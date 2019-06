باکس آفیس؛ چراغ جادو کار خودش را کرد

فیلم علاءالدین محصول کمپانی دیزنی در رقابت میان فیلم‌های باکس آفیس توانست همه‌ی رقبایش را پشت سر بگذارد و با فروش تقریبی ۱۱۲.۷ میلیون دلار در عرض چهار روز در ۴۴۷۶ سینما صدرنشین گیشه‌ی فروش شود.

«علاءالدین» پنجمین فیلم پرفروش تاریخ سینما در چهار روز تعطیلی روز یادبود شد و از فیلم «مردان ایکس: روزهای گذشته آینده» که سال ۲۰۱۴ با ۱۱۰.۴ میلیون دلار در رده‌ی پنجم قرار داشت جلو زد. دیزنی با فیلم «دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان» که ۱۳۹ میلیون دلار فروخت رکورددار فروش تعطیلات است.

«علاءالدین» به سادگی توانست فراتر از حد انتظارات فروش کند و تأییدی شود بر استراتژی بازسازی انیمیشن‌های کلاسیک این استودیو مثل «دیو و دلبر» و «کتاب جنگل». در این فیلم که بازسازی انیمیشن محصول ۱۹۹۲ است منا مسعود نقش علاءالدین را بازی می‌کند و ویل اسمیت غول چراغ جادوست. نائومی اسکات جازمین است و مروان کنزاری نقش جعفر را دارد. گای ریچی هم فیلم را کارگردانی کرده است.

فیلم «علاءالدین» یک جوان شیطان خیابانی است که قلب مهربانی دارد و وزیر بزرگی که عاشق قدرت است و هر دوی آن‌ها دنبال چراغ جادو هستند. چراغی که این قدرت را دارد که عمیق‌ترین آرزوهایشان را به حقیقت تبدیل کند.

این فیلم دو ساعته با بودجه‌ی کلان ۱۸۳ میلیون دلار ساخته شده و البته منتقدان از آن دل خوشی ندارند. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۵۴ از ۱۰۰ است. مت سینگر یکی از منتقدان درباره‌ی فیلم نوشته است: «بهترین چیزی که درباره‌ی «علاءالدین» ۲۰۱۹ می‌توانم بگویم این است که این فیلم در بهترین لحظاتش مرا یاد انیمیشنی انداخت که در کودکی بسیار دوستش داشتم.» به گفته‌ی بقیه‌ی منتقدان البته فیلم بامزه است و هیچ‌وقت تبدیل به تجربه‌ای ناخوشایند نمی‌شود. اما به خوبی آن انیمیشنی که شما به یاد می‌آورید نیست. فیلم معمولی است که دلیل خاصی برای دیدنش نمی‌شود برشمرد. فیلم واقعا نتوانسته جهان جدیدی بسازد.

«جان ویک ۳: پارابلوم» محصول کمپانی لاینزگیت در دومین هفته اکرانش با ۳۱ میلیون دلار فروش در رده‌ی دوم قرار گرفت و فروش آن به ۱۰۷.۶ میلیون دلار در عرض ۱۱ روز اکران رسید. استودیو یک هفته پیش اعلام کرد که چراغ سبز «جان ویک ۴» برای سال ۲۰۲۱ روشن شده است.

فیلم «انتقام‌جویان:‌ پایان بازی» در پنجمین هفته‌ی اکرانش با فروش ۲۲.۳ میلیون دلار در ۳۸۱۰ سینما در رده‌ی سوم قرار گرفت و فروشش را در گیشه‌ی سینماهای آمریکا به ۸۰۳.۳ میلیون دلار رساند. این دومین فیلم پرفروش گیشه‌ی سینماهای آمریکا در تاریخ سینماست. اولین رتبه در اختیار «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» با ۹۳۶ میلیون دلار فروش است. به علاوه در گیشه‌ی بین‌المللی هم با فروش ۲.۶۸ میلیارد دلار فقط صد میلیون دلار با «آواتار» که رتبه‌ی اول در اختیارش است، فاصله دارد.

