتقدان بین‌المللی است.

فیلم‌های پرتره یک بانو در آتش (Portrait of a Lady on Fire) اثر سلین سیاما فیلم‌ساز فرانسوی و درد و شکوه (Pain and Glory) اثر پدرو آلمودوار کارگردان اسپانیایی دو فیلم دیگری هستند که مشترکا با نمره ۳.۳ جایگاه دوم جدول منتقدان را تا به این لحظه اشغال کرده‌اند‌. جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹ فردا ۴ خردادماه به پایان می‌رسد و سه فیلم مورد اشاره از شانس‌های مهم دریافت جوایز اصلی جشنواره هستند.

فیلم انگل اثر تحسین‌شده بونگ جون-هو درباره خانواده فقیری است که در مسیر برخی اتفاقات به زندگی‌ یک خانواده ثروتمند وارد می‌شوند. فیلم از برخی جهات تم مشترکی با آثار موفق سال گذشته همین جشنواره همچون «دزدان فروشگاه» (Shoplifters) و «سوختن» (Burning) دارد. دزدان فروشگاه فیلمی ژاپنی است که سال گذشته موفق شد نخل طلای جشنواره را تصاحب کند و سوختن فیلمی بود که سال ۲۰۱۸ تحسین‌شده‌ترین فیلم منتقدان جشنواره لقب گرفت. همچنین هر دو اثر در میان عمده لیست‌های بهترین فیلم‌های سال ۲۰۱۸ قرار داشتند.

منتقدانی که درباره فیلم سینمایی «انگل» دست به قلم برده‌اند عمدتا به تمجید این اثر پرداخته‌اند. در وبسایت راتن تومیتوز ۲۱ نقد درباره این اثر نوشته شده که رضایت ۹۵ درصدی منتقدان را بازتاب می‌دهد. همچنین هر ۱۱ نقد ثبت‌شده در وبسایت متاکریتیک درباره این فیلم مثبت است و مجموع نمره ۸۶ را برای این اثر به ثبت رسانده.

جان بلیزدیل منتقد سینه‌ویو که به فیلم نمره ۱۰۰ از ۱۰۰ داده «انگل» را کالبدشکافی استادانه نابرابری اجتماعی و روانشناسی پول توصیف کرده و می‌گوید گرچه در سال‌های اخیر خانواده‌های کم‌درآمد به سوژه پرطرفداری در میان فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم کن تبدیل شده‌اند اما به ندرت می‌توان اثری به درخشانی فیلم بونگ جون-هو در میان‌شان یافت‌.

بلیزدیل صحنه‌هایی از فیلم را یادآور کتاب‌هایی چون یادداشت‌های زیر زمینی فیودور داستایفسکی و مسخ اثر فرانتس کافکا می‌داند و به این نکته اشاره می‌کند که فیلم حتی در لحظات کمیک هنوز وجه تراژیک قدرتمندی دارد.

دیوید ارلیخ منتقد ایندی‌وایر که فیلم انگل را مستحق نمره ۹۱ از ۱۰۰ دانسته فیلم را اثری می‌داند که به شکلی بی‌رحمانه و خشمگین خوب ساخته شده. او در توصیف فیلم می‌نویسد: گاهی گیج‌کننده است، سپس تنشی غیرقابل تحمل دارد و در همه لحظات آنچنان سرگرم‌کننده است و خوب تنظیم‌شده که وقتی ریتم فیلم تغییر می‌کند به سختی متوجه آن می‌شوید.

جاستین چانگ منتقد لس‌آنجلس تایمز که به فیلم نمره ۹۰ از ۱۰۰ را داده و در میان تحسین‌کنندگان آن قرار داد معتقد است در جشنواره کن ۲۰۱۹ اثری به قدرت فیلم انگل نمایش داده نشده. او فیلم‌ را از برخی زوایا با «ما» (Us) ساخته جدید جردن پیل مقایسه می‌کند و معتقد است فیلم بونگ جون-هو از فیلم پیل فراتر می‌رود.

چانگ می‌گوید اثر جدید بونگ جون-هو عصبانی‌ترین و پرخاشگرترین فیلم بخش مسابقه امسال جشنواره کن است. تمثیلی کمیاب از داراها و ندارها که از نظر احساسی و عقلانی درگیرکننده است.

در ادامه می‌توانید امتیازات مجموعه منتقدان بین‌المللی را به فیلم‌های اکران‌شده در جشنواره کن ۲۰۱۹ ببینید. این جدول در روزهای آینده باقی‌مانده تا پایان جشنواره تکمیل می‌شود:

