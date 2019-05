جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره کن ۲۰۱۹ به کارگردان برزیلی رسید

فیلم سینمایی «زندگی نامرئی یوریدیس گوسمائو» (The Invisible Life of Eurídice Gusmão) ساخته کریم عینوز کارگردان برزیلی جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹ را به دست آورد.

«زندگی نامرئی یوریدیس گوسمائو» براساس رمانی به همین نام ساخته شده است و در برزیل دهه ۱۹۴۰ میلادی جریان دارد. فیلم داستان زندگی دو خواهر را در جامعه‎ای بیان می‌کند که توجه چندانی به زنان ندارد و اسیر فضایی مردسالارانه است.

فیلم برنده این بخش با ۱۷ اثر دیگر از جمله آثار فیلم‌سازانی چون برونو دومن و آلبرت سرا به رقابت می‌پرداخت. دومن فیلم‌ساز مشهور فرانسوی است که امسال با فیلم ژان دارک خود را به بخش نوعی نگاه جشنواره کن رسانده بود و آلبرت سرا کارگردان اهل اسپانیا است که تصاحب جایزه پلنگ طلایی جشنواره فیلم لوکارنو را در کارنامه دارد.

نادین لبکی بازیگر و کارگردان لبنانی که خود سال گذشته با فیلم سینمایی کفرناحوم (Capharnaüm) در جشنواره کن حضور داشت و امسال ریاست هیات داوران بخش نوعی نگاه جشنواره را بر عهده داشت برندگان را اعلام کرد و کریم عینوز اولین جایزه مهم کشور برزیل را در پنجاه سال اخیر جشنواره کن به دست آورد. گلوبر روشا با فیلم سینمایی «آنتونیو داس مورتس» (Antonio das Mortes) آخرین کارگردان برزیلی بود که در سال ۱۹۶۹ موفق شد جایزه بهترین کارگردانی جشنواره کن را تصاحب کند.

جایزه هیات داوران این دوره نیز به فیلم سینمایی «آتش خواهد آمد» (Fire Will Come) به کارگردانی اولیور لاشه رسید. کیارا ماسترویانی بابت ایفای نقش در فیلم سینمایی «در یک شب سحرآمیز» (On a Magical Night) به کارگردانی کریستف اونوره جایزه بهترین بازیگری را به دست آورد و جایزه بهترین کارگردانی نیز به فیلم «قددراز» (Beanpole) ساخته کانتمیر بالاگوف رسید. همچنین جایزه ویژه هیات داوران به «آزادی» (Freedom) اثر آلبرت سرا اهدا شد.

به این ترتیب با اهدای جوایز این بخش همه نگاه‌ها به داوری بخش مسابقه اصلی جشنواره است؛ جایی که تعدادی از مهم‌ترین فیلم‌های امسال سینمای جهان به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