فیلم «برایت برن» (Brightburn) توانسته بعد از «پوکمون: کارآگاه پیکاچو» خودش را در جمع پنج فیلم پرفروش قرار بدهد. این تریلر ترسناک محصول کمپانی سونی است و در ۲۶۰۷ سینما اکران شده و فروشی معادل ۹.۵ میلیون دلار داشته است. فیلم «برایت برن» ساخته‌ی دیوید یاروفسکی با بازی الیزابت بنکس با بودجه‌ای بین ۶ تا ۷ میلیون دلار ساخته شده است. فیلم داستان خانواده‌ای است که نمی‌توانند بچه‌دار شوند و یک شب یک سفینه فضایی از آسمان نزدیک خانه‌شان می‌افتد که بچه‌ای در آن است. اما این بچه به جای این که تبدیل به قهرمانی برای زمین شود به نظر می‌رسد بیشتر یک نیروی اهریمنی است.

منتقدان فیلم را دوست نداشته‌اند و به آن امتیاز ۴۵ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقد ورایتی گفته که فیلم قابل دیدن است اما ترکیب به‌شدت احمقانه‌ای از المان‌های ابرقهرمانی و فیلم‌های وحشت کودک‌محور است که از هیچ کدام هم نتوانسته به درستی الهام بگیرد.

فیلم «خوره کتاب» (booksmart) اولین ساخته‌ی الیویا وایلد دیگر فیلمی است که در اولین هفته‌ی اکرانش توانسته به جدول پرفروش‌ها راه پیدا کند. الیویا وایلد بازیگر آمریکایی اولین فیلمش را کارگردانی کرده است. یک کمدی بامزه که موقع دیدنش با صدای بلند خواهید خندید. داستان دو دختر که تازه از دبیرستان فارغ‌التحصیل شده‌اند و می‌خواهند حالا دیگر قوانین را بشکنند. می‌خواهند کمتر کار و بیشتر تفریح و بازی کنند. انگار که بخواهند همه‌ی آن چهار سال تحصیل را جبران کرده باشند. در عرض یک شب می‌خواهند فقط دست به خوشی و سرگرمی بزنند. منتقدان گفته بودند که این یکی از کامل‌ترین کمدی‌ها درباره‌ی بلوغ و پا گذاشتن به جامعه است. الیویا وایلد بازیگر فیلم‌های تجاری است اما فیلمی ساخته که مورد توجه منتقدان هم قرار گرفته. فیلمی هوشمندانه و در عین حال دوست‌داشتنی. فیلم امتیاز خوب ۸۵ از ۱۰۰ را از منتقدان دریافت کرده است. اریک کوهن، منتقد ایندی‌وایر گفته که این بهترین کمدی از زمان «سوپربد» است. این فیلم غیر قابل پیش‌بینی گاهی این حس را به شما می‌دهد که مشغول تماشای چند فیلم در یک فیلم هستید. مهم‌ترین اتفاق این بوده که وایلد می‌دانسته چقدر باید قهرمان‌هایش را جدی بگیرد.

بقیه فیلم‌های جدول فروش همان‌هایی هستند که در هفته‌های قبل هم شاهد حضورشان در جدول باکس آفیس بودیم.

در گیشه‌ی بین‌المللی هم فیلم «علاءالدین» به خصوص در سینماهای چین توانسته با اختلاف بقیه‌ی فیلم‌ها را پشت سر بگذارد و ۱۹ میلیون دلار در این کشور فروش کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی علاءالدین ۱ ۹۰.۴ ۹۰.۴ جان ویک ۳:‌ پارابلوم ۲ ۲۴.۶ ۱۰۱.۲ انتقام‌جویان: پایان بازی ۵ ۱۷.۲ ۷۹۸.۶ پوکمون: کارآگاه پیکاچو ۳ ۱۳.۴ ۱۱۶.۲ برایت‌برن ۱ ۷.۹ ۷.۹ خوره کتاب ۱ ۶.۹ ۶.۹ سفر یک سگ ۲ ۴.۲ ۱۵ فریب‌کاری ۳ ۳.۸ ۲۹.۸ مزاحم ۴ ۲.۳ ۳۲ لانگ شات ۴ ۱.۶ ۲۸.۸

