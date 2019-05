شرکت فیلم‌سازی برادران وارنر، تاریخ اکران فیلم «آکیرا» (Akira) را مشخص کرده است؛ اتفاقی که تصور نمی‌کردیم به این زودی‌ها شاهد آن باشیم. فیلم آکیرا بالاخره قرار است ساخته شود و کارگردانی آن هم به «تایکا وایتیتی» (Taika Waititi) سپرده شده است. طبق گفته‌ی شرکت برادران وارنر، این فیلم قرار است در روز ۲۱ می سال ۲۰۲۱ اکران شود.

تایکا وایتیتی را امروزه بیشتر به خاطر فیلم «ثور: رگناروک» (Thor: Ragnarok) می‌شناسیم. با این حال، زمانی که او ساخت پروژه‌ی آکیرا را قبول کرد، سومین قسمت فیلم ثور هنوز اکران نشده بود و از موفقیت این فیلم خبر نداشتیم. با این حال، به نظر می‌رسد که وایتیتی از سطح انتظارات بسیار بالایی که برای یک فیلم آکیرا وجود دارد، با خبر است.

فیلم آکیرا قرار است در روز ۲۱ می سال ۲۰۲۱ اکران شود.

مانگا معروف آکیرا در سال ۱۹۸۸ به یک فیلم انیمه‌ای بسیار معروف و محبوب تبدیل شد، فیلمی که طرفداران آن امکان ساخت بهتر از آن وجود ندارد. با این حال، وایتیتی سال گذشته در قالب یک مصاحبه گفت که او قصد بازسازی فیلم آکیرا را ندارد و در واقع ساخته‌ی او، اقتباسی مستقیم از مانگا اصلی خواهد بود. وایتیتی در مصاحبه‌ی خود گفته بود: «خیلی از افراد می‌گویند که آن فیلم را خراب نکن و من در واقع من می‌خواهم اقتباسی از کتاب‌ها بسازم. من فیلم را بازسازی نخواهم کرد و می‌خواهم سراغ کتاب‌ها بروم. خیلی از همین افراد که ترسیده‌اند، حتی کتاب‌ها را نخوانده‌اند و در واقع آکیرا شش کتاب بسیار طولانی است؛ کتاب‌هایی که خیلی عمیق هستند.»

نویسنده‌ی مانگا آکیرا، کاتسوهیرو اوتومو، قرار است روی فیلم‌نامه‌ی فیلم آکیرا نظارت داشته باشد. او سال‌ها تلاش کرد تا خودش فیلم‌نامه‌ی آکیرا را بنویسد، ولی در انجام این کار موفق نشد. اوتومو نهایتا راضی شد تا نوشتن فیلم‌نامه را به افراد دیگری بسپارد، با این شرط که او فیلم‌نامه‌ی نهایی را ببیند و تایید کند.

فیلم‌هایی که اخیرا با اقتباس از روی مانگا و انیمه ساخته شده‌اند، اصلا خوب از آب در نیامده‌اند. فیلم Death Note ذره‌ای شباهت به مانگا و انیمه‌ی اصلی نداشت و فیلم Ghost in the Shell هم یکی از بهترین فیلم‌های عملی-تخیلی تاریخ را به یک فیلم هالیوودی بی‌سروته اکشن تبدیل کرده بود و جریانی یکسان را دنبال نمی‌کرد.

استفاده از بازیگرهای امریکایی در ساخت این فیلم‌ها هم منتقدان بسیاری داشته است. تایکا وایتیتی دو سال پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که اگر فیلم آکیرا را بسازد، از بازیگران آسیایی استفاده خواهد کرد. با این حال از دیدگاه فعلی او برای فیلم آکیرا کاملا مطمئن نیستیم.

وایتیتی در حال حاضر روی فیلم بعدی‌اش به اسم JoJo Rabbit کار می‌کند که قرار است مهر ماه امسال اکران شود.

فیلم آکیرا با تهیه کنندگی لئونادرو دی‌کاپریو و در شرکت فیلم‌سازی او یعنی Appian Way Productions ساخته خواهد شد. مطمئنا به این زودی‌ها نباید انتظار شنیدن خبرهای بیشتری از آکیرا را داشته باشیم، ولی با در نظر گرفتن تلاش‌های متعددی که در ده سال اخیر برای ساخت فیلم آکیرا شده، به جرات می‌توان گفت که حضور تایکا وایتیتی بهترین اتفاق بوده است.

