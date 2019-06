نخل طلای جشنواره کن ۲۰۱۹ به «انگل» ساخته بونگ جون-هو رسید

جشنواره کن ۲۰۱۹ پس از ۱۱ روز نمایش فیلم‌های سینمایی جدید و آثار مستند (از روزهای ۲۴ اردیبهشت تا ۴ خرداد) عاقبت پایان یافت و نخل طلا، معتبرترین جایزه این جشنواره به فیلم سینمایی «انگل» (Parasite) اثر فیلم‌ساز کره‌ای بونگ جون-هو رسید.

انگل فیلمی است که به بررسی کشاکش‌ طبقات اجتماعی می‌پردازد. این اثر درباره خانواده فقیری است که در مسیر برخی اتفاقات به زندگی‌ یک خانواده ثروتمند وارد می‌شوند.

بونگ جون-هو نخستین فیلم‌ساز کشور کره جنوبی است که نخل طلای جشنواره کن را به دست آورده. او پیش از این هم در جشنواره کن شرکت کرده بود و بویژه بابت فیلم سینمایی «اوکجا» (Okja) در جشنواره مورد توجه قرار گرفت.

متی دیوپ کارگردان فیلم سینمایی «آتلانتیک» (Atlantics) موفق شد جایزه بزرگ (Grand Prix) جشنواره (مهم‌ترین جایزه پس از نخل طلا) را به خود اختصاص دهد. این کارگردان فرانسوی- سنگالی اولین کارگردان زن سیاه‌پوستی است که در عمر ۷۲ ساله جشنواره کن برنده جایزه می‌شود. دیوپ پیش از این گفته بود کمی غم‌انگیز است که تا سال ۲۰۱۹ طول کشیده که فیلمی از یک زن آفریقایی حتی در جشنواره کن نمایش داده شود.

آتلانتیک متی دیوپ که روایت آن در داکار پایتخت سنگال در جریان است درباره رابطه عاطفی یک کارگر ساختمانی و یک زن جوان است. کارگری که ماه‌ها است حقوقش پرداخت نشده و در کنار کارگران دیگر رویای مهاجرت از طریق اقیانوس اطلس را دارند و زن جوان مجبور است به اجبار خانواده‌ش با کس دیگری عروسی کند که دوستش ندارد. فیلم در حومه داکار جایی در حاشیه اقیانوس اطلس می‌گذرد.

یکی از فیلم‌های پرحاشیه امسال اثر جدید کوئنتین تارانتینو «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in Hollywood) بود که نقدهای مثبتی دریافت کرد و نبض اخبار جشنواره را هم به دست گرفته بود. با این وجود فیلم جدید تارانتینو از جشنواره کن ۲۰۱۹ دست خالی بیرون آمد.

امیلی بیچام هنرپیشه بریتانیایی-آمریکایی برای ایفای نقش در فیلم سینمایی «جو کوچولو» (Little Joe) جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد و آنتونیو باندراس بابت حضور در «درد و شکوه» ساخته پدرو آلمودوار جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت. فیلم جدید آلمادوار در میان آثار تحسین‌شده این دوره از جشنواره قرار داشت و یکی از شانس‌های دریافت نخل طلای جشنواره نیز به حساب می‌آمد.

جایزه بهترین فیلم‌نامه جشنواره کن ۲۰۱۹ سلین سیاما برای «پرتره یک بانو در آتش» (Portrait of a Lady on Fire) رسید.

برادران بلژیکی مشهور هم از این دوره جشنواره فیلم کن دست خالی بیرون نیامدند. ژان-پیر و لوک داردن جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم سینمایی «احمد جوان» (Young Ahmed) به خانه بردند تا به مجموعه افتخارات گسترده خود در این فستیوال سینمایی بیافزایند.

نهایتا فیلم برزیلی «قوش شب» (Bacurau) ساخته کلبر مندونسا فیلیو و جولیانو دورنلی جایزه هیات داوران را گرفت. این اثر سینمایی درباره فیلم‌سازی است که به یک روستای دورافتاده سفر کرده و رازهای مخوف آن را کشف می‌کند. پیش از این کریم عینوز دیگر کارگردان برزیلی موفق شده بود بابت فیلم سینمایی «زندگی نامرئی یوریدیس گوسمائو» (The Invisible Life of Eurídice Gusmão) جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹ را به دست آورد.

در نهایت بد نیست نگاهی به جدول نهایی مجموعه منتقدان بین‌المللی اسکرین بیاندازیم. این جدول تکمیل شده و نشان می‌دهد فیلم سینمایی انگل با میانگین نمره ۳.۵ از ۴ برترین فیلم کن ۲۰۱۹ از نگاه این منتقدان بوده است.



